Video tennis Sinner - Cobolli: 2 set không khoan nhượng, căng thẳng tie-break (Vienna Open)

Mặc dù là những tay vợt hàng đầu của tennis Italia nhưng Sinner và Cobolli lại chưa từng gặp nhau ở cấp độ chuyên nghiệp. Đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau tại ATP Tour.

Sinner (bên trái) và Cobolli thi đấu quyết tâm

Cobolli biết Sinner rất mạnh, nhưng khắc chế thế nào lại là câu hỏi hóc búa. Set đầu tiên, Sinner bẻ tới 2 game của Cobolli để thắng dễ 6-2.

Nhưng ở set 2, mọi thứ không còn dễ dàng như vậy. Cobolli dù sao cũng là tay vợt hạng 22 ATP và có một mùa giải khá tốt. Anh xuất sắc đưa Sinner vào loạt tie-break sau 12 game không tay vợt nào mắc sai lầm. Tuy nhiên, đến loạt tie-break thì Cobolli lại tỏ ra hụt hơi và thua đau 4-7.

Đả bại Cobolla sau 2 set, Sinner ghi danh tứ kết Vienna Open, đối đầu Bublik.

Thông số trận đấu