Bỏ phố về quê xây “chung cư”, lập “gia phả” cho dê, 9x đút túi vài tỷ/năm

“Đốt” hơn 70 tỷ để xây “khu nghỉ dưỡng” cho dê

Nếu bạn đang sở hữu một công việc lương cao tại công ty Internet lớn ở thành phố, liệu bạn có dám bỏ hết tất cả để về quê chỉ để… nhặt phân dê?

Trương Triết Vương - một cô gái 9X ở Trung Quốc đã lựa chọn bỏ phố về quê, ngày ngày sống chung với đàn dê trong trang trại của gia đình.

Cha của Vương vốn sở hữu một trang trại dê. Khi Vương đang làm việc ở thành phố, cha cô đã “lừa” con gái về quê bằng cách nói rằng ông sắp mở xưởng mới ở Hải Nam, nhờ con gái về trông coi xưởng trong nửa năm.

Kết quả, khi về quê, Vương đành phải tiếp quản cơ ngơi chăn nuôi trực thuộc công ty chăn nuôi Xiangmei của cha cô.

Tất nhiên, nếu Vương chỉ làm việc trong nửa năm thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng năm 2015, một biến cố đã xảy ra. Một trận dịch hạch đã càn quét thị trường chăn nuôi dê, nhiều nhà chăn nuôi không thể ứng phó nổi nên đã rút khỏi thị trường.

Trong nghịch cảnh, Vương vẫn có một bước đi quyết đoán. Cô đã xây thêm 7 chuồng dê mới. Nước đi này đã giúp cô kiếm được bộn tiền sau khi dịch bệnh qua đi và thị trường hồi phục nhanh chóng.

Số tiền kiếm được từ đợt đầu tư này được cô dùng vào việc xây dựng trang trại. Thậm chí, cô còn thế chấp nhà để phát triển quy mô trang trại. Tổng cộng, cô đã chi hơn 20 triệu NDT (hơn 72 triệu đồng) để đào giếng, khai hoang, xây chuồng, lắp đặt thiết bị.

Dê cần nơi ở tốt và thức ăn ngon. Vì vậy, Vương nhập cỏ lúa mạch đen và cỏ voi ngọt từ nước ngoài về trồng trên sườn đồi nhà mình. Hai loại cỏ này rất giàu protein, dê ăn vào có thể tăng cân.

Đầu năm 2025, một cán bộ thôn ở Quảng Tây đã bán hết đàn dê địa phương đã nuôi trong một năm, sau đó lái xe hơn 20 tiếng đến trang trại của cô Vương để chọn con giống. Điều này khiến cô Vương cảm thấy rất tự hào.

Trong trang trại của cô, hàng chục con dê đen rung rinh đôi tai to như cái quạt và chạy nhảy khắp nơi. Đây là giống dê mà công ty cô bắt đầu thử nghiệm lai tạo vào năm 2012.

"Dê truyền thống được nuôi ở Hồ Nam là dê tai nhỏ, phát triển chậm, chỉ tăng 15 đến 20 kg mỗi năm", cô cho biết. Vì vậy, cô đã đưa giống dê Nubian, có tai to hơn và nhiều thịt hơn, vào để tối ưu hóa giống dê này.

Sau nhiều năm lai tạo, công ty cô đã lai tạo được giống dê cải tiến, không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng của dê Nubian mà còn đảm bảo hương vị thịt đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương.

Năm 2024, thị trường nhìn chung đi xuống, nhưng thịt dê của trang trại cô Vương vẫn có thể bán với giá 108 NDT/kg, cao gấp đôi so với thịt dê thông thường trên thị trường.

Đặc biệt, trang trại của cô còn có hồ sơ ghi chép “gia phả” của đàn dê, dùng để phòng ngừa cận huyết và thoái hóa giống.

Dê đực được nuôi trong các phòng riêng biệt, diện tích sinh hoạt trung bình cho mỗi con dê khoảng 5 mét vuông. Chúng chỉ cần phối giống với 20 đến 30 dê cái. Dê cái được quản lý tập trung theo tiêu chuẩn thống nhất, những con sinh dưới 4 đến 6 con mỗi năm sẽ được "nghỉ hưu" trực tiếp. Dê cùng độ tuổi được nuôi theo nhóm để tối đa hóa hiệu quả sinh trưởng. Mô hình chăn nuôi "nửa nhốt, nửa thả" giúp thịt dê mềm hơn.

Không chỉ tập trung chăm sóc dê, công ty cô Vương còn dành trọn 6 năm để dạy cho những người nông dân trong làng khái niệm "chăn nuôi khoa học". Hiện nay, sản lượng dê hàng năm của công ty nằm trong top ba của tỉnh, với sản lượng hàng năm là 10.000 con và khối lượng bán ra đứng đầu tỉnh. Hiện tại, thu nhập của Vương đạt 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng)/năm.

"Làng cừu" du lịch: Ý tưởng đột phá của cô chủ 9X

Là một 9x, Vương không chỉ biết chăn nuôi theo phương pháp khoa học mà còn tìm được cách thu hút khách du lịch đến làng, tận dụng mô hình trang trại dê để triển khai du lịch sinh thái.

Cô Vương chia sẻ muốn tạo ra một “làng dê”, dự định biến trang trại thành một siêu thị lớn với những kệ hàng chất đầy thực phẩm ngon, nông sản sạch từ các hộ gia đình. Khách hàng không chỉ có thể mua nông sản trực tiếp từ nguồn mà còn được trải nghiệm một số hoạt động thú vị tại vùng quê.

Đội ngũ của cô Vương không chỉ gồm nhưng nhân viên kỳ cựu đã gắn bó với cha cô lâu năm mà còn có nhiều bạn trẻ sinh sau năm 2000. Những nhân viên trẻ này tự nguyện định cư trên núi, họ đang mang đến sự đổi mới cho nông nghiệp, bán phân dê và cỏ chăn nuôi thông qua các buổi phát trực tiếp (livestream) và thu hút lượt truy cập thông qua các video ngắn. Vương và các nhân viên cũng tự học các kỹ năng quay chụp, chỉnh sửa và dựng video để phục vụ công việc.