Video tennis Sinner - Cobolli: 2 set không khoan nhượng, căng thẳng tie-break (Vienna Open)

Sự kiện: Jannik Sinner

(Tin thể thao - tin tennis) Jannik Sinner và Flavio Cobolli đều mang trong mình quyết tâm lớn trước khi bước vào trận đấu tại Vienna Open. Thế nhưng, đã không có bất ngờ nào ở màn so tài của hai tay vợt Italia.

Video tennis Sinner - Cobolli: 2 set không khoan nhượng, căng thẳng tie-break (Vienna Open) - 1

Mặc dù là những tay vợt hàng đầu của tennis Italia nhưng Sinner và Cobolli lại chưa từng gặp nhau ở cấp độ chuyên nghiệp. Đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau tại ATP Tour.

Video tennis Sinner - Cobolli: 2 set không khoan nhượng, căng thẳng tie-break (Vienna Open) - 2

Sinner (bên trái) và Cobolli thi đấu quyết tâm

Cobolli biết Sinner rất mạnh, nhưng khắc chế thế nào lại là câu hỏi hóc búa. Set đầu tiên, Sinner bẻ tới 2 game của Cobolli để thắng dễ 6-2.

Nhưng ở set 2, mọi thứ không còn dễ dàng như vậy. Cobolli dù sao cũng là tay vợt hạng 22  ATP và có một mùa giải khá tốt. Anh xuất sắc đưa Sinner vào loạt tie-break sau 12 game không tay vợt nào mắc sai lầm. Tuy nhiên, đến loạt tie-break thì Cobolli lại tỏ ra hụt hơi và thua đau 4-7.

Đả bại Cobolla sau 2 set, Sinner ghi danh tứ kết Vienna Open, đối đầu Bublik.

Thông số trận đấu

Sinner

6-2, 7-6 (7-4)

Cobolli

4

Aces

4

1

Lỗi kép

1

65%

Tỷ lệ giao bóng 1

66%

69% (29/42)

Giao bóng 1 ăn điểm

65% (34/52)

78% (18/23)

Giao bóng 2 ăn điểm

56% (15/27)

25% (2/8)

Điểm Break

0% (0/0)

53% (77/144)

Tổng số điểm

47% (67/144)

