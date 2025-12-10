Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Singapore: Miệt mài tìm bàn thứ 3 (SEA Games)

SEA Games | 18h30, 10/12 | ĐT nữ Thái Lan 2 - 0 ĐT nữ Singapore (H1: 2-0) Thông tin trước trận ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Singapore ĐT nữ Singapore Điểm Thichanan Sodchuen Uraiporn Yongkul Panittha Jeeratanapavibu Natalie Ngosuwan Orapin Waenngoen Sunisa Srangthaisong Kanyanat Chetthabutr Pikul Khueanpet Supapron Intaraprasit Rhianne Rush Taneekarn Dangda Điểm Nur Zaini Nur Hamdan Nurhidayu Naszri Irsalina Irwan Nur Zulkepli Tan Li Ern Lim Xi Xian Siti Azman Sarah Uzrisqha Chu Dorcas Nur Ruhaizat Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Thái Lan ĐT nữ Thái Lan ĐT nữ Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Kanyanat 10' Xem video Orapin 18' Xem video Tình huống nổi bật 79’ Thái Lan đá phạt góc Xem video Tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Singapore, dù vậy các cầu thủ Thái Lan không thể tung ra cú dứt điểm quyết định. 68’ Cầu thủ Thái Lan dứt điểm trúng xà ngang!! Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Orapin khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên bóng lại dội trúng xà ngang. 62’ Cầu thủ Thái Lan bỏ lỡ!!! Xem video Từ tình huống phạt góc, Panittha đánh đầu đưa bóng đến ngay trước khung thành Singapore. Orapin băng vào dứt điểm nhưng không trúng bóng. 55’ Thủ môn Singapore cứu thua!! Xem video Từ pha căng ngang bên cánh trái, Natalie băng vào đệm bóng nhưng thủ môn Nur Zaini đã đổ người cản phá thành công. 53’ Cơ hội của Thái Lan Xem video Kanyanat chuyền ra cho Natalie đang xâm nhập vòng cấm địa, dù vậy cú dứt điểm của Natalie lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Hiệp 2 bắt đầu. 45+3’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Thái Lan. 38’ Cơ hội của ĐT Thái Lan Xem video Từ quả tạt bên cánh phải, Kanyanat đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. 32’ Cầu thủ Thái Lan đánh đầu trúng xà ngang Xem video Từ quả tạt bên cánh phải, Kanyanat bật cao đánh đầu, bóng đi trúng xà ngang khung thành Singapore. 27’ Thái Lan đá phạt góc Xem video Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Cầu thủ Thái Lan bật cao đánh đầu nhưng các hậu vệ Singapore đã thi đấu tập trung để giải nguy cho khung thành đội nhà. 18’ Vào! Vào! 2-0 cho Thái Lan Xem video Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Thái Lan bật cao đánh đầu, bóng chạm chân Orapin Waenngoen đổi hướng đi vào lưới. 10’ Vào! Vào! 1-0 cho Thái Lan Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Kanyanat nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới Singapore, mở tỷ số trận đấu. 4’ Thái Lan đá phạt góc nguy hiểm Xem video Cầu thủ Thái Lan dứt điểm rất táo bạo về phía khung thành từ tình huống phạt góc, rất may thủ môn Singapore đã kịp thời khép góc và bắt gọn bóng. 1’ Trận đấu bắt đầu Singapore giao bóng trước. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Thichanan Sodchuen, Uraiporn Yongkul, Panittha Jeeratanapavibu, Natalie Ngosuwan, Orapin Waenngoen, Sunisa Srangthaisong, Kanyanat Chetthabutr, Pikul Khueanpet, Supapron Intaraprasit, Rhianne Rush, Taneekarn Dangda Nur Zaini, Nur Hamdan, Nurhidayu Naszri, Irsalina Irwan, Nur Zulkepli, Tan Li Ern, Lim Xi Xian, Siti Azman, Sarah Uzrisqha, Chu Dorcas, Nur Ruhaizat

Tại bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 33, sự chênh lệch đẳng cấp là quá rõ ràng. ĐT nữ Thái Lan đã thị uy sức mạnh bằng màn vùi dập Indonesia tới 8-0. Ngược lại, nữ Singapore cho thấy họ chỉ là đội "lót đường" khi thua ngược Indonesia 1-3 dù có bàn dẫn trước. Hàng thủ lỏng lẻo và thiếu kỷ luật của Singapore khó lòng chống đỡ trước sức tấn công của chủ nhà.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa Vàng. Thống kê cho thấy trong 4 lần gặp nhau gần nhất, nữ Thái Lan toàn thắng cả 4 trận trước nữ Singapore, ghi được nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn