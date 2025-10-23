Tranh cãi giới tính trong tennis: Sabalenka, Swiatek bị tố "khỏe hơn bình thường"

🎾 “Họ cao to hơn, khỏe hơn tôi rất nhiều”

Tay vợt 23 tuổi Marta Kostyuk tiến bộ mạnh mẽ trong hai năm gần đây và được đánh giá là một trong những tay vợt hàng đầu của Ukraine. Tuy nhiên, hành trình vươn lên top 10 thế giới sẽ không hề dễ dàng với Kostyuk khi WTA Tour hiện nay có quá nhiều ngôi sao.

Marta Kostyuk (bên phải) thừa nhận gặp khó khăn khi đối đầu Sabalenka

Dù có nhiều kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2024/25, Kostyuk vẫn chưa thể thắng nổi set nào trong bốn lần đối đầu Sabalenka và ba lần chạm trán Swiatek.

Chia sẻ với Tennis365 tại Wuhan Open 2025, Kostyuk thẳng thắn: “Khi gặp Iga (Swiatek), tôi chưa sẵn sàng để đấu với cô ấy. Cô ấy quá mạnh. Với Aryna (Sabalenka) thì luôn là một trận chiến khó khăn. Tôi có kỹ năng riêng, nhưng họ đều to hơn, cao hơn và khỏe hơn tôi rất nhiều”.

💬 “Một số người có lượng testosterone cao hơn”

Khi được hỏi liệu có cảm thấy sợ hãi trước đối thủ không, tay vợt Ukraine nói rõ hơn: “Mỗi người có cấu trúc sinh học khác nhau. Một số có lượng testosterone cao hơn, số khác thấp hơn – điều đó hoàn toàn tự nhiên. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn họ, phải di chuyển và nỗ lực nhiều hơn để giành điểm”.

Theo Kostyuk, sự khác biệt thể chất khiến cô phải “vắt kiệt sức” mỗi khi gặp Sabalenka hay Swiatek: “Tôi phải chạy nhiều hơn họ, đánh nhiều cú hơn chỉ để thắng một điểm".

Marta Kostyuk đang nỗ lực để gặt hái thành công

💪 “Tôi không thể cao thêm 5cm hay nặng hơn 10kg”

Kostyuk thừa nhận không thể thay đổi cơ thể, nhưng chọn cách biến bất lợi thành thử thách thú vị: “Tôi không thể tự khiến mình nặng thêm 10kg hay cao thêm 5cm, nên tôi phải dùng 100% những gì mình có. Các tay vợt khác có lợi thế riêng, đó là điều tôi phải chấp nhận”.

Cô còn tiết lộ thỉnh thoảng xem lại ảnh sau trận để thấy rõ sự chênh lệch chiều cao: “Khi bắt tay ở lưới, tôi luôn trông nhỏ bé hơn đối thủ. Nhưng đó là một phần của thể thao và là thử thách thú vị mà tôi muốn chinh phục".