Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 23h, 6/1 | Prince Abdullah al-Faisal U23 Saudi Arabia 0 - 0 U23 Kyrgyzstan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan Điểm Youssef Alobaid Al Asiri Dosari Al Najdi Alelewai Al Jaber Al Ghamdi Al Juwayr Radif Alkhaibari Điểm Yasmanaliev Brauzman Polev Balbakov Datsiiev Madanov Murzakhmatov Shashenbekov Bekbediov Merk Kimi Almazbekov Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Saudi Arabia U23 Saudi Arabia U23 Kyrgyzstan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Youssef, Alobaid, Al Asiri, Dosari, Al Najdi, Alelewai, Al Jaber, Al Ghamdi, Al Juwayr, Radif, Alkhaibari Yasmanaliev, Brauzman, Polev, Balbakov, Datsiiev, Madanov, Murzakhmatov, Shashenbekov, Bekbediov, Merk Kimi, Almazbekov

U23 Saudi Arabia phô diễn sức mạnh

U23 Saudi Arabia đến giải U23 châu Á lần này với vị thế đương kim vô địch. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan chỉ mới có lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự sân chơi này. Sự chênh lệch lớn giữa 2 đội như vậy rõ ràng khiến cho giới chuyên môn đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Saudi Arabia.

Ở trận mở màn, U23 Saudi Arabia muốn chiến thắng để "đầu xuôi đuôi lọt". Họ còn có lợi thế được chơi trên sân nhà, chính vì vậy quyết tâm của U23 Saudi Arabia càng tăng lên cao hơn.

