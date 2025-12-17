Cô gái 19 tuổi thăng hoa giật HCV, rowing Việt Nam "chạm đỉnh" ở SEA Games

Thăng hoa trên đường đua xanh

Sáng 17/12 tại SEA Games 33, đội tuyển rowing Việt Nam tiếp tục đón tin vui lớn khi Hồ Thị Duy, tay chèo mới 19 tuổi quê Bạc Liêu, thi đấu xuất sắc để giành HCV nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Đây là tấm HCV thứ 4 của rowing Việt Nam tại đại hội năm nay, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của một gương mặt trẻ đầy triển vọng.

Hồ Thị Duy (giữa) giành HCV cảm xúc

Trên mặt nước, Hồ Thị Duy cho thấy bản lĩnh đáng nể. Cô giữ nhịp chèo ổn định, chắc tay trong phần lớn quãng đường, trước khi bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên, bỏ xa các đối thủ. Chiến thắng ấy không đến từ sự bùng nổ nhất thời, mà là kết quả của quá trình rèn giũa thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu vững vàng.

Tấm HCV tại SEA Games 33 mang giá trị chuyên môn, và là sự khẳng định vị thế mới của rowing Việt Nam, khi các tay chèo trẻ đủ sức gánh vác trọng trách ở đấu trường khu vực.

Từ những buổi tập “trên cạn” đến đỉnh cao SEA Games

Ít ai biết rằng, hành trình đến với vinh quang của Hồ Thị Duy từng bắt đầu trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Được phát hiện và chiêu mộ khi còn học lớp 6 tại Bạc Liêu, Duy sớm được đưa lên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Thế nhưng, trong 3 năm đầu, do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, cô chủ yếu tập thể lực trên cạn, rất hiếm khi được xuống nước, điều trái ngược với đặc thù của môn rowing.

Khi chuẩn bị chuyển sang tập luyện trên hồ Bún Sáng (Cần Thơ), dịch Covid-19 bùng phát khiến việc tập luyện tiếp tục bị gián đoạn. Hồ Thị Duy chỉ có khoảng 2 tháng ngắn ngủi được làm quen với mặt nước, một quãng thời gian quá ít để tích lũy cảm giác thuyền.

Bước ngoặt chỉ đến khi Trung tâm 4 tạo điều kiện để Duy ra Hải Phòng, tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên. Những buổi tập từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, dưới cái nắng gắt, đã tôi luyện nên thể lực và ý chí của cô gái sinh năm 2006. Ở tuổi 16, Duy bắt đầu gặt hái thành quả với 2 HCB và 1 HCV tại giải trẻ châu Á 2022, trước khi vươn lên đỉnh cao SEA Games.

Chia sẻ sau chiến thắng, Hồ Thị Duy xúc động: “Trước ngày thi đấu em rất run, nhưng khi xuống thuyền là chính mình. Em chỉ nghĩ phải hoàn thành bài thi tốt nhất và không được phạm lỗi. Em muốn dành tấm huy chương này cho gia đình, các thầy cô, đồng đội, những người đã luôn ở phía sau suốt 7 năm qua”.

Từ những buổi tập “trên cạn” giữa giai đoạn khó khăn nhất đến khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất SEA Games, Hồ Thị Duy đã viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của rowing Việt Nam.

Ngoài HCV từ Hồ Thị Duy, rowing Việt Nam có thêm 2 HCV từ Hoàng Văn Đạt - Nguyễn Phú (Rowing, thuyền đôi Nam một mái chèo hạng nhẹ) và Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (Rowing, thuyền 4 Nữ hạng nặng). Tới thời điểm 17/12, rowing giành 4 HCV, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.