Trực tiếp khai mạc SEA Games 33: Quốc vương & Hoàng hậu tham dự, an ninh được thắt chặt

Diễn biến Diễn biến chính Chủ nhà Thái Lan thắt chặt an ninh trước thềm lễ khai mạc SEA Games 33 Ngay từ sáng sớm ngày 9/12, an ninh khu vực xung quanh sân vận động Quốc gia Rajamangala đã được thắt chặt để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc diễn ra vào tối cùng ngày. Hầu hết các lối đi chính ra vào sân vận động thường ngày đều đã bị phong tỏa. Tất cả các lực lượng, trong đó cả phóng viên đến sân đều bắt buộc di chuyển qua 2 lối có lực lượng kiểm tra an ninh, máy quét bố trí dày đặc. Các vật dụng, túi xách mang theo đều được kiểm ra hết sức kỹ lưỡng. Một số xe an ninh, bọc thép được điều động, tuần tra quanh sân từ rất sớm. Những chiếc xe buýt đưa các đội hậu cần, lực lượng phục vụ công tác tổ chức cũng đã có mặt ở sân từ sáng sớm.Bên trong sân, đội ngũ chuyên môn cũng liên tục đi lại, kiểm tra từng vị trí, bộ phân để đảm bảo sự an toàn, nhất là khi lễ khai mạc sẽ có sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra lúc 18h30 ngày 9/12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala với 11 đoàn diễu hành với khoảng 500 vận động viên cùng hàng nghìn khán giả. Để đánh dấu sự trở lại của SEA Games sau 18 năm, ban tổ chức nước chủ nhà đã tuyên bố sẽ tạo nên một lễ khai mạc cực kỳ hoành tráng, đầy nghệ thuật và gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Thời gian địa điểm

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở Băng Cốc. Với chủ đề "We Are One" (Chúng ta là một), nước chủ nhà Thái Lan cam kết mang đến một chương trình nghệ thuật đỉnh cao, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống rực rỡ và công nghệ sân khấu hiện đại bậc nhất. Lễ khai mạc SEA Games được long trọng cử hành với sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida.

Lễ rước đuốc đặc biệt

Một điều đặc biệt là SEA Games 33 mang chủ đề "SEA Games Xanh Net Zero", và điều này cũng sẽ diễn ra trong nghi thức thắp đuốc không gây ô nhiễm môi trường. Nhiều khả năng Panipak Wongpattanakit, vận động viên 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic môn taekwondo, sẽ thực hiện nghi thức quan trọng này theo cách chưa từng có.

Thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ sẽ là vận động viên chạy nước rút của nước chủ nhà Phuriphon "Bew" Boonson, bên cạnh Yu "Balung" Thapthimdaeng, nhà vô địch thế giới taekwondo hạng cân 68 kg đọc lời tuyên thệ bằng tiếng Thái, và Thanyaporn "Tanya" Phruksakorn, xạ thủ súng ngắn Thái Lan đọc tiếng Anh.

Những tên tuổi lớn tham dự lễ khai mạc

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, từ ngôi sao K-pop người Thái BamBam (GOT7), huyền thoại võ thuật Buakaw, đến các ca sĩ nổi tiếng như F.Hero, Twopee, Violette Wautier, Jeff Satur, Proxie, LYKN, BNK48 và Butterbear. Bên cạnh đó, cầm biển dẫn đoàn sẽ là 11 Hoa hậu đẳng cấp quốc tế và quốc gia, trong đó có Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên tranh tài ở 47/50 môn thi. Tại lễ khai mạc, hai tuyển thủ xuất sắc là Lê Thanh Thúy (đội tuyển bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (đội karate) đã được chọn làm người cầm cờ

Nội dung của buổi lễ khai mạc

Buổi biểu diễn trong lễ khai mạc sẽ chia làm 5 phần, mỗi tiết mục mang điểm nhấn riêng. Chương trình sẽ được mở màn hoành tráng, đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về nguồn gốc của SEA Games và khơi dậy niềm đam mê thể thao.

Phần tiếp theo sẽ nhấn văn hóa quan trọng sẽ giới thiệu sự đa dạng phong phú của khu vực và cách chúng có thể hòa quyện thành một. Một phần khác của buổi biểu diễn sẽ tập trung vào sức mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của các vận động viên, được thể hiện qua vũ đạo mạnh mẽ kết hợp với công nghệ biểu diễn tiên tiến.

Một điểm nhấn khác sẽ tôn vinh tình hữu nghị và “chiến thắng chung” trên toàn khu vực, nhằm mang đến cho người xem cảm giác tự hào sâu sắc về tài năng, sự sáng tạo, công nghệ, biểu diễn, âm nhạc và thể thao của người Thái.

Khán giả cũng có thể mong đợi một trải nghiệm sống động với hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, đa phương tiện và hiệu ứng đặc biệt quy mô lớn, cùng với tình hữu nghị và sự đoàn kết nồng ấm giữa 11 quốc gia tham dự.