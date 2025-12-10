Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games)

SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(Bảng A bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan dồn sức tấn công dù đã dẫn trước với cách biệt an toàn.

SEA Games | 18h30, 10/12 |

ĐT nữ Thái Lan
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1
2 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1
ĐT nữ Singapore
(H1: 2-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Kanyanat 10' Xem video
Orapin 18' Xem video

79’

Thái Lan đá phạt góc

Tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Singapore, dù vậy các cầu thủ Thái Lan không thể tung ra cú dứt điểm quyết định.

68’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1

Cầu thủ Thái Lan dứt điểm trúng xà ngang!!

Từ quả tạt bên cánh trái, Orapin khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên bóng lại dội trúng xà ngang.

62’

Cầu thủ Thái Lan bỏ lỡ!!!

Từ tình huống phạt góc, Panittha đánh đầu đưa bóng đến ngay trước khung thành Singapore. Orapin băng vào dứt điểm nhưng không trúng bóng.

55’

Thủ môn Singapore cứu thua!!

Từ pha căng ngang bên cánh trái, Natalie băng vào đệm bóng nhưng thủ môn Nur Zaini đã đổ người cản phá thành công.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1

53’

Cơ hội của Thái Lan

Kanyanat chuyền ra cho Natalie đang xâm nhập vòng cấm địa, dù vậy cú dứt điểm của Natalie lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 2

Hiệp 2 bắt đầu.

45+3’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 2

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Thái Lan.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 2

38’

Cơ hội của ĐT Thái Lan

Từ quả tạt bên cánh phải, Kanyanat đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

32’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1

Cầu thủ Thái Lan đánh đầu trúng xà ngang

Từ quả tạt bên cánh phải, Kanyanat bật cao đánh đầu, bóng đi trúng xà ngang khung thành Singapore.

27’

Thái Lan đá phạt góc

Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Cầu thủ Thái Lan bật cao đánh đầu nhưng các hậu vệ Singapore đã thi đấu tập trung để giải nguy cho khung thành đội nhà.

18’

Vào! Vào! 2-0 cho Thái Lan

Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Thái Lan bật cao đánh đầu, bóng chạm chân Orapin Waenngoen đổi hướng đi vào lưới.

10’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 3

Vào! Vào! 1-0 cho Thái Lan

Từ quả tạt bên cánh trái, Kanyanat nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới Singapore, mở tỷ số trận đấu.

4’

Thái Lan đá phạt góc nguy hiểm

Cầu thủ Thái Lan dứt điểm rất táo bạo về phía khung thành từ tình huống phạt góc, rất may thủ môn Singapore đã kịp thời khép góc và bắt gọn bóng.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 3

1’

 Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 2

Trận đấu bắt đầu

Singapore giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1
Thichanan Sodchuen, Uraiporn Yongkul, Panittha Jeeratanapavibu, Natalie Ngosuwan, Orapin Waenngoen, Sunisa Srangthaisong, Kanyanat Chetthabutr, Pikul Khueanpet, Supapron Intaraprasit, Rhianne Rush, Taneekarn Dangda
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games) - 1
Nur Zaini, Nur Hamdan, Nurhidayu Naszri, Irsalina Irwan, Nur Zulkepli, Tan Li Ern, Lim Xi Xian, Siti Azman, Sarah Uzrisqha, Chu Dorcas, Nur Ruhaizat

Tại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33, sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng. ĐT nữ Thái Lan đã thị uy sức mạnh bằng màn vùi dập Indonesia tới 8-0. Ngược lại, nữ Singapore cho thấy họ chỉ là đội "lót đường" khi thua ngược Indonesia 1-3 dù có bàn dẫn trước. Hàng thủ lỏng lẻo và thiếu kỷ luật của Singapore khó lòng chống đỡ trước sức tấn công của chủ nhà.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa Vàng. Thống kê cho thấy trong 4 lần gặp nhau gần nhất, nữ Thái Lan toàn thắng cả 4 trận trước nữ Singapore, ghi được nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Theo Minh Nhật

10/12/2025 12:20 PM (GMT+7)
SEA Games 33
