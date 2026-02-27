Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Barcelona bỏ xa Real Madrid về doanh thu, MU đứng hạng mấy?

Sự kiện: La liga 2025-26 Bayern Munich Lamine Yamal

Báo cáo tài chính mới nhất của UEFA cho thấy Barcelona đang dẫn đầu châu Âu về tăng trưởng doanh thu bán áo đấu và hàng hóa, bỏ xa nhiều ông lớn như Real Madrid hay Bayern Munich.

  

Barca bứt phá nhờ “cú hích” Nike

Theo báo cáo thường niên “European Club Finance and Investment Landscape 2025” được đăng tải bởi Mundo Deportivo, UEFA đã xếp Barcelona ở vị trí dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu bán áo đấu và các mặt hàng liên quan trong năm tài chính 2025.

Sức hút&nbsp;đang được tiếp nối bởi làn gió mới mang tên Lamine Yamal

Sức hút đang được tiếp nối bởi làn gió mới mang tên Lamine Yamal

Báo cáo chỉ ra rằng 21 trong số 25 CLB hàng đầu châu Âu ghi nhận mức tăng doanh thu từ các nhà sản xuất trang phục so với năm 2024, trong đó có tới 19 đội thiết lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, Barcelona là đội gây ấn tượng mạnh nhất khi đạt mức tăng trưởng tuyệt đối cao nhất toàn bảng xếp hạng.

Động lực chính đến từ năm đầu tiên CLB tái hợp tác với Nike. Trong khi mức tăng trung bình của nhóm 25 đội chỉ rơi vào khoảng 6%, Barca tạo ra bước nhảy vọt vượt trội, trở thành hình mẫu thành công về khai thác thương mại trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

277 triệu euro và sức hút hậu Messi

Không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng, Barcelona còn đứng số một châu Âu về doanh thu bán hàng hóa nói chung với 277 triệu euro. Con số này giúp đội bóng “xứ Catalunya” bỏ xa Real Madrid (231 triệu euro) và Bayern Munich (189 triệu euro).

Barcelona&nbsp;tăng trưởng doanh thu bán áo đấu và hàng hóa

Barcelona tăng trưởng doanh thu bán áo đấu và hàng hóa

Phía sau họ lần lượt là MU (172 triệu euro), Arsenal (151 triệu euro), Liverpool (148 triệu euro), Tottenham (102 triệu euro), Galatasaray (99 triệu euro), Chelsea (95 triệu euro), PSG (88 triệu euro) và Man City (88 triệu euro).

Những con số này cho thấy sức mạnh thương mại của Barca không hề suy giảm trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trái lại, sức hút ấy đang được tiếp nối bởi làn gió mới mang tên Lamine Yamal, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và hiện khoác áo số 10 huyền thoại.

Trong khi Real Madrid sở hữu những siêu sao đình đám như Kylian Mbappe, mô hình phát triển dựa trên bản sắc và cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Barcelona vẫn tạo được tiếng vang mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.

Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 17:53 PM (GMT+7)
