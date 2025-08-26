Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Newcastle United vs Liverpool 26/08/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
2
Logo Liverpool - LIV Liverpool
2

Kết quả bóng đá Newcastle - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" lợi thế đủ đường (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1 bàn và được chơi hơn người.

   

Newcastle gần như hoàn toàn lấn lướt trong nửa giờ đầu tiên, nhưng cầm nhiều bóng mà thiếu sự sắc bén thì khó mang lại kết quả. Liverpool lại tỏ ra lạnh lùng và hiệu quả, tận dụng thành công một trong hai cú dứt điểm trúng đích hiếm hoi trong hiệp một.

Không có gì phải bàn cãi về tấm thẻ đỏ dành cho Anthony Gordon sau khi anh phạm lỗi thô bạo khiến Van Dijk đổ gục xuống sân. Và từ đó, trận đấu vốn đã khó khăn với Newcastle giờ gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Tỷ số hiệp 1: Newcastle 0-1 Liverpool

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Gravenberch (35', Gakpo)

Thẻ đỏ

Newcastle: Gordon (45+3')

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Dan Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Curtis Jones, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

8

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: "Chích chòe" gỡ hòa (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Chủ nhà Newcastle đã tìm được bàn thắng quân bình tỷ số nhờ công của Osula.

26/08/2025 02:56 AM (GMT+7)
