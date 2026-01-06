Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á)
(23h, 6/1, bảng A giải U23 châu Á) U23 Saudi Arabia có trình độ vượt trội hoàn toàn so với U23 Kyrgyzstan, chưa kể họ còn sở hữu lợi thế chơi trên sân nhà.
U23 Châu Á | 23h, 6/1 | Prince Abdullah al-Faisal
Điểm
Youssef
Alobaid
Al Asiri
Dosari
Al Najdi
Alelewai
Al Jaber
Al Ghamdi
Al Juwayr
Radif
Alkhaibari
Điểm
Yasmanaliev
Brauzman
Polev
Balbakov
Datsiiev
Madanov
Murzakhmatov
Shashenbekov
Bekbediov
Merk Kimi
Almazbekov
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Saudi Arabia phô diễn sức mạnh
U23 Saudi Arabia đến giải U23 châu Á lần này với vị thế đương kim vô địch. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan chỉ mới có lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự sân chơi này. Sự chênh lệch lớn giữa 2 đội như vậy rõ ràng khiến cho giới chuyên môn đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Saudi Arabia.
Ở trận mở màn, U23 Saudi Arabia muốn chiến thắng để "đầu xuôi đuôi lọt". Họ còn có lợi thế được chơi trên sân nhà, chính vì vậy quyết tâm của U23 Saudi Arabia càng tăng lên cao hơn.
