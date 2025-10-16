Mỹ nhân tennis Badosa khoe bikini rực lửa sau khi chia tay nam thần Hy Lạp

Tay vợt nữ người Tây Ban Nha, Paula Badosa đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh bikini nóng bỏng trong kỳ nghỉ tại Indonesia. Đây được xem là cách cô tìm lại cân bằng sau những tổn thương cả trong tình cảm lẫn sự nghiệp.

Mối tình đẹp của cặp đôi đã khép lại

👙Tình yêu tan vỡ giữa áp lực thành tích

Năm 2025 đánh dấu hồi kết của mối tình kéo dài gần hai năm giữa Badosa và bạn trai cũ, Stefanos Tsitsipas, tay vợt nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai được mệnh danh là nam thần người Hy Lạp. Cặp đôi từng được xem là “trai tài gái sắc” của làng quần vợt thế giới, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu lớn và thu hút truyền thông quốc tế.

Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp và áp lực thi đấu đỉnh cao đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Thông tin chia tay nổ ra ngay sau khi cả hai bị loại sớm tại Wimbledon 2025, Badosa dừng bước sau trận đấu kéo dài ba set, còn Tsitsipas buộc phải rút lui vì chấn thương lưng tái phát.

Không lâu sau đó, cả hai đã âm thầm xóa ảnh chụp chung và ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội, khép lại chuyện tình từng khiến làng tennis phải ngưỡng mộ.

💪 Kỳ nghỉ Bali và thông điệp hồi sinh

Sau chuỗi tháng ngày căng thẳng, Badosa chọn Bali (Indonesia) làm điểm dừng chân để nạp lại năng lượng. Trên Instagram cá nhân với hơn 1,2 triệu người theo dõi, cô đăng tải những bức ảnh khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ bikini rực rỡ, tắm nắng bên hồ bơi và vui đùa cùng bạn bè dưới những thác nước nhiệt đới.

Cô chia sẻ: “Có những nơi và những người khiến ta cảm thấy được chữa lành, và đây chính là một trong những khoảng thời gian như thế. Một chuyến đi tuyệt vời cùng những người bạn thân thiết nhất. Yêu mọi người. Indonesia đã đánh cắp trái tim tôi”.

Bài đăng lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài rạng rỡ, mạnh mẽ của nữ tay vợt dù vừa trải qua nhiều biến cố.

🎾 Lời hứa trở lại sân đấu

Không chỉ gửi đi thông điệp về một tinh thần lạc quan, Badosa còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ tái xuất vào năm tới. Cô viết: “Có những lúc tôi tự hỏi làm sao mình có thể tiếp tục vượt qua những khoảnh khắc đau đớn nhất. Nhưng chính trong những lúc ấy, tôi phát hiện ra sức mạnh sâu thẳm bên trong mình”.

Với thông điệp trên, tay vợt Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm 2026. Từng là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất làng tennis, Badosa và Tsitsipas khiến nhiều người tiếc nuối khi đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cả hai đều vẫn là những ngôi sao sáng, có lượng fan hùng hậu và sự nghiệp riêng nhiều kỳ vọng phía trước.