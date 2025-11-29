Alcaraz được ví như "Zidane tennis", Sinner không bao giờ bị coi là "kẻ thù"

Trong lúc ATP Tour bước vào giai đoạn nghỉ ngơi cuối mùa, tay vợt Ý Lorenzo Musetti bất ngờ trở thành tâm điểm khi đưa ra hai phát biểu cực hay, ví Carlos Alcaraz như “Zidane của tennis” và khẳng định Jannik Sinner sẽ không bao giờ là “kẻ thù” của anh trên sân đấu.

Alcaraz (ảnh lớn) nhận lời tán dương từ Musetti (ảnh nhỏ)

🎨 Alcaraz như “Zidane của tennis”, nghệ sĩ ở của ATP Tour

Trong podcast Small Talk của Juventus, Musetti được yêu cầu so sánh các tay vợt với huyền thoại bóng đá. Khi nhắc đến Carlos Alcaraz, anh lập tức chọn Zinedine Zidane, cái tên quá đỗi biểu tượng với phong cách nghệ sĩ.

Musetti diễn tả đầy cảm xúc: “Tôi sẽ nói Alcaraz là một nghệ sĩ, như Zinedine Zidane. Rất sáng tạo, rất giàu tưởng tượng, như đang vẽ trên sân. Ở giữa sân, Zidane phân phối bóng thế nào thì Alcaraz điều khiển trận đấu như thế”.

Không chỉ dừng ở so sánh kỹ thuật, Musetti còn nhắc đến khí chất: “Zidane luôn chơi với cái đầu ngẩng cao. Carlos cũng vậy. Khi cậu ấy quyết định làm điều gì, cậu ấy làm nó với sự tự tin tuyệt đối”.

Nhận định này càng có giá trị khi đến từ một đối thủ đã chạm trán Alcaraz 4 lần trong mùa 2025 và để thua cả bốn. Alcaraz kết thúc mùa giải với 71 thắng, 9 thua, giành 8 danh hiệu ATP, trong đó có 2 Grand Slam và ngôi số 1 thế giới cuối năm.

Ở tuổi 22, Alcaraz đã sở hữu 6 Grand Slam, và được nhiều chuyên gia coi là “định nghĩa lại” tennis hiện đại. Lời ví von của Musetti vì thế càng trở nên chính xác, Alcaraz không chỉ mạnh, anh còn chơi bóng như một nghệ sĩ thực thụ.

Với Musetti (bên phải), Sinner (bên trái) là bạn chứ không phải "kẻ thù"

🤝 Sinner, đối thủ nhưng không bao giờ là “kẻ thù”

Trong một cuộc phỏng vấn khác với La Repubblica, Musetti chia sẻ quan điểm trái ngược nhưng đầy nhân văn về đồng hương Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, 4 lần vô địch Grand Slam và là người thống trị tennis Ý những năm gần đây.

Musetti nói thẳng: “May mắn là tôi có Sinner. Tôi sẽ không bao giờ nói "đáng tiếc" khi cùng thời với anh ấy. Không có sự thù địch nào ở đây cả".

Dù thua cả 3 trận gặp Sinner và chưa thắng nổi 1 set, Musetti không vấn đề: “Cậu ấy không phải kẻ thù khiến tôi nghẹt thở, cậu ấy là nhà vô địch chỉ đường cho tôi. Một tấm gương. Khác tôi ư? Dĩ nhiên. Mạnh mẽ hơn, ổn định hơn, bền bỉ hơn. Nhưng không có gì gọi là bất lợi khi thi đấu cùng thời với cậu ấy”.

Musetti nhấn mạnh tinh thần đoàn kết khiến tennis Ý trở nên vững mạnh: “Khi bạn đối mặt với người từng đánh đôi với mình, đó là trận đấu khó. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn, không bao giờ có thù địch”.

Mùa 2025 chứng kiến sự thăng hoa của tennis Ý, Sinner đứng số 2 thế giới, Musetti kết thúc năm ở vị trí top 8, Berrettini hồi sinh, còn đội tuyển Ý giành Davis Cup lần thứ ba liên tiếp.

🇮🇹 Hai mũi nhọn của tennis Ý, hai con đường song song

Trong khi Sinner đã trở thành siêu sao toàn cầu, Musetti đang âm thầm tiến từng bước, lọt vào chung kết Monte Carlo, Chengdu, Athens, bán kết Roland Garros và Rome, tứ kết US Open, kết thúc năm trong top 10.

Anh thừa nhận: “Chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau nhưng song song. Ai cũng có tốc độ trưởng thành riêng”.

Trong thế hệ mới của ATP, nơi Alcaraz và Sinner được xem như “bộ đôi thống trị tương lai”, Musetti là mảnh ghép nghệ sĩ, tay vợt trái 1 tay đẹp mắt, giàu cảm xúc và dám nói lên góc nhìn sâu sắc về những đối thủ lớn nhất.