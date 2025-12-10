Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia

Trong buổi tập chiều 10/12 của U22 Việt Nam, buổi tập cuối cùng trước thềm cuộc chạm trán U22 Malaysia (16h, 11/12), HLV Kim Sang Sik sử dụng sa bàn để chỉ đạo chiến thuật

Nhà cầm quân người Hàn Quốc và các trợ lí chỉ dạy cặn kẽ cho cầu thủ

Cuộc họp chiến thuật diễn ra rất khẩn trương, trước khi các cầu thủ ráp đội hình tập đối kháng

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, bằng điểm U22 Malaysia nhưng kém hiệu số. Vì vậy, Đình Bắc và đồng đội buộc phải thắng mới có thể tiến vào bán kết với ngôi đầu

Trả lời truyền thông, HLV Kim Sang Sik khẳng định chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc với U22 Việt Nam, chính vì vậy toàn đội rất tập trung trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu