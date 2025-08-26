Trực tiếp chuyển nhượng sáng 26/8: Jackson đạt thỏa thuận với Bayern Munich, Napoli tăng lương Hojlund

Jackson đạt thỏa thuận với Bayern Munich

Tờ BILD (Đức) tiết lộ Jackson đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Bayern Munich trong mùa hè này. Gã khổng lồ nước Đức sẽ bắt đầu đàm phán với Chelsea để hướng tới việc mượn tiền đạo người Senegal.

Mức giá 70 triệu bảng mà Chelsea đưa ra cho các đội muốn mua Jackson là rào cản khiến anh khó lòng rời "The Blues" dù không còn được trọng dụng. Chính vì vậy, việc Bayern Munich mượn Jackson sẽ trở thành phi vụ khả dĩ nhất.