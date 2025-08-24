Kết quả bóng chuyền nữ Thái Lan - Thụy Điển: Phô diễn đẳng cấp cửa trên (Vô địch thế giới)

Thái Lan đã chứng minh được đẳng cấp trước Thụy Điển ngay trong set 1. Bất chấp đội bóng châu Âu chơi khó chịu trong set 1, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn biết cách để tạo ra khác biệt khi tạo khoảng cách an toàn ở giữa set, từ đó tiến thắng tới chiến thắng 25-18.

Bước sang set 2, tình hình diễn ra tương tự. Thụy Điển chỉ chống trả trong nửa đầu set đấu, sau đó liên tục bị Thái Lan ghi điểm. Chiến thắng thuộc về Thái Lan ở set này với tỷ số 25-20.

Đẳng cấp vượt trội của Thái Lan

Ở set 3, mọi thứ diễn ra khó khăn hơn với Thái Lan dù họ liên tục dẫn trước Thụy Điển. Đội bóng châu Âu quyết tâm bám đuổi, nhưng với bản lĩnh thượng thừa, Thái Lan vẫn khép lại set 3 với chiến thắng 25-22.

Chiến thắng này giúp Thái Lan sớm có vé vào vòng 1/8 giải bóng chuyền vô địch thế giới. Họ hiện xếp đầu bảng A khi sở hữu 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hơn Hà Lan 1 điểm.