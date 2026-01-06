Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026

(23h, 6/1, bảng A giải U23 châu Á) U23 Saudi Arabia có trình độ vượt trội hoàn toàn so với U23 Kyrgyzstan, chưa kể họ còn sở hữu lợi thế chơi trên sân nhà.

U23 Châu Á | 23h, 6/1 | Prince Abdullah al-Faisal

U23 Saudi Arabia
Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á) - 1
U23 Kyrgyzstan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á) - 1
Youssef, Alobaid, Al Asiri, Dosari, Al Najdi, Alelewai, Al Jaber, Al Ghamdi, Al Juwayr, Radif, Alkhaibari
Trực tiếp bóng đá U23 Saudi Arabia - U23 Kyrgyzstan: Chủ nhà phô diễn sức mạnh (U23 châu Á) - 1
Yasmanaliev, Brauzman, Polev, Balbakov, Datsiiev, Madanov, Murzakhmatov, Shashenbekov, Bekbediov, Merk Kimi, Almazbekov

U23 Saudi Arabia phô diễn sức mạnh

U23 Saudi Arabia đến giải U23 châu Á lần này với vị thế đương kim vô địch. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan chỉ mới có lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự sân chơi này. Sự chênh lệch lớn giữa 2 đội như vậy rõ ràng khiến cho giới chuyên môn đánh giá cao cơ hội giành chiến thắng của U23 Saudi Arabia. 

Ở trận mở màn, U23 Saudi Arabia muốn chiến thắng để "đầu xuôi đuôi lọt". Họ còn có lợi thế được chơi trên sân nhà, chính vì vậy quyết tâm của U23 Saudi Arabia càng tăng lên cao hơn. 

* Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

