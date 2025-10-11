Thị trường đào thải không thương tiếc: 5 thiết bị xưa là "của hiếm", nay ít ai thèm dùng

Tivi đen trắng

Những mẫu tivi đen trắng với màn hình nhỏ, thiết kế nặng và cồng kềnh giờ đây chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi trong vài quán cà phê cổ hoặc tiệm đồ cổ, với công dụng chính là trang trí. Giá bán của chúng thậm chí còn rẻ hơn điện thoại ngày nay, chỉ khoảng 1 triệu đồng/chiếc tại các gian hàng đồ cổ.

Ít ai biết chúng là món đồ giá trị của hơn 30 năm trước. Ngày trước, gia đình nào mua được tivi đen trắng đã được coi là khá giả. Vào thời điểm đó, loại tivi này dựa vào ăng-ten ngoài trời cộng với ăng-ten gắn trên tivi để thu sóng. Ở những nơi chất lượng tín hiệu kém, bạn chỉ có thể nhìn thấy sóng đen trắng. Có lúc tivi có tiếng nhưng không có hình, có lúc có hình nhưng không có tiếng.

Máy ghi âm

Ngày nay, tính năng ghi âm được tích hợp sẵn trong điện thoại thông minh, thậm chí tích hợp trong nhiều thiết bị mini khác. Tuy nhiên vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, những chiếc máy ghi âm có kích cỡ to như một bộ loa, cồng kềnh và vô cùng nặng nề.

Với sự phát triển thần tốc của các thiết bị công nghệ nhỏ gọn, máy ghi âm kiểu cổ nay chỉ còn trong dĩ vãng.

Đầu đĩa VCD và DVD

Có lẽ những bạn trẻ sinh sau năm 2000 sẽ không thể đoán được công dụng của “chiếc hộp” này là gì. Đây là một đầu đĩa, nơi bạn đặt một chiếc đĩa tròn (đĩa VCD hoặc DVD) vào trong để phát nhạc hoặc phát phim lên tivi.

So với việc mở máy tính hay điện thoại để xem phim thì công đoạn này rõ ràng mất thời gian hơn nhiều. Sự phát triển của các thiết bị nghe nhìn di động, gọn nhẹ cũng khiến VCD, DVD và đầu đĩa gần như không còn thị trường để tồn tại. Thậm chí, nhiều mẫu laptop giờ đây cũng không còn ổ đọc đĩa bởi người tiêu dùng đã không còn nhu cầu sử dụng.

Dù vậy, nếu bạn vẫn muốn trải nghiệm giải trí kiểu cổ điển, bạn có thể tìm mua đầu đĩa DVD trên các chợ mạng với giá chỉ từ 420.000 - 1.100.000đ/chiếc.

Máy nhắn tin

Vào những năm 1990, máy nhắn tin trở thành trào lưu trên khắp thế giới. Mọi người sẽ giao tiếp với nhau thông qua các trạm nhắn tin, tin nhắn sẽ được hiển thị trên máy nhắn tin của người nhận.

Tuy nhiên, chiếc máy này chỉ có thể nhận tin nhắn, cho bạn biết ai là người gửi tin nhắn. Và nếu bạn muốn trả lời, bạn sẽ phải đến… buồng điện thoại công cộng để gọi lại cho đối phương.

Sau khi điện thoại di động và các ứng dụng nhắn tin tiện lợi ra đời, máy nhắn tin đã trở nên lỗi thời và không còn được sử dụng.

Ổ đọc đĩa mềm

Thế hệ 7x, 8x và 9x hẳn không còn xa lạ gì với thiết bị này. Đây là ổ đọc đĩa mềm, một thiết bị phần cứng của máy tính thời xưa, dùng để đọc và ghi dữ liệu lên đĩa mềm.

Đây là một trong những phương tiện lưu trữ di động phổ biến nhất trong thế kỷ 20, trước khi bị thay thế bởi đĩa CD, USB và các loại bộ nhớ hiện đại khác.