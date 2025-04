Fan bóng chuyền tranh cãi vì Bích Tuyền chưa xuất ngoại, VĐV 15 tuổi phá kỷ lục của đàn chị

Tranh cãi quanh việc Bích Tuyền không được chọn xuất ngoại

Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền, chủ công nổi bật của bóng chuyền nữ Việt Nam, không được các CLB Hàn Quốc lựa chọn trong kỳ tuyển ngoại binh vừa qua đã khiến cộng đồng mạng sục sôi tranh luận. Là tay đập giàu thể lực, có sức bật tốt và từng giành nhiều thành tích trong nước, Bích Tuyền vẫn không lọt vào danh sách ngoại binh thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc 2025–2026.

Bích Tuyền số 10 chưa thể xuất ngoại, fan Việt dấy lên nhiều tranh cãi

Nguyên nhân được chỉ ra là do cô còn hạn chế trong kỹ năng phòng ngự, chắn bóng và bắt bước một, những yếu tố đặc biệt quan trọng trong môi trường thi đấu quốc tế đòi hỏi sự toàn diện. Ông Nguyễn Bá Nghị, nguyên Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, cũng cho rằng các CLB xứ Kim Chi không chỉ lựa chọn theo năng lực chuyên môn mà còn quan tâm đến hình ảnh và sức hút truyền thông.

Trước thông tin này, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đưa ra nhiều quan điểm trái chiều. Một số CĐV cho rằng việc không được chọn là "bình thường" nếu nhìn vào hạn chế kỹ thuật của Tuyền, đồng thời khuyên cô nên tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, không ít người khẳng định cô hoàn toàn đủ trình độ, thậm chí có người bày tỏ bức xúc khi cho rằng các CLB Hàn Quốc đã bỏ qua ngôi sao sáng giá của bóng chuyền Đông Nam Á.

Dù vậy, phần đông người hâm mộ vẫn gửi lời động viên và hy vọng Bích Tuyền sẽ sớm có cơ hội khác để thi đấu quốc tế trong tương lai.

Ngôi sao trẻ Ánh Thảo mới 15 tuổi phá kỷ lục của Kim Huệ, Ngọc Hoa

Trong lúc dư luận dậy sóng về Bích Tuyền, cái tên Bùi Thị Ánh Thảo bất ngờ nổi lên như hiện tượng mới của bóng chuyền Việt Nam. Ở tuổi 15, cô đã được HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập lên tuyển quốc gia, phá kỷ lục của Kim Huệ (17 tuổi) và Ngọc Hoa (16 tuổi), hai biểu tượng một thời.

Ánh Thảo vượt kỷ lục của hai đàn chị Kim Huệ, Ngọc Hoa

Trong năm 2024, Ánh Thảo ghi dấu ấn tại CLB Hà Nội và thi đấu nổi bật tại Cúp VTV9 Bình Điền với 15 điểm trước CLB Nhật Bản PFU Blue Cats. Cô cũng góp công lớn giúp U20 Việt Nam giành vé dự giải U21 thế giới 2025.

Với lối chơi thông minh, khả năng dứt điểm hiệu quả, cô được giới chuyên môn ví như “truyền nhân” của Thanh Thúy. Việc CLB LPBank Ninh Bình mượn cô trong mùa này càng giúp Thảo học hỏi từ các đàn chị như Bích Tuyền, Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh.

VTV Bình Điền Long An vững tin đấu giải châu Á

Tin vui khác đến từ đội bóng VTV Bình Điền Long An khi đối chuyền Nguyễn Thị Trà My đã hồi phục chấn thương đầu gối gặp phải ở Cúp Hùng Vương 2025. Cô đã sẵn sàng thi đấu tại AVC Women’s Club Championship 2025, diễn ra từ 20–27/4 tại Philippines.

Danh sách CLB VTV Bình Điền Long An dự giải CLB châu Á

Sự trở lại của cô gái sinh năm 2004, cùng với Vi Thị Như Quỳnh được bổ sung vào danh sách, giúp VTV Bình Điền Long An yên tâm về lực lượng. Ở sân chơi này, Võ Thị Kim Thoa là đội trưởng của Long An. Tại giải đấu sắp tới, Long An sẽ phải đối đầu với hai CLB mạnh từ Trung Quốc (Beijing BAIC Motor) và Iran (Saipa Tehran) ở bảng C. Mục tiêu của đội không gì khác ngoài việc tiến sâu và tích lũy kinh nghiệm quý giá cho cả tập thể.

Đinh Thị Thúy rạng rỡ dịp sinh nhật

Lê Thúy (áo đỏ) lên đồ cực xinh tới dự sinh nhật Đinh Thúy (áo đen)

Ngày 17/4 vừa qua, Đinh Thị Thúy, tay đập nằm trong số những hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam, đã tổ chức sinh nhật trong không khí thân mật tại CLB LPBank Ninh Bình. Tới sinh nhật của Thúy có nhiều bạn bè, và các đồng đội, đặc biệt là Lê Thúy, tạo nên “Song Thúy” nổi bật.

Người hâm mộ trên mạng xã hội gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ với tay đập người Hà Nam, sinh năm 1998.