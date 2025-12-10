Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33 U22 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo cặn kẽ các cầu thủ U22 Việt Nam "đường đi nước bước" để có thể giành kết quả tốt trước U22 Malaysia (16h, 11/12).

Trong buổi tập chiều 10/12 của U22 Việt Nam, buổi tập cuối cùng trước thềm cuộc chạm trán U22 Malaysia (16h, 11/12), HLV Kim Sang Sik sử dụng sa bàn để chỉ đạo chiến thuật

Trong buổi tập chiều 10/12 của U22 Việt Nam, buổi tập cuối cùng trước thềm cuộc chạm trán U22 Malaysia (16h, 11/12), HLV Kim Sang Sik sử dụng sa bàn để chỉ đạo chiến thuật

Nhà cầm quân người Hàn Quốc và các trợ lí chỉ dạy cặn kẽ cho cầu thủ

Nhà cầm quân người Hàn Quốc và các trợ lí chỉ dạy cặn kẽ cho cầu thủ

Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia - 3

Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia - 4

Cuộc họp chiến thuật diễn ra rất khẩn trương, trước khi các cầu thủ ráp đội hình tập đối kháng

Cuộc họp chiến thuật diễn ra rất khẩn trương, trước khi các cầu thủ ráp đội hình tập đối kháng 

Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia - 6

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, bằng điểm U22 Malaysia nhưng kém hiệu số. Vì vậy, Đình Bắc và đồng đội buộc phải thắng mới có thể tiến vào bán kết với ngôi đầu

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, bằng điểm U22 Malaysia nhưng kém hiệu số. Vì vậy, Đình Bắc và đồng đội buộc phải thắng mới có thể tiến vào bán kết với ngôi đầu

Trả lời truyền thông, HLV Kim Sang Sik khẳng định chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc với U22 Việt Nam, chính vì vậy toàn đội rất tập trung trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu

Trả lời truyền thông, HLV Kim Sang Sik khẳng định chiến thắng là mục tiêu lớn nhất và bắt buộc với U22 Việt Nam, chính vì vậy toàn đội rất tập trung trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu

Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia - 9

Thầy Kim mang sa bàn ra sân họp khẩn, bày kế giúp U22 Việt Nam hạ Malaysia - 10

8

Theo Anh Khoa - Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

10/12/2025 17:46 PM (GMT+7)
