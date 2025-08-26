Kết quả bóng đá Newcastle - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" lợi thế đủ đường (Ngoại hạng Anh)

Newcastle gần như hoàn toàn lấn lướt trong nửa giờ đầu tiên, nhưng cầm nhiều bóng mà thiếu sự sắc bén thì khó mang lại kết quả. Liverpool lại tỏ ra lạnh lùng và hiệu quả, tận dụng thành công một trong hai cú dứt điểm trúng đích hiếm hoi trong hiệp một.

Không có gì phải bàn cãi về tấm thẻ đỏ dành cho Anthony Gordon sau khi anh phạm lỗi thô bạo khiến Van Dijk đổ gục xuống sân. Và từ đó, trận đấu vốn đã khó khăn với Newcastle giờ gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Tỷ số hiệp 1: Newcastle 0-1 Liverpool

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Gravenberch (35', Gakpo)

Thẻ đỏ

Newcastle: Gordon (45+3')

Đội hình xuất phát

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Dan Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Curtis Jones, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.