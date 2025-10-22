Djokovic hết lý do để chơi tennis, Alcaraz nhắm kỷ lục Grand Slam của "BIG 3"

🕰️ Khi “thời gian” gõ cửa Novak Djokovic

Ở tuổi 38, Novak Djokovic, huyền thoại sở hữu 24 Grand Slam đang đối diện với những câu hỏi lớn nhất trong sự nghiệp. Sau thất bại bất ngờ trước tay vợt hạng dưới Valentin Vacherot tại bán kết Thượng Hải Masters, làn sóng nghi ngờ về khả năng tiếp tục thi đấu đỉnh cao của anh lại dâng lên.

Djokovic bị khuyên nên giải nghệ

Cựu tay vợt Rennae Stubbs thẳng thắn nhận định trên podcast của mình: “Novak đang bị cơ thể phản bội. Anh ấy đã phá mọi kỷ lục, không còn lý do nào để tiếp tục thi đấu nữa”.

Stubbs cho rằng thời gian đã bắt kịp Djokovic. Bà chỉ ra rằng tay vợt Serbia không còn đủ sức nặng trong cú đánh, không còn sự áp đảo như khi thống trị ATP. “Anh ấy không còn cần thêm một danh hiệu Masters 1000 hay ATP 500 nào nữa, vì anh đã có tất cả”, Stubbs khẳng định.

Thực tế, Djokovic đã nhiều lần bày tỏ mong muốn duy trì sự nghiệp lâu dài, lấy cảm hứng từ LeBron James, Cristiano Ronaldo hay Tom Brady, những biểu tượng thể thao vượt thời gian.

Tại một sự kiện ở Saudi Arabia cùng Shaquille O’Neal và Dana White, anh khẳng định: “Tôi vẫn muốn tiếp tục, để xem giới hạn của mình đến đâu. Tôi chưa có ý định giải nghệ đâu, xin lỗi nếu điều đó khiến ai đó thất vọng”.

Nhưng dẫu cho tinh thần vẫn kiên định, thể trạng và động lực lại là câu chuyện khác. Mùa giải 2025 chứng kiến Djokovic vật lộn với chấn thương, mệt mỏi và chuỗi phong độ không còn cao, dấu hiệu quen thuộc của những tượng đài bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

🌅 Carlos Alcaraz nhắm tới mục tiêu lớn

Nếu Djokovic đang tìm lời giải cho “khi nào dừng lại”, thì Carlos Alcaraz, ở tuổi 22 lại đang đi những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục lịch sử. Tay vợt Tây Ban Nha đã có trong tay 6 danh hiệu Grand Slam (2 US Open, 2 Wimbledon, 2 Roland Garros), sánh ngang với huyền thoại Bjorn Borg về thành tích ở độ tuổi này.

Alcaraz đã thành thật, anh nhắm tới mục tiêu giành 20 Grand Slam trở lên giống như "BIG 3"

Khi được hỏi về việc có thể chạm mốc kỷ lục 20 Grand Slam của Federer (20 GS), Nadal (22 GS) và Djokovic (24 GS), Alcaraz cười nhẹ nhưng không giấu khát vọng: “Thật khó nói cho 10 năm tới, nhưng nếu thành thật, vâng, đó là mục tiêu của tôi”.

Anh nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là đếm danh hiệu, mà là giữ được sự bền bỉ mỗi mùa giải: “Trong tennis, điều khó nhất là duy trì phong độ qua từng năm. Tôi không bao giờ coi thành công là điều hiển nhiên”.

Alcaraz hiện là tay vợt số 1 thế giới, và có cơ hội trở thành người trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam (hoàn thành vô địch 4 GS) nếu lên ngôi Australian Open 2026. Trong khi thế hệ của Djokovic đang đi qua hoàng hôn, Alcaraz cùng Jannik Sinner đang thắp sáng một kỷ nguyên mới, với phong cách thi đấu tấn công, tự tin và bền bỉ.