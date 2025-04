Vỡ òa Thanh Thúy & hoa khôi bóng chuyền đưa Long An vào tứ kết giải châu Á

Sáng ngày 22/4, VTV Bình Điền Long An bước vào lượt trận quyết định của bảng C trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ các CLB châu Á 2025 (AVC Women’s Club Championship) diễn ra tại Philippines.

Phụ công xinh đẹp Lữ Thị Phương tỏa sáng khi đội nhà gặp khó khăn

Sau khi để thua 2-3 trước Bắc Kinh trước đó một ngày, Thanh Thúy và đồng đội bắt buộc phải có chiến thắng trong màn so tài với Saipa Tehran (Iran) để giành vị trí nhì bảng cùng tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Khởi đầu có bước 1 không tốt cũng như chuyền hai và hàng công thiếu sự ăn ý, các cô gái Long An gây thất vọng trong set đầu khi sớm bị dẫn 2-8, trước khi để thua 22-25. Lúc này, HLV Thái Quang Lai quyết định tung Lữ Thị Phương vào sân.

Phụ công xinh đẹp này gây ấn tượng khi liên tiếp dứt điểm hiểm hóc mang về điểm số cho đội nhà. Lữ Thị Phương đã có những pha phát bóng xuất sắc, làm khó đối thủ và góp phần quan trọng giúp đội Long An giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 25-15 trong set 2.

Thanh Thúy cùng VTV Bình Điền Long An vào tứ kết giải châu Á

Lấy lại thế trận, Long An thi đấu giằng co với Saipa Tehran trong set 3. Thanh Thúy với những pha dứt điểm uy lực, trong đó có tình huống “đóng dấu”, đập bóng trúng vào mặt một cầu thủ đối phương. Long An vượt lên thắng tiếp 25-20.

Sau nửa đầu set 4 diễn ra hấp dẫn, trong lượt phát bóng của Thanh Thúy, Long An ghi liền 9 điểm, vượt lên dẫn 20-12. Đội bóng miền Tây kết thúc set đấu này với tỉ số 25-15 sau pha tấn công chính xác của Lữ Thị Phương.

Ngược dòng thắng chung cuộc 3-1, VTV Bình Điền Long An giành vé vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là CLB Kaohsiung Taipower (Đài Loan), đội bóng đã đứng nhất tại bảng B. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 25/4.