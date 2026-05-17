Video bóng đá U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc: Rượt đuổi 4 bàn, vỡ òa luân lưu (U17 châu Á)

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Uzbekistan là đội lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong khi đó, hàng phòng ngự U17 Hàn Quốc liên tiếp có những pha phối hợp thiếu ăn ý, khiến khung thành đội nhà bị đặt trong tình trạng "báo động đỏ".

U17 Uzbekistan đánh bại U17 Hàn Quốc sau loạt luân lưu cân não

Lép vế về thế trận, nhưng U17 Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số từ tình huống tấn công hiếm hoi ở phút 22 nhờ công của Moon Ji-Hwan. Chỉ có điều, niềm vui của đội bóng "Xứ kim chi" chỉ kéo dài tới phút 41. Trớ trêu hơn, thủ môn Moon Yu-No và trung vệ U17 Hàn Quốc ắc sai lầm ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Ravshanbekov gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà thăng hoa, vào khoảng thời gian bù giờ, Ravshanbekov một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm đẳng cấp, giúp U17 Uzbekistan dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U17 Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Kịch tính xuất hiện ở phút 88, thời tình huống lộn lộn trước khung thành, An Sun-Hyun sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng, gỡ hòa 2-2.

Kết quả này buộc 2 đội phải vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11m, trong khi cả 5 cầu thủ U17 Uzbekistan hoàn thành nhiệm vụ, Park Kyung-Hoon là cầu thủ duy nhất bên phía U17 Hàn Quốc sút hỏng, qua đó khiến đội nhà nhận thất bại 3-5.

Như vậy, U17 Uzbekistan đã giành tấm vé vào bán kết U17 châu Á và sẽ chạm trán U17 Nhật Bản (19/5).

Tỷ số sau 90 phút: U17 Uzbekistan 2-2 U17 Hàn Quốc

* Tỷ số luân lưu: 5-3

Đội hình xuất phát:

U17 Uzbekistan: Shomurodov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Murodov, Sadirjonov, Anvarov, Abdunabiev, Ravshanbekov, Abduraimov, Rakhimov

U17 Hàn Quốc: Moon Yu-No, Seong Min-Su, Choi Jae-Hyeok, Jung Ha-Won, Han Seung-Min, Nam Ian, An Sun-Hyun, Moon Ji-Hwan, Kang Mu-Sung, Choi Min-Jun, Ahn Joo-Wan