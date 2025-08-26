Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Inter Milan vs Torino 26/08/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
2
Logo Torino - TOR Torino
0
Newcastle United vs Liverpool 26/08/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 26/8: Jackson đạt thỏa thuận với Bayern Munich, Napoli tăng lương Hojlund

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Bản tin ngày 26/8 cập nhật liên tục những tin tức nóng hổi nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2025.

Diễn biến
Jackson đạt thỏa thuận với Bayern Munich

Tờ BILD (Đức) tiết lộ Jackson đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Bayern Munich trong mùa hè này. Gã khổng lồ nước Đức sẽ bắt đầu đàm phán với Chelsea để hướng tới việc mượn tiền đạo người Senegal. 

Mức giá 70 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cho các đội muốn mua Jackson là rào cản khiến anh khó lòng rời "The Blues" dù không còn được trọng dụng. Chính vì vậy, việc Bayern Munich mượn Jackson sẽ trở thành phi vụ khả dĩ nhất.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 26/8: Jackson đạt thỏa thuận với Bayern Munich, Napoli tăng lương Hojlund - 1

Napoli hứa tăng lương cho Hojlund

Hojlund đang nhận mức lương khoảng 2,4 triệu bảng mỗi năm tại MU. Napoli trong nỗ lực lôi kéo tiền đạo này đã quyết định tăng lương cho anh lên thành 4,3 triệu bảng. Đội bóng thành Naples muốn mượn Hojlund trong 1 mùa kèm theo tùy chọn mua đứt trị giá 34,5 triệu bảng.

Rodrygo yêu cầu người đại diện tìm đội bóng mới

Tờ The Athletic tiết lộ Rodrygo đã yêu cầu người đại diện của mình tìm kiếm cho anh bến đỗ mới trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025. Việc khiến Rodrygo chưa rời Real Madrid nằm ở chỗ các CLB quan tâm anh nghĩ cầu thủ người Brazil dường như không muốn rời sân Bernabeu. 

Newcastle gặp khó vụ chiêu mộ Larsen

Theo tờ talkSPORT cho biết, lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng của Newcastle dành cho tiền đạo Jorgen Strand Larsen đã bị Wolves từ chối. "Bầy sói" cho biết tiền đạo này không phải để bán ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tiền đạo người Na Uy ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước cho Wolves và được xem là sự thay thế cho Callum Wilson tại Newcastle.

8

Vụ chuyển nhượng Gyokeres bị nghi là nguyên nhân vụ nổ súng gây chấn động
Vụ chuyển nhượng Gyokeres bị nghi là nguyên nhân vụ nổ súng gây chấn động

Cảnh sát Thụy Điển vừa đưa ra một thông báo gây sốc, cho biết họ nghi ngờ chính số tiền khổng lồ từ vụ chuyển nhượng Gyokeres sang Arsenal là động cơ...

-26/08/2025 00:23 AM (GMT+7)
