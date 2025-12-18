Việt Nam kịch chiến Thái Lan 12 chung kết 17/12: Đỉnh cao Muay, nghẹt thở cử tạ

Ngày thi đấu 17/12 tại SEA Games 33 thực sự là một trong những dấu mốc rực rỡ nhất của đoàn thể thao Việt Nam, khi các VĐV áo đỏ liên tiếp bước vào những trận chung kết đỉnh cao và giành 16 HCV, đặc biệt là 12 cuộc đối đầu trực tiếp với chủ nhà Thái Lan.

Trong “chảo lửa” của SEA Games, Việt Nam đã thi đấu kiên cường và còn đấu sòng phẳng, giành nhiều chiến thắng ấn tượng, tạo nên một “cơn mưa vàng” giàu cảm xúc.

Phương Hậu (giáp xanh) giành HCV Muay khi đánh bại đối thủ chủ nhà

12 trận chung kết Việt Nam - Thái Lan: Bản lĩnh giữa tâm bão

Ở ngày 17/12, Thái Lan tiếp tục cho thấy vị thế cường quốc thể thao khu vực, đặc biệt ở các môn võ, bóng ném và cử tạ. Tuy nhiên, đoàn Việt Nam không hề lép vế. Trái lại, hàng loạt VĐV Việt Nam bước ra sàn đấu với tâm thế của những người chinh phục, sẵn sàng thách thức chủ nhà ngay trong các trận quyết định huy chương.

Từ Muay, bóng ném, cử tạ, cho tới rowing, bắn súng, vật, pencak silat…, đâu đâu cũng in đậm dấu ấn đối đầu trực tiếp giữa hai nền thể thao hàng đầu Đông Nam Á. Mỗi trận chung kết, ngoài câu chuyện chuyên môn, là cuộc đấu về bản lĩnh, tinh thần và khả năng chịu sức ép.

Muay Việt Nam: Thắng trên “đất thánh” của chủ nhà

Muay, niềm tự hào lớn nhất của thể thao Thái Lan lại trở thành nơi Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt. Trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán đài chủ nhà, các võ sĩ Việt Nam thi đấu đầy quả cảm ở 7 trận chung kết.

Nguyễn Thị Chiều (giáp đỏ) mang về chiến thắng thứ 2 cho Muay trước võ sĩ Thái Lan

Nổi bật là Nguyễn Thị Chiều (57kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg nữ), những người đã đánh bại trực tiếp các võ sĩ Thái Lan trong chung kết, mang về những 2 HCV vô cùng giá trị. Đó là chiến thắng về mặt tỷ số, và như lời khẳng định cho sự tiến bộ của Muay Việt Nam, khi có thể bước lên đỉnh cao ngay trên sân nhà của đối thủ lớn nhất.

Bên cạnh 2 HCV, các võ sĩ như Dương Đức Bảo, Bàng Quang Thắng, Phạm Ngọc Mẫn hay Nguyễn Thanh Tùng cũng chiến đấu đến giới hạn cuối cùng để giành 5 HCB. Những trận thua gay cấn trước đối thủ Thái Lan cho thấy khoảng cách giữa hai bên không còn quá lớn, và Muay Việt Nam hoàn toàn có thể mơ xa hơn.

Bóng ném: Nữ xưng vương, nam ngẩng cao đầu

Bóng ném tiếp tục là một trong những điểm sáng lớn nhất khi có 2 trận chung kết giữa Việt Nam - Thái Lan.

Ở chung kết bóng ném nữ, tuyển Việt Nam chơi một trận đấu gần như hoàn hảo, áp đảo đối thủ cả về thế trận lẫn tinh thần, để giành chiến thắng thuyết phục 24-16, qua đó bước lên bục cao nhất. Chiến công này là minh chứng cho vị thế số một khu vực mà bóng ném nữ Việt Nam đã xây dựng suốt nhiều năm.

Bóng ném nữ thắng cảm xúc chủ nhà

Trong khi đó, bóng ném nam Việt Nam dù phải nhận thất bại 35-39 trước Thái Lan trong trận chung kết, vẫn để lại nhiều ấn tượng tích cực. Trước một đối thủ có chiều sâu lực lượng và lợi thế sân nhà, các tuyển thủ Việt Nam đã chiến đấu đầy quả cảm, giành HCB xứng đáng và cho thấy tiềm năng phát triển trong những kỳ đại hội tiếp theo.

Cử tạ: chiến thắng bằng… 1kg

Một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất ngày 17/12 đến từ chung kết cử tạ hạng +94kg nam. Trần Đình Thắng bước vào cuộc so tài trực tiếp với đô cử Thái Lan trong bối cảnh sức ép đè nặng. Kết quả, Đình Thắng đã vượt mức tổng cử 366kg, chỉ hơn đối thủ đúng 1kg, nhưng chừng đó là đủ để mang về tấm HCV nghẹt thở cho cử tạ Việt Nam.

Đình Thắng (giữa) giành HCV nhờ hơn đô cử Thái Lan 1kg

Chiến thắng này thể hiện sự lạnh lùng, chính xác và bản lĩnh thép của đô cử Việt Nam trong những thời khắc quyết định nhất.

Pencak silat: Cân não với chủ nhà, chiến thắng chia đều

Nếu Muay là “đất thánh” của Thái Lan thì pencak silat lại chứng kiến 2 màn so tài căng thẳng không kém giữa Việt Nam và chủ nhà trong ngày. Ở môn võ giàu tính đối kháng và chiến thuật này, Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở 2 trận chung kết, khép lại với thế cân bằng 1-1.

Tấn Sang (giáp đỏ) thắng đối thủ chủ nhà trong trận đấu khó khăn

Tâm điểm lớn nhất là Nguyễn Tấn Sang (50-55kg nam). Trước đối thủ chủ nhà Suthat Bunchit, Tấn Sang thi đấu cực kỳ tỉnh táo, kiểm soát nhịp độ trận đấu và hóa giải hiệu quả các miếng đánh thiên về sức của võ sĩ Thái Lan. Dù phải chịu không ít sức ép từ khán đài và những tình huống va chạm quyết liệt, võ sĩ Việt Nam vẫn giành chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV quý giá và khẳng định bản lĩnh thép của pencak silat Việt Nam trong những thời khắc then chốt.

Trận chung kết còn lại, Vũ Đức Hùng (70-75kg nam) cũng đã có một trận chung kết đầy nỗ lực trước Aekarat Maehchi. Trận đấu diễn ra với thế giằng co quyết liệt, từng điểm số đều được tranh chấp đến cùng. Dù rất cố gắng, Đức Hùng vẫn phải chấp nhận thất bại sát nút, giành HCB trong bối cảnh đối thủ tận dụng tốt lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu.

“Cơn mưa vàng” và niềm tự hào Việt Nam

Bên cạnh các cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan, ngày 17/12 còn chứng kiến đoàn Việt Nam giành hàng loạt HCV ở rowing, bắn súng, vật, pencak silat, đấu kiếm… Những cái tên như Hồ Thị Duy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Xuân Lợi hay Nguyễn Phước Đến đã góp phần tạo nên một ngày thi đấu giàu cảm xúc.

Dù tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi thua trận ở chung kết bóng đá nữ, khép lại chuỗi vô địch SEA Games đầy tự hào, nhưng tổng thể, 17/12 vẫn là ngày mà thể thao Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu với 16 HCV, nhiều nhất trong những ngày thi đấu đã qua tại SEA Games 33.