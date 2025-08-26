La Liga mất giá vì bị "chảy máu lực lượng", bốc hơi hơn 160 triệu euro

⚠️ La Liga "tụt dốc" trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 của La Liga được đánh giá là khá ảm đạm. Ngoài hai đội bóng thành Madrid, những đội bóng khác đa phần đều không chi nhiều trên thị trường chuyển nhượng. Ngay cả ông lớn như Barcelona cũng mới chỉ bỏ ra 25 triệu euro cho tới thời điểm này.

La Liga không có nhiều ngôi sao nổi bật cập bến trong kỳ chuyển nhượng hè 2025

Theo thống kê từ Transfermarkt, định giá của La Liga đã tụt 166,15 triệu euro so với thời điểm kết thúc mùa giải 2024/25. Người ta có thể dễ dàng nhìn ra được nguyên nhân của vấn đề này. Thứ nhất là nhiều cầu thủ lựa chọn rời La Liga để chuyển sang giải đấu khác. Zubimendi (Real Sociedad, 70 triệu euro), Mosquera (Valencia, 15 triệu euro) đều rời giải đấu để tìm thử thách mới tại Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê từ tờ AS, nếu bỏ ba đội Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona ra, 17 đội bóng còn lại ở La Liga mất 298,35 triệu euro về mặt định giá chỉ trong 2 tháng vừa qua. Real Sociedad là đội để mất giá nhiều nhất khi tụt tới 117,8 triệu euro. Ngoài việc Zubimendi ra đi, phong độ của các cầu thủ Real Sociedad không tốt khiến định giá của họ bị giảm đi.

Đây cũng chính là nguyên nhân thứ hai cho sự sụt giảm giá trị của La Liga. Ví dụ điển hình là trường hợp của Girona. Đội bóng này thi đấu tốt cách đây 2 mùa và được dự Champions League mùa trước. Tuy nhiên, họ không chơi tốt mùa giải năm ngoái và chỉ thoát cảnh xuống hạng ở những vòng cuối. Bởi vậy, đội bóng này mất tới hơn 50 triệu euro định giá trên thị trường chuyển nhượng.

💸 CLB “thắt lưng buộc bụng”, hai ông lớn không thể gánh cả giải

Một nguyên nhân khác là các đội bóng tại La Liga chủ động không đầu tư trong mùa hè 2025. Girona (xếp thứ 16) và Sevilla (xếp thứ 17) không có ý định bổ sung lực lượng để tìm lại vị thế trong mùa giải mới. Girona mới bỏ ra 200.000 euro để mượn Hugo Rincon từ Bilbao. Trong khi đó, Sevilla thậm chí còn chưa bỏ ra đồng nào trên thị trường chuyển nhượng.

Đây cũng là thực trạng chung của các CLB tại La Liga. Real Sociedad có được 70 triệu euro sau khi bán Zubimendi nhưng họ mới chỉ tiêu 500.000 euro cho việc mượn Caleta-Car từ Lyon. Còn với Barcelona, họ đã hoàn thiện bộ khung đội hình từ sớm và mượn được Rashford từ MU nên đội chủ sân Nou Camp chẳng có lý do gì để tiếp tục đầu tư.

Hai đội bóng Tây Ban Nha đang bỏ ra nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Atletico Madrid (153 triệu euro) và Real Madrid (167,5 triệu euro). Tuy nhiên, hai đại gia này không thể gánh cho cả giải đấu, nhất là khi các đội bóng của La Liga đang để "chảy máu" lực lượng nhưng không có ý định bổ sung thêm quân số.