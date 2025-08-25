Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

novak-vs-learner
US Open
Novak Djokovic 3
Learner Tien 0
victoria-vs-hina
US Open
Victoria Azarenka 2
Hina Inoue 0
daniil-vs-benjamin
US Open
Daniil Medvedev 2
Benjamin Bonzi 3
jessica-vs-mayar
US Open
Jessica Pegula 2
Mayar Sherif 0
joao-vs-miomir
US Open
Joao Fonseca -
Miomir Kecmanovic -
federico-agustin-vs-jack
US Open
Federico Agustin Gomez -
Jack Draper -
reilly-vs-carlos
US Open
Reilly Opelka -
Carlos Alcaraz -
alycia-vs-mirra
US Open
Alycia Parks -
Mirra Andreeva -

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - ĐT Đức: Chờ cơ hội gây bất ngờ (Vô địch thế giới)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(17h, 25/8, lượt 2) Các cô gái Việt Nam tiếp tục hướng tới việc gây sốc một đại diện châu Âu khác là ĐT Đức, sau khi đã khiến Ba Lan phải vất vả ở lượt đầu tiên.

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - ĐT Đức: Chờ cơ hội gây bất ngờ (Vô địch thế giới) - 1
Việt Nam
Đức
Sau lượt trận đầu tiên, Đức đang dẫn đầu bảng với chiến thắng 3-0 trước Kenya, trong khi Việt Nam phải nhận trận thua 1-3 trước Ba Lan, đội được xếp hạng thứ 3 thế giới. Dù vậy, việc Việt Nam thắng được một set trước nhà đương kim tốp 3 thế giới đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, mở ra hy vọng tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8.

Không chỉ là trận đấu quyết định thứ hạng bảng G, kết quả còn ảnh hưởng trực tiếp tới điểm số xếp hạng thế giới (World Ranking) của tuyển Việt Nam. Theo tính toán, nếu thắng 3-0 Việt Nam có thêm 18.62 điểm, có 15.50 điểm nếu thắng 3-1 và 12.37 điểm nếu thắng 3-2. Ngược lại, bị trừ 6.38 điểm nếu thua 0-3, mất 3.25 điểm nếu thua 1-3 và 0.13 điểm khi thua sát nút 2-3.

Hiện tại Việt Nam đang cách Thái Lan 18.66 điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Nếu tạo nên cú sốc thắng Đức với tỷ số 3-0, Việt Nam sẽ áp sát Thái Lan và nghiễm nhiên mở rộng cánh cửa giành vé vào vòng 1/8. 

Bảng xếp hạng ĐT nữ Việt Nam, bảng xếp hạng bóng chuyền vô địch thế giới 2025

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cập nhật nhanh, chính xác bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tuyển Việt Nam và các đội tham dự sự kiện bóng chuyền nữ vô...

Theo DA (tổng hợp)

