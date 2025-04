Lịch bóng chuyền VTV Bình Điền Long An ở giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025

Ngày Giờ Bảng Đội 1 Kết quả Đội 2 20/04 09:00 B Kaohsiung Taipower Hip Hing 20/04 12:00 C Beijing BAIC Motor Saipa Tehran 20/04 15:00 A Creamline Cool Al Naser 20/04 18:00 D Queensland Pirates High Speed 21/04 09:00 C VTV Bình Điền Long An Beijing BAIC Motor 21/04 12:00 D Nakhon Ratchasima Queensland Pirates 21/04 15:00 B Petro Gazz Kaohsiung Taipower 21/04 18:00 A Zhetysu Creamline Cool 22/04 09:00 A Al Naser Zhetysu 22/04 12:00 C VTV Bình Điền Long An Saipa Tehran 22/04 15:00 D High Speed Nakhon Ratchasima 22/04 18:00 B Hip Hing Petro Gazz

Là đội giành chức vô địch giải VĐQG và vô địch Cúp Hùng Vương 2024, CLB VTV Bình Điền Long An sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á – AVC Champions League 2025, diễn ra từ ngày 20/4 đến 27/4 tại Philippines.

Giải đấu quy tụ 12 CLB mạnh hàng đầu châu lục, đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Iran, Kazakhstan và nước chủ nhà Philippines. Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội đứng đầu vào tứ kết, đội xếp cuối sẽ bị loại.

VTV Bình Điền Long An nằm tại bảng C, cùng với Beijing BAIC Motor (Trung Quốc), ứng viên vô địch, và Saipa Tehran (Iran). Trận gặp đại diện Iran được xem là cơ hội then chốt để tranh suất vào vòng knock-out.

Đội bóng miền Tây đã có 10 ngày chuẩn bị sau Cúp Hùng Vương 2025 để hướng đến sân chơi châu lục, nơi thử thách lớn hơn nhưng cũng là cơ hội để khẳng định vị thế bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ châu Á.