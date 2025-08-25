Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - ĐT Đức: Chờ cơ hội gây bất ngờ (Vô địch thế giới)

Sau lượt trận đầu tiên, Đức đang dẫn đầu bảng với chiến thắng 3-0 trước Kenya, trong khi Việt Nam phải nhận trận thua 1-3 trước Ba Lan, đội được xếp hạng thứ 3 thế giới. Dù vậy, việc Việt Nam thắng được một set trước nhà đương kim tốp 3 thế giới đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mở ra hy vọng tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Không chỉ là trận đấu quyết định thứ hạng bảng G, kết quả còn ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số xếp hạng thế giới (World Ranking) của tuyển Việt Nam. Theo tính toán, nếu thắng 3-0 Việt Nam có thêm 18.62 điểm, có 15.50 điểm nếu thắng 3-1 và 12.37 điểm nếu thắng 3-2. Ngược lại, bị trừ 6.38 điểm nếu thua 0-3, mất 3.25 điểm nếu thua 1-3 và 0.13 điểm khi thua sát nút 2-3.

Hiện tại Việt Nam đang cách Thái Lan 18.66 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu tạo nên cú sốc thắng Đức với tỷ số 3-0, Việt Nam sẽ áp sát Thái Lan và nghiễm nhiên mở rộng cánh cửa giành vé vào vòng 1/8.