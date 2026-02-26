"Siêu kinh điển" vật hội làng Việt Nam: Ngôi sao đẳng cấp thế giới vất vả trước đô cử 100kg

Trong không khí rộn ràng đầu xuân, khi tiếng trống hội vang lên giữa sân đình và vòng người ken kín quanh sới vật, một cái tên ngoại quốc đã trở nên lôi cuốn với hội làng Việt Nam suốt hai năm liên tiếp, Zakhar Dzmitrychenka, đô vật người Belarus được khán giả trìu mến gọi là “Ông Tây” hay “Thần Sấm”.

Thế Cử (bên trái) hòa Zakhar (bên phải) sau 10 hiệp đấu năm 2025. Ảnh Đào Hồng Sơn

Sở hữu nền tảng vật cổ điển châu Âu đỉnh cao, từng vô địch quốc gia Belarus và giành huy chương đồng thế giới, Zakhar bước vào các sới vật truyền thống Việt Nam với phong thái chuyên nghiệp, thể lực sung mãn và lối đánh mạnh mẽ. Ở tuổi 29, cao 1m81, nặng 85kg, lại có kinh nghiệm thi đấu MMA tại LION Championship, anh nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi liên tiếp đánh bại nhiều đô vật bản địa, kể cả những người có nền tảng chuyên nghiệp.

Tại các sới vật nổi tiếng như Triều Khúc (Hà Nội) hay Phù Khê (Bắc Ninh), Zakhar gần như không gặp đối thủ xứng tầm. Nhưng tại Ngô Sài, Quốc Oai (Hà Nội) chiều 25/2, Zakhar đã gặp đối thủ xứng tầm, đó là Nguyễn Thế Cử, người thi đấu 2 năm, 15 hiệp với Zakhar và họ vẫn bất phân thắng bại.

Trận hòa 18 phút làm thay đổi cách nhìn

Ngày 11/2/2025 tại Đông Anh (Hà Nội), Zakhar chạm trán Nguyễn Thế Cử, cựu vận động viên từng 9 năm liền vô địch vật cổ truyền toàn quốc, hiện là huấn luyện viên thể thao tại Vĩnh Phúc. Với trọng lượng hơn 100kg, kinh nghiệm dày dạn và lối đánh đậm chất truyền thống, Thế Cử được xem là đối thủ nội địa nặng ký nhất mà Zakhar từng đối mặt.

Trận đấu hôm đó kéo dài 18 phút với 10 hiệp căng thẳng, điều hiếm thấy ở các sới vật hội làng vốn thường kết thúc khá nhanh khi có chênh lệch trình độ. Thế Cử không hề lép vế trước nền tảng vật cổ điển của Zakhar, trái lại anh nhiều lần chủ động áp sát, khóa thế và tận dụng lợi thế thể hình để gây sức ép.

Đáng chú ý, Thế Cử có hai tình huống khiến khán giả vỡ òa, một pha suýt đè ngửa được Zakhar và một lần ép đối thủ rơi vào thế bất lợi buộc Zakhar phải bò ra khỏi sàn để thoát hiểm, một chiến thuật hợp lệ trong luật vật truyền thống. Hình ảnh “Ông Tây” phải lùi bước ấy đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, cho thấy Zakhar không còn ở thế một mình một ngựa.

Dù vậy, với sự lì lợm và khả năng phòng thủ chắc chắn, Zakhar vẫn đứng vững. Trận đấu khép lại với kết quả hòa, hai bên chia giải thưởng, nhưng dư âm đọng lại trong lòng người hâm mộ là sự thừa nhận dành cho Thế Cử, người đầu tiên của vật Việt Nam khiến Zakhar phải chật vật.

Gặp lại Thế Cử (quần xanh) tại sới Ngô Sài năm 2026, Zakhar (quần đen) vẫn chưa thể thắng

Mùng 9 Tết 2026 ở Ngô Sài: Kịch bản lặp lại

Nếu trận hòa ở Đông Anh còn có thể được xem là một bất ngờ thú vị, thì màn tái đấu ngày 25/2/2026 (mùng 9 Tết) tại lễ hội vật truyền thống Ngô Sài, Quốc Oai (Hà Nội) đã biến cuộc đối đầu này thành một cặp đấu kinh điển của vật hội làng.

Trong lần tái ngộ, Thế Cử, đô vật trên 100kg từng 9 lần vô địch quốc gia, bước lên sới với sự tự tin của người đã hiểu rõ đối thủ. Zakhar cũng không còn lạ lẫm với phong cách vật cổ truyền Việt Nam. Cả hai nhập cuộc thận trọng nhưng quyết liệt, liên tục đổi thế công, thủ trong tiếng reo hò của khán giả.

Sau 3 hiệp chính đầy giằng co và 2 hiệp phụ căng thẳng, cục diện vẫn không thay đổi. Không có pha quật ngã quyết định, không có khoảnh khắc lật kèo ngoạn mục. Hai đô vật rời sới trong sự tôn trọng lẫn nhau, khi tổ trọng tài tiếp tục đưa ra kết quả hòa.

Như vậy, chỉ trong hai năm, Zakhar và Thế Cử đã so tài tổng cộng 15 hiệp (13 hiệp chính, 2 hiệp phụ). Zakhar vẫn giữ thành tích bất bại tại các sới vật Việt Nam, nhưng trước Thế Cử, anh cũng chưa thể nếm mùi chiến thắng.