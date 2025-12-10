Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 10/12: Vỡ òa Hưng Nguyên giành HCV bơi

Diễn biến Diễn biến chính 18h40 Hưng Nguyên trả lời phỏng vấn sau HCV 18h30 Bơi: Trần Văn Nguyễn Quốc đoạt HCĐ 100m tự do nam Trần Văn Nguyễn Quốc đã về thứ 3 ở chung kết nội dung 100m tự do nam với thời gian 50 giây 02, trong khi Jun Jie Lee Mikkel của Singapore đoạt HCV với thời gian 48 giây 65. Đây là huy chương SEA Games đầu tiên của Nguyễn Quốc ở tuổi 17. 18h15 Bơi: Mỹ Tiên giành huy chương bạc Ở chung kết nội dung 200m bướm nữ, Võ Thị Mỹ Tiên về nhì với thành tích 2 phút 12 giây 10 và giành huy chương bạc. VĐV chủ nhà Thái Lan giành HCV với thành tích 2 phút 11 giây 78. 18h05 Bơi: Hưng Nguyên giành HCV, em trai Ánh Viên giành HCĐ Ở chung kết nội dung 200m hỗn hợp nam môn bơi, Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 phút 02 giây 11 để giành huy chương vàng. Nguyễn Quang Thuấn, em trai Nguyễn Ánh Viên giành huy chương đồng (2 phút 04 giây 19). VĐV Philippines giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 03 giây 88. 17h50 Bi sắt giành huy chương đồng Đội bi sắt Việt Nam đã có được 3 huy chương đồng ở các nội dung cá nhân đến từ các VĐV Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Công Tâm. 17h45 Tennis nữ thua Philippines, bóng rổ nam thắng trận ra quân Ở nội dung đồng đội nữ môn tennis, ĐT Việt Nam thua ngược ĐT Philippines 1-2. Trong khi đó ở môn bóng rổ nội dung 3x3 nam, ĐT Việt Nam thắng Lào 21-9. 16h50 Taekwondo giành HCV đồng đội!! Các VĐV takwondo xúc động khi trả lời truyền thông Nhóm 6 VĐV Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan và Myanmar, Philippines để giành HCV nội dung đồng đội sáng tạo. Các VĐV của chúng ta đã kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, vượt qua Thái Lan (HCB) với 7,940 điểm, Philippines (HCĐ) với 7,580 điểm. 16h48 Việt Nam đoạt HCĐ đồng đội cờ chớp Maruk Đội tuyển cờ Việt Nam đạt huy chương đồng nội dung đồng đội cờ chớp Maruk (ở SEA Games 32 gọi là cờ ốc), với các VĐV Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh và Vũ Hoàng Gia Bảo. Trong đó, Đào Thiên Hải là Đại kiện tướng cờ vua, Bảo Khoa và Thành Ninh là Kiện tướng Quốc tế cờ vua. Do cờ makruk nhiều điểm giống cờ vua, những kỳ thủ này được lựa chọn để chuyển bộ môn thi đấu. Sau khi vượt qua vòng bảng, đội thua chủ nhà Thái Lan ở bán kết nên nhận huy chương đồng. 15h40 Taekwondo có huy chương ĐT Taekwondo Việt Nam giành huy chương đồng nội dung biểu diễn bộ ba nữ với các VĐV Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên sau khi thua đội Thái Lan ở bán kết. 15h37 Đua thuyền giành HCV đầu tiên cho Việt Nam Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, ở chung kết Canoe thuyền đôi nữ 500m, cặp Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương xuất sắc cán đích đầu tiên, giành HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Không phụ sự chờ đợi của khán giả nhà, Nguyễn Thị Hương và đồng đội giật tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33 cho Việt Nam 2 VĐV tên Hương cán đích với thời gian 2 phút 6 giây 487 Những hình ảnh đẹp tại Thái Lan. Ảnh Lê Phong 15h20 Ju-jitsu giành HCB Trong trận chung kết duy nhất có võ sĩ Việt Nam góp mặt ngày 10/12, Phụng Mùi Nhình chạm trán Singchalad Nuchanat của Thái Lan ở hạng 52kg đối kháng nữ. Dù thi đấu đầy cố gắng, cô không thể tạo bất ngờ trước đối thủ chủ nhà và chấp nhận giành HCB. Sau trận đấu, nhà đương kim vô địch Ju Jitsu trẻ thế giới, Nhình khóc nghẹn vì mất HCV. Video Nhình khóc sau trận đấu (Nguồn clip: Lê Phong) Nhình (đai xanh) rất buồn vì thua trận. Ảnh Lê Phong 14h18 Đào Hồng Sơn thua võ sĩ Thái Lan, đánh bại Lê Kiên để giành HCĐ Ju-jitsu Video trận tranh HCĐ giữa Hồng Sơn và Lê Kiên (Nguồn: FPT Play) Phải tăng hạng cân từ 56 lên 62kg, nhà vô địch thế giới Đào Hồng Sơn gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Thái Lan, Mathupan Naphat. Hồng Sơn rơi xuống nhánh thua, và chỉ còn có cơ hội tranh HCĐ. Ở trận tranh HCĐ, Hồng Sơn đánh bại đồng hương Lê Kiên, qua đó giành HCĐ Ju-jitsu hạng 62kg. Hồng Sơn (đai xanh) thua thiệt về ngoại hình so với đối thủ. Ảnh Lê Phong 14h12 Thể dục dụng cụ vào chung kết cả 4 nội dung thế mạnh Ở vòng loại thể dục dụng cụ SEA Games 33, các tuyển thủ Việt Nam đã có ngày thi đấu ấn tượng. Nguyễn Văn Khánh Phong dẫn đầu vòng treo với 13.800 điểm. Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng xuất sắc đứng đầu nội dung ngựa vòng với 14.133 điểm. Đáng chú ý, Đinh Phương Thành thể hiện đẳng cấp khi dẫn đầu cả hai nội dung xà kép và xà đơn, đạt lần lượt 13.760 điểm và 12.800 điểm, bỏ xa các đối thủ Thái Lan và Singapore. Với thành tích này, cả ba VĐV đều giành quyền vào chung kết tranh huy chương diễn ra vào ngày mai. Trọng Phúc - Kim Hà tạm hài lòng với HCB, cơ hội vẫn ở phía trước 13h45 Taekwondo Việt Nam khiếu nại bất thành, giữ nguyên HCB Tổ trọng tài quyết định giữ y nguyên kết quả, đội tuyển taekwondo Việt Nam rất buồn vì trọng tài bỏ qua nhiều lỗi, hy vọng những trận tiếp theo sẽ không có những vấn đề tương tự. Bà Thu Trang lãnh đội taekwondo nói với truyền thông: "Cảm xúc của tôi là buồn, tiếc nuối. Vì đội bạn cũng có nhiều lỗi. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn giữ nguyên kết quả, hy vọng ban tổ chức sẽ chấp điểm sát sao, công tâm hơn ở những trận đấu kế tiếp. Đối với cá nhân tôi cũng có chút lo lắng về công tác trọng tài, tuy nhiên tôi tin tưởng vào VĐV sẽ thể hiện hết sức mình để có được kết quả cao nhất. VĐV cần thể hiện hết sức mình để có được kết quả cao. Cũng có chút bất ngờ khi trọng tài bỏ qua lỗi rõ ràng nhưng vẫn được bỏ qua. Số điểm của Việt Nam thì họ chấm đúng, nhưng số điểm của đối phương (Singapore) thì đã được chấm tương đối cao". 13h Bóng rổ 3x3 nữ: Việt Nam thua 16-17 Thái Lan Đương kim vô địch Việt Nam để thua sát nút chủ nhà. Cặp chị em Việt kiều gốc Mỹ Trương Thảo My (11) và Trương Thảo Vy (14) đều thi đấu, nhưng Vy chưa khỏi hẳn chấn thương cổ chân trái, ảnh hưởng đến thi đấu. Phút thứ 5, Vy va chạm mạnh vs đối thủ ngã lộn nhào dưới rổ đập lưng xuống đất tiếp tục ảnh hưởng. Thái Lan 4 VĐV đều chơi tốt, liên tục dẫn điểm để thắng sát nút sau khi hết 10 phút. Cơ hội để Việt Nam bảo vệ HCV 3x3 nữ khó khăn. Bóng rổ nam 3x3, Việt Nam thua 15-21 Philippines ở trận ra quân. 12h33 Taekwondo Việt Nam đang khiếu nại Video đoàn Việt Nam đang khiếu nại (Nguồn clip: Anh Khoa) Phía Việt Nam cho rằng kết quả chưa thỏa đáng. Ban lãnh đạo đội tuyển Taekwondo, gồm lãnh đội Thu Trang và HLV đội quyền Minh Tú, đã chính thức nộp đơn khiếu nại. Theo ghi nhận chuyên môn, bài thi của đôi Singapore xuất hiện 3 lỗi kỹ thuật nhưng trọng tài không trừ điểm, dẫn đến khoảng cách điểm số gây tranh cãi. Đoàn Việt Nam đang khiếu nại kết quả. Ảnh Anh Khoa 12h15 Taekwondo giành HCB Video bài biểu diễn của 2 VĐV Việt Nam: (Nguồn video: FPT Play) Chung kết nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ tiêu chuẩn tại SEA Games 33 vừa kết thúc, cặp Nguyễn Thị Kim Hà – Nguyễn Trọng Phúc giành 8.380 điểm, không vượt qua được cặp đôi Singapore 8.500 điểm. Nguyễn Hà - Trọng Phúc giành HCB, đối thủ Singapore có HCV. Tuy nhiên, đội Việt Nam đang khiếu nại kết quả... Nguyễn Hà - Trọng Phúc giành HCB. Ảnh Anh Khoa 2 VĐV Singapore chiến thắng. Ảnh Anh Khoa 11h30 Việt Nam thắng Thái Lan ở bán kết taekwondo Ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ tiêu chuẩn tại SEA Games 33, cặp Nguyễn Thị Kim Hà – Nguyễn Trọng Phúc đã vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan trong một màn cạnh tranh cực kỳ sít sao, nhờ hơn chỉ số phụ để giành quyền tranh vé vào chung kết. Trước đó ở tứ kết, đôi Thái Lan từng bị Malaysia khiếu nại về điểm số, khiến cuộc đua thêm phần căng thẳng. Kết quả cuối cùng: Việt Nam đạt 8.700 điểm, nhỉnh hơn đôi Thái Lan chỉ 0.040 điểm (8.660), qua đó khẳng định suất đi tiếp đầy xứng đáng. Trận chung kết, cặp đôi Việt Nam sẽ so tài với cặp Singapore. Cặp Nguyễn Thị Kim Hà – Nguyễn Trọng Phúc đã vượt qua đôi chủ nhà Thái Lan. Ảnh Anh Khoa 11h15 Các VĐV canoeing Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng ở vòng loại SEA Games 33 Phạm Hồng Quân xuất sắc về nhất đợt 1 nội dung canoe đơn nam 500 m với thành tích 2 phút 14 giây 488. Ở nội dung canoe đôi nữ 500 m, cặp Nguyễn Thị Hương – Diệp Thị Hương cũng dẫn đầu vòng loại với 2 phút 14 giây 565. Nội dung kayak 500 m hỗn hợp, đôi Võ Duy Thành – Đỗ Thị Thanh Thảo về nhì đợt 1 với 53 giây 370. Trong khi đó, đội kayak hỗn hợp 4 người của Việt Nam tạm xếp thứ 3 với thành tích 1 phút 50 giây 19. Các nội dung trên sẽ bước vào chung kết từ 13h chiều nay. 11h10 Đặng Đình Tùng giành HCĐ Ju-jitsu Video trận đấu giữa Đình Tùng võ sĩ Thái Lan: (Nguồn video: FPT Play) Ở nội dung đối kháng nam hạng 77 kg Ju-jitsu tại SEA Games 33, võ sĩ Đặng Đình Tùng (Việt Nam) đã có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại đối thủ Jedidiah Phomsavath (Lào) chỉ trong chưa đầy 1 phút. Tuy nhiên ở trận bán kết, Đình Tùng thua võ sĩ chủ nhà, nên chấp nhận tấm HCĐ. Như vậy, đoàn Việt Nam chính thức có 3 HCĐ vào sáng 10/12, đều đến từ Ju-jitsu. Đình Tùng (đai đỏ) thua đối thủ Thái Lan ở bán kết, giành HCĐ. Ảnh Lê Phong Đặng Đình Tùng (đai đỏ) thắng chóng vánh. Ảnh Lê Phong 10h43 Ju-jitsu có thêm HCĐ Việt Nam giành thêm một tấm HCĐ ở môn Jujitsu. Cặp VĐV Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh đạt 49 điểm trong nội dung Duo Show nam, xếp sau hai đội Thái Lan (50,5 điểm và 53 điểm). Đây là tấm HCĐ thứ hai của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Những màn trình diễn tuyệt vời giúp Hữu Tuấn - Đăng Minh giành tấm HCĐ. Ảnh Lê Phong 10h18 VĐV Huyền Trang cán đích thứ 5 ở nội dung xe đạp địa hình Ở nội dung đổ đèo nữ môn xe đạp địa hình, VĐV Nguyễn Thị Huyền Trang hoàn thành phần thi với thời gian 3 phút 41 giây 915, đứng thứ 5 chung cuộc. Tấm HCV thuộc về VĐV chủ nhà Vipavee Deekaballes, qua đó giúp Thái Lan có thêm một chiến thắng quan trọng ngay trong ngày thi đấu của SEA Games 33. 9h50 Ju-jitsu Việt Nam giành huy chương đầu tiên Video phần thi của hai võ sĩ Việt Nam Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 33. Ở chung kết nội dung Duo Show nữ của Ju-jitsu, hai VĐV Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích hoàn thành bài thi với 48 điểm điểm, qua đó giành HCĐ. Đôi Thái Lan 2 đứng đầu với 51 điểm, theo sau là Thái Lan 1 (48,5 điểm). Đội tuyển Lào 43,5 điểm, không giành huy chương. Thành tích này giúp Việt Nam mở hàng huy chương tại kỳ SEA Games năm nay. 9h45 VĐV bơi của Việt Nam giành vé vào chung kết VĐV Võ Thị Mỹ Tiên xuất sắc vào chung kết nội dung 200m bướm nữ với thời gian 2 phút 16 giây 24. Ở nội dung 100m tự do nam, hai kình ngư Jeremie Lương và Trần Văn Nguyễn Quốc đều giành vé vào chung kết. Bên cạnh đó, VĐV Nguyễn Thúy Hiền cũng góp mặt ở chung kết 50m ếch nữ sau phần thi ấn tượng của mình. Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn cùng thi ở lượt bơi thứ 2, cạnh tranh với các đối thủ đến từ Thái Lan, Philippines và Indonesia. Dù kình ngư Indonesia Subagyo về nhất lượt bơi, cả hai đại diện Việt Nam vẫn xuất sắc giành vé vào chung kết. Thành tích của Trần Hưng Nguyên là 2 phút 07 giây 82, còn Nguyễn Quang Thuấn đạt 2 phút 08 giây 21. Việt Nam có tới 7 VĐV giành vé vào chung kết bơi, diễn ra vào chiều 10/12. Ảnh Anh Khoa 9h30 Ju-jitsu Việt Nam vào chung kết Phần thi của hai VĐV Ju-jitsu Việt Nam là Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích đạt 47,5 điểm. Chúng ta xếp sau 2 đội tuyển của Thái Lan gồm Thái Lan 1 (50,5 điểm) và Thái Lan 2 (48,5 điểm) và xếp trên Lào (41 điểm). Như vậy chúng ta sẽ bước vào vòng chung kết, cạnh tranh huy chương với hai đội tuyển Thái Lan và Lào. Phần thi của 2 võ sĩ Ju-jitsu Việt Nam. Ảnh Lê Phong 9h15 Việt Nam tranh HCV nội dung Duo Show Nữ, Ju-Jitsu Ở chung kết nội dung biểu diễn đôi nữ, ju-Jitsu đang diễn ra hết sức hấp dẫn. Cặp đôi tuyển nữ Việt Nam gồm Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích sẽ tranh huy chương với các đoàn thể thao khác. VĐV Thái Lan đang có số điểm cao nhất so với các đối thủ với 50,5 điểm. Ảnh Lê Phong

Ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 (10/12) hứa hẹn bùng nổ khi hàng loạt môn thế mạnh của thể thao Việt Nam (TTVN) đồng loạt xuất trận. Và câu hỏi được chờ đợi nhất lúc này: Ai sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam?

Nguyễn Thị Hương có thể là người đầu tiên giành HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

🛶 Canoeing, nơi huyền thoại Nguyễn Thị Hương sẵn sàng “mở hàng”

Trong số các môn tranh huy chương sớm nhất, canoeing được xem là ứng viên số 1. Ở SEA Games 31, Việt Nam từng tạo địa chấn với 8 HCV, trong đó Nguyễn Thị Hương độc chiếm 5 HCV, thành tích tiệm cận huyền thoại.

Tại SEA Games 33, Hương sẽ thi đấu chung kết đơn nữ 500m và đôi nữ 500m, đều diễn ra từ 15h chiều nay tại Pattaya. Đây là hai nội dung cô từng thống trị tuyệt đối.

Với kinh nghiệm Olympic và phong độ ổn định, Nguyễn Thị Hương được đánh giá có cơ hội cao nhất để mang HCV đầu tiên về cho TTVN.

Ngoài Hương, canoeing còn có các niềm hy vọng Diệp Thanh Hương, Phạm Hồng Quân, có thể tạo bất ngờ trong ngày ra quân.

🥋 Taekwondo, “mỏ vàng” tiếp theo, chung kết từ 14h

Nếu canoeing thi đấu lúc 15h, thì taekwondo quyền (poomsae) thậm chí còn bước vào chung kết từ 14h tại Bangkok. Đây cũng là môn từng giúp Việt Nam giành 2 HCV ở SEA Games 32.

Hôm nay, taekwondo thi đấu liền 6 nội dung biểu diễn gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam - nữ và đồng đội hỗn hợp tự do.

Những gương mặt nổi bật gồm Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Kim Hà, Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên.

Dù taekwondo là thế mạnh, nhưng sự cạnh tranh từ chủ nhà Thái Lan vẫn rất lớn. Vì vậy, cơ hội có HCV sớm vẫn rộng mở nhưng không “chắc” như canoeing.

Trần Hưng Nguyên bảo vệ tấm HCV 200m hỗn hợp nam

🏊 Bơi lội, chờ Hưng Nguyên tiếp tục thống trị đường đua 200m hỗn hợp

Bơi lội sẽ có chung kết vào khoảng 18h, nhưng lại là “ngòi nổ vàng” của TTVN ở ngày đầu. Các nội dung tranh chung kết gồm 100m ngửa nam, 100m tự do nam, 200m bướm nữ, 200m hỗn hợp nam, 50m ếch nữ, 4x100m tự do nữ.

Trong đó, 200m hỗn hợp cá nhân nam được cho là “sân khấu riêng” của Trần Hưng Nguyên. Kình ngư 3 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch nội dung này, Trần Hưng Nguyên tiếp tục là niềm hy vọng vàng lớn nhất. Không thể không nhắc đến Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, đang vươn lên mạnh mẽ và tạo nên cuộc đua nội bộ đầy hứa hẹn.

100m tự do nam, hy vọng từ Lương Jeremie. Với phong độ tốt, Jeremie đủ sức tranh huy chương, nhưng để vượt Singapore để giành vàng sẽ rất khó.

Hồng Sơn thi đấu hạng cân 62kg Jujitsu

🥋 Jujitsu, chờ Đào Hồng Sơn gây địa chấn ở hạng 62kg

Tại Saraburi, Đào Hồng Sơn, nhà vô địch thế giới 56kg sẽ ra sân ở nội dung fighting 62kg nam sau khi buộc phải nâng hạng vì hạng 56kg không được tổ chức.

Đụng độ các đối thủ ở hạng 62kg là thử thách khắc nghiệt, nhưng lối đánh tốc độ và kỹ thuật “khó lường” giúp Hồng Sơn vẫn được kỳ vọng giành huy chương. Trận chung kết nội dung fighting 62kg dự kiến diễn ra vào khoảng 17h.

Ngoài ra còn có nhiều nội dung duo show nam/nữ, fighting 52kg, 63kg nữ, 77kg nam, nơi Việt Nam vẫn có cơ hội lọt vào nhóm tranh huy chương.

Môn bi sắt tranh tài tại Thammasat, xe đạp địa hình tại Chonburi cũng có những nội dung tranh chấp huy chương. Cầu lông, cờ, esports đều bắt đầu vòng loại và vòng tranh huy chương ở một số nội dung đặc thù.

Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đấu Myanmar ngày 10/12

Trước trận ra quân SEA Games 33 gặp Myanmar lúc 15h ngày 10/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xác nhận Trần Thị Thanh Thúy đã lấy lại gần 100% phong độ đỉnh cao. Sau thời gian thi đấu nổi bật tại Nhật Bản, “4T” cho thấy thể trạng và cảm giác bóng rất tốt, trở thành điểm tựa quan trọng cho tham vọng vào sâu của tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt cũng bày tỏ nỗi lo về các khung giờ thi đấu bất lợi. Đội phải thi đấu vào những thời điểm lạ như 15h, 12h trưa và có thể là 10h sáng ở bán kết, khác hoàn toàn thói quen thi đấu buổi chiều ở giải quốc nội. Ban huấn luyện đang nỗ lực điều chỉnh nhịp sinh học cho các VĐV để tránh bị “khớp giờ”.

Về chuyên môn, ông Kiệt đánh giá Myanmar và Malaysia không quá đáng ngại, song tuyển Việt Nam vẫn giữ sự thận trọng, đặt mục tiêu nhất bảng B để có lợi thế ở vòng bán kết.