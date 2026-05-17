Video bóng đá U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa luân lưu (U17 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Video bóng đá U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa luân lưu (U17 châu Á)

Sự kiện: Đội tuyển Hàn Quốc

(Tứ kết) 4 bàn thắng cùng loạt luân lưu cân não là điểm nhấn của trận đại chiến giữa 2 "ông lớn".

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Uzbekistan là đội lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong khi đó, hàng phòng ngự U17 Hàn Quốc liên tiếp có những pha phối hợp thiếu ăn ý, khiến khung thành đội nhà bị đặt trong tình trạng "báo động đỏ".

U17 Uzbekistan đánh bại U17 Hàn Quốc sau loạt luân lưu cân não

U17 Uzbekistan đánh bại U17 Hàn Quốc sau loạt luân lưu cân não

Lép vế về thế trận, nhưng U17 Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số từ tình huống tấn công hiếm hoi ở phút 22 nhờ công của Moon Ji-Hwan. Chỉ có điều, niềm vui của đội bóng "Xứ kim chi" chỉ kéo dài tới phút 41. Trớ trêu hơn, thủ môn Moon Yu-No và trung vệ U17 Hàn Quốc ắc sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Ravshanbekov gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà thăng hoa, vào khoảng thời gian bù giờ, Ravshanbekov một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm đẳng cấp, giúp U17 Uzbekistan dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U17 Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Kịch tính xuất hiện ở phút 88, thời tình huống lộn lộn trước khung thành, An Sun-Hyun sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng, gỡ hòa 2-2. 

Kết quả này buộc 2 đội phải vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11m, trong khi cả 5 cầu thủ U17 Uzbekistan hoàn thành nhiệm vụ, Park Kyung-Hoon là cầu thủ duy nhất bên phía U17 Hàn Quốc sút hỏng, qua đó khiến đội nhà nhận thất bại 3-5.

Như vậy, U17 Uzbekistan đã giành tấm vé vào bán kết U17 châu Á và sẽ chạm trán U17 Nhật Bản (19/5).

Tỷ số sau 90 phút: U17 Uzbekistan 2-2 U17 Hàn Quốc

* Tỷ số luân lưu: 5-3

Đội hình xuất phát:

U17 Uzbekistan: Shomurodov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Murodov, Sadirjonov, Anvarov, Abdunabiev, Ravshanbekov, Abduraimov, Rakhimov

U17 Hàn Quốc: Moon Yu-No, Seong Min-Su, Choi Jae-Hyeok, Jung Ha-Won, Han Seung-Min, Nam Ian, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Kang Mu-Sung, Choi Min-Jun, Ahn Joo-Wan

Video bóng đá U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc: Ngược dòng đỉnh cao, hẹn đấu U17 Việt Nam (U17 châu Á)
Video bóng đá U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc: Ngược dòng đỉnh cao, hẹn đấu U17 Việt Nam (U17 châu Á)

(Tứ kết U17 châu Á) U17 Trung Quốc thể hiện đẳng cấp cao để ngược dòng U17 Saudi Arabia.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 00:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Hàn Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN