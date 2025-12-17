Tranh cãi trọng tài xử ép ở SEA Games: Võ sĩ Thái Lan bức xúc, nghi có tiêu cực

Chuyện trọng tài xử ép luôn là vấn đề gây tranh cãi tại SEA Games, đặc biệt trong các môn võ. Kể cả các trường hợp rõ ràng hoặc không rõ ràng, các vận động viên ở phía bất lợi luôn có lý do để nghi ngờ vào quyết định của trọng tài và giám định viên. Ngay cả các võ sĩ chủ nhà Thái Lan cũng không ngoại lệ.

Thể thao Thái Lan đang rơi vào tâm điểm tranh cãi khi võ sĩ Muay Thai Petchsuphan Luknongpantao (tên thi đấu Chalongchai Meeniladee) lên tiếng tố cáo HCV ở nội dung 51 kg nam tại SEA Games 33 bị dàn xếp từ trước. Võ sĩ này lên tiếng sau thất bại gây nhiều tranh cãi ở vòng bán kết.

Theo tờ Thairath, trong trận đấu diễn ra tối 16/12, Petchsuphan thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines LJ Rafael Yasay và không thể góp mặt ở trận chung kết tranh huy chương vàng. Kết quả này khiến dư luận Thái Lan bức xúc, bởi võ sĩ chủ nhà được cho là đã thi đấu áp đảo và có nhiều lợi thế hơn.

Ngày 17/12, Petchsuphan đã chia sẻ công khai trên mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi bị loại ngay trên sân nhà. Võ sĩ này cho biết, trước giờ thi đấu anh từng nghe thông tin rằng kết quả ở hạng cân 51 kg đã được "sắp xếp sẵn" để trao huy chương vàng cho Malaysia. Dù vậy, việc bị chấm thua ngay từ hiệp đầu khiến anh không khỏi choáng váng, vì anh rằng bản thân đã thể hiện tốt hơn đối thủ.

Võ sĩ người Thái tiết lộ về vụ dàn xếp trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Petchsuphan viết: “Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ cho SEA Games này, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa”.

"Trước tiên, cho phép tôi trút bầu tâm sự một chút. Trước trận đấu, một trong những huấn luyện viên của tôi nói rằng ở hạng cân 51 kg mà tôi thi đấu, họ sẽ dàn xếp kết quả để Malaysia giành huy chương vàng. Và như các bạn thấy đấy, điều đó đã xảy ra".

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang Muay Siam Muay, Petchsuphan chia sẻ: “Tôi tin rằng mình đã thể hiện tốt, nhất là trong hiệp đầu tiên, nhưng kết quả lại không phản ánh điều đó. Trước trận đấu, chính HLV Malaysia đã nói với tôi về việc kết quả đã được sắp xếp sẵn cho võ sĩ của họ, và thật không ngờ mọi thứ lại diễn ra đúng như vậy. Tôi vô cùng thất vọng".

Võ sĩ Thái Lan cũng bày tỏ sự chán nản tột độ, cho rằng đây có thể là lần cuối anh khoác áo đội tuyển quốc gia. Petchsuphan tiết lộ đã phải ép cân khắc nghiệt, nhịn ăn uống trong nhiều tháng và chưa từng bỏ lỡ một buổi tập nào, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng.

Khép lại bài đăng, Petchsuphan gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan và cho biết sẽ cân nhắc rời đội tuyển quốc gia để theo đuổi con đường Muay Thai chuyên nghiệp.

Bài viết của Phetsuphan lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Không ít người hâm mộ tỏ ra phẫn nộ, đồng thời đề nghị Liên đoàn Thể thao Thái Lan và Ban tổ chức SEA Games sớm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

