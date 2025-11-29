Kiếm tiền nhanh đến “mất kiểm soát”, Sinner - Alcaraz vẫn bị phạt hàng triệu USD

💰 Cuộc đua kiếm tiền “siêu tốc”

Mùa giải 2025 khép lại với sự thống trị tuyệt đối của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz. Bộ đôi tiếp tục chia nhau 4 Grand Slam như năm 2024, thâu tóm thêm 4 Masters 1000 và tái đấu ở chung kết ATP Finals, nơi Sinner đăng quang và bỏ túi khoản tiền kỷ lục.

Sức kiếm tiền của Sinner (ảnh lớn) và Alcaraz (ảnh nhỏ) tỷ lệ thuận với phong độ năm 2025

Nhờ phong độ siêu đẳng, Sinner trở thành tay vợt kiếm nhiều tiền nhất mùa 2025, với 19,114,396 USD, nhỉnh hơn Alcaraz (tổng 18,803,427 USD). Riêng chức vô địch ATP Finals đã mang về cho Sinner 5,07 triệu USD, khoản thưởng lớn nhất lịch sử từ một giải đấu. Wimbledon đem lại 4,1 triệu USD, Australian Open 2,1 triệu USD và á quân US Open thêm 2,5 triệu USD. Đáng chú ý, con số trên chưa bao gồm 6 triệu USD anh nhận từ giải biểu diễn Six Kings Slam.

Trong khi đó, gần 1/3 tổng thu nhập của Alcaraz đến từ 5 triệu USD vô địch US Open. Anh còn giành ba Masters 1000, mỗi danh hiệu trị giá hơn 1 triệu USD, và thêm gần 3 triệu USD khi lên ngôi tại Roland Garros.

Tổng cộng, Sinner và Alcaraz kiếm tới 37,9 triệu USD trong năm qua, gần bằng cả phần còn lại của top 10 ATP. Nhờ vậy, Alcaraz đã tích lũy tổng 57,4 triệu USD, đứng thứ 5 mọi thời đại, còn Sinner sở hữu 56,6 triệu USD, xếp thứ 7. Họ được dự đoán sớm gia nhập nhóm “trăm triệu USD” cùng Djokovic, Nadal và Federer.

💸 Cú sốc tài chính, khi ATP buộc Sinner và Alcaraz phải "trả giá"

Giàu nhanh là vậy, nhưng cuối mùa 2025, cả hai lại bất ngờ chịu một cú phạt cực nặng từ ATP Bonus Pool, quỹ thưởng lên tới 21 triệu USD.

Hai ngôi sao sẽ bị trừ tiền thưởng vào cuối mùa, nhưng đó chỉ là số lẻ so với số tiền họ kiếm được

Theo quy định, tay vợt bỏ lỡ Masters 1000 sẽ bị trừ 25% tiền thưởng cho mỗi giải vắng mặt, ngoại trừ trường hợp vẫn đến làm truyền thông.

Alcaraz, dù đứng đầu bảng thưởng, chỉ được nhận 2,4 triệu USD, thay vì 4,8 triệu USD, vì bỏ lỡ Canadian Open và Thượng Hải Masters (bị trừ 50%). Anh thoát một án phạt nhờ… đến Madrid Open làm họp báo dù không thi đấu.

Sinner còn thiệt hại hơn nhiều. Tay vợt số 2 thế giới mất trắng khoản tiền hơn 2 triệu USD, do bỏ lỡ 4 Masters 1000. Ba giải đầu là vì án cấm thi đấu liên quan kiểm tra doping, giải còn lại là Canadian Open sau Wimbledon. Theo luật, vắng mặt 4 giải đồng nghĩa không được chia bất kỳ đồng nào từ Bonus Pool.