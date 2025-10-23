Tennis đỉnh cao ATP 500: Sinner thị uy sức mạnh, Zverev cản bước Arnaldi

🔥 Matteo Arnaldi - Alexander Zverev: Khoảng 20h, 23/10 (vòng 2 đơn nam Vienna Open)

Trận vòng loại 1/8 ATP Vienna 2025 giữa Matteo Arnaldi (hạng ATP 72) và Alexander Zverev (hạng ATP 3) diễn ra trên mặt sân cứng trong nhà tại Wiener Stadthalle, Vienna, Áo. Đây là lần gặp thứ ba của đôi bên trong năm 2025 sau hai trận Zverev toàn thắng.

Zverev (áo trắng) được dự báo sẽ hạ đối thủ sau 2 set

Arnaldi có phong độ rất ấn tượng tại giải Vienna năm nay khi đã thắng 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 trận vòng loại và thắng Aleksandar Kovacevic ở vòng 1 bằng tỷ số 2-0 set. Tuy vậy, Arnaldi đang đứng hạng 72 ATP, kém đối thủ Zverev tới 62 bậc. Arnaldi cũng chưa từng thắng Zverev trong cả 2 lần gặp năm nay đều thua ở set quyết định.

Zverev sau khi phục hồi từ chấn thương và phong độ thất thường mùa giải 2025, đã có chiến thắng vừa qua trước Jacob Fearnley tại vòng 1 Vienna Open sau một trận kịch tính 2-1 set. Zverev vẫn là tay vợt hàng đầu thế giới và có thành tích tốt trên sân cứng trong nhà khi đã thắng 25/36 trận ở sân cứng năm nay, và chiến thắng vừa qua là lần đầu trên sân trong nhà năm 2025. Tuy nhiên, anh vẫn đang cần giữ phong độ ổn định để trở lại đỉnh cao.

Zverev được kỳ vọng sẽ tận dụng kinh nghiệm và phong độ sân cứng để giành chiến thắng và tiến vào tứ kết. Arnaldi dù có thể gây khó khăn, nhưng rất khó lật ngược tình thế trong trận quyết định này.

⏰ Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set, giành vé vào tứ kết.

🔥 Jannik Sinner - Flavio Cobolli: Khoảng 22h30, 23/10 (vòng 2 đơn nam Vienna Open)

Sinner (hạng ATP 2) và Cobolli (hạng ATP 22) dự báo là màn chạm trán thú vị giữa hai tay vợt người Ý. Sinner có phong độ rất tốt trong mùa giải 2025, hiện giữ vị trí số 2 thế giới ATP. Mới đây tại Vienna, anh có chiến thắng nhanh chóng 6-0, 6-2 trước Daniel Altmaier, tiếp tục chuỗi 17 trận thắng sân cứng trong nhà liên tiếp.

Sinner lần đầu chạm trán đồng hương Cobolli

Cobolli đang đứng hạng 22 ATP, có phong độ dao động với 11 thắng/28 trận trên sân cứng năm nay. Cobolli vừa gây ấn tượng khi đánh bại Tomas Machac 7-6, 6-2 để có mặt tại vòng này, tuy nhiên mặt sân cứng không phải là sở trường của anh. Cobolli kém Sinner 20 bậc trên bảng xếp hạng và được đánh giá thấp hơn về mặt thể lực và kỹ thuật trên sân nhà.​

Sinner với kinh nghiệm, kỹ thuật và phong độ ổn định được đánh giá rõ ràng vượt trội so với Cobolli. Các chuyên gia dự đoán Sinner sẽ thắng dễ trước đồng hương. Cobolli có phong độ tốt khi còn thi đấu trên các mặt sân khác, nhưng khó cạnh tranh với Sinner ở đẳng cấp và sự ổn định phản ứng trên sàn đấu này.​

⏰ Dự đoán kết quả: Sinner thắng sau 2 set, giành vé tứ kết.

📅 Lịch thi đấu tennis 23/10