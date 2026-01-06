Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng HLV Liam Rosenior xác nhận tới Chelsea, ra mắt ở vòng 3 FA Cup

Sự kiện: Chelsea Premier League 2025-26

HLV Liam Rosenior của Strasbourg đã xác nhận ông sẽ trở thành thuyền trưởng mới của Chelsea.

   

Rosenior xác nhận ngồi vào “ghế nóng” Chelsea

Trong buổi họp báo chia tay tại Pháp vào sáng nay (6/1, giờ địa phương), HLV Rosenior cho biết: “Tôi đã được phép tiếp xúc với một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Thật là một vinh dự khi được gắn bó với một đội bóng như vậy, và giờ đây, có vẻ như tôi sẽ là HLV tiếp theo của câu lạc bộ đó.

Tôi chưa ký hợp đồng chính thức, nhưng đã đạt thỏa thuận bằng miệng với Chelsea. Mọi thứ đã được đồng ý và có khả năng sẽ hoàn tất trong vài giờ tới. Tôi có mặt ở đây vì cảm thấy đúng khi trả lời các câu hỏi của các bạn trực tiếp hôm nay”.

Nóng HLV Liam Rosenior xác nhận tới Chelsea, ra mắt ở vòng 3 FA Cup - 1

HLV Rosenior xác nhận sẽ trở thành thuyền trưởng mới của Chelsea

Theo Sky Sports (Anh), HLV Rosenior sẽ chính thức dẫn dắt Chelsea kịp cho trận đấu vòng ba FA Cup gặp Charlton Athletic, đội đang thi đấu tại giải Hạng nhất Anh, vào ngày 11/1 tới. Trong khi đó, HLV tạm quyền Callum McFralane, người dẫn dắt trận hòa 1-1 với Man City hôm 5/1, sẽ tiếp tục chỉ đạo trận gặp Fulham ở vòng 21 Ngoại hạng Anh vào ngày 8/1 tới.

8

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 16:37 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chelsea
