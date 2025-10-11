Đàn cua “xổng chuồng” bò khắp đường phố, có người bắt được hơn 5 ký cua

Nửa đêm, cả thành phố rủ nhau đi “săn cua”

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện rất nhiều video ghi lại cảnh tượng đông đảo người dân rủ nhau đi bắt cua ngay trên đường phố.

Phóng viên Jimu News cho biết, có rất nhiều cua đã bò ra đường vào ban đêm tại khu vực gần công viên sinh thái trên đường Qilihai (Thiên Tân), thu hút rất nhiều người dân đi “săn bắt”.

Anh Li, một người dân địa phương cho biết, gần đây rất nhiều người dân nơi anh sinh sống đã thật sự bắt gặp đàn cua “đi dạo” trên đường phố. Nhiều người còn ra ngoài bắt cua vào ban đêm. Anh Li cũng từng lái xe đến khu vực kể trên để thử sức nhưng chỉ bắt được một vài con.

Một cư dân mạng khác thậm chí còn lái xe 30km để nhặt cua dọc theo tuyến đường Qilihai và các con đường xung quanh. Trên đường đi, anh bắt gặp rất nhiều người cầm đèn pin để “soi” cua trên đường và trong các bụi cỏ. Có người bắt được tới 5kg cua, còn lại phần lớn mọi người chỉ bắt được vài con. Cua nhỏ chỉ nặng khoảng 0,1kg, cua to nặng khoảng 0,2kg. Trên đường còn có rất nhiều xác cua bị xe cán qua.

Được biết, quanh tuyến đường Qilihai có rất nhiều trang trại nuôi cua. Người dân có thể tìm thấy cua ở ven đường, trong các hố trên bãi cỏ hoặc trong bụi rậm gần trang trại. Một số người đã bắt đủ cua cho một “bữa ăn no nê”.

Phóng viên Jimu News đã liên lạc với các trang trại dọc tuyến đường Qilihai và được biết, số cua bò trên đường không đến từ trang trại của họ mà rất có thể đến từ khu sinh thái Qilihai.

Khu sinh thái này vốn là có rất nhiều cua, bao gồm cả cua nuôi và cua hoang dã. Cua Qilihai cũng là một thương hiệu nổi tiếng. Hàng năm vào dịp cuối tháng 9, cua sẽ di cư khỏi vùng ngập nước để tìm nơi trú ẩn cho mùa đông. Còn trong năm nay, sự gia tăng đột biến của các hoạt động bắt cua có thể do ảnh hưởng từ tin tức lan truyền trên mạng.