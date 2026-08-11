AFF ca ngợi hết lời, gọi Quang Hải là “người khổng lồ” của bóng đá Việt Nam

Từ biểu tượng lịch sử đến những hy sinh thầm lặng

Trong bài viết đăng tải ngày 11/8 với tiêu đề “Nguyễn Quang Hải: Người khổng lồ nhỏ bé của Việt Nam hướng tới vinh quang tại AFF Cup 2026” trên trang chủ của giải, AFF đã dành nhiều lời ngợi ca cho hành trình của tiền vệ 29 tuổi trước thềm bán kết với Malaysia.

Quang Hải được AFF tôn vinh trước bán kết AFF Cup 2026.

AFF mở đầu bài viết bằng hình ảnh Quang Hải “nhỏ bé về vóc dáng nhưng có trái tim lớn”, đồng thời nhấn mạnh những phẩm chất như sự hy sinh, kiên trì và lòng trung thành đã giúp anh từ một cậu bé quê Đông Anh trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, AFF khép lại bài viết bằng một câu chơi chữ đầy ấn tượng: “Chỉ cao 1,68m, nhưng Quang Hải chắc chắn là một trong những người khổng lồ của bóng đá Việt Nam”.

Cách ví von này không nói về chiều cao hay thể hình của Quang Hải, mà nhấn mạnh tầm vóc của anh trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Từ một cậu bé rời gia đình năm 9 tuổi để theo đuổi bóng đá, Quang Hải đã trở thành đội trưởng ĐTQG và hiện là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất với 84 lần.

AFF cũng nhắc lại hành trình nổi bật của Quang Hải, từ “Cầu vồng trong tuyết” tại U23 châu Á 2018 đến chức vô địch AFF Cup cùng ĐT Việt Nam trong cùng năm. Ở AFF Cup 2018, Quang Hải kiến tạo để Nguyễn Anh Đức ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về với Malaysia, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2. Anh sau đó được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nhưng theo AFF, giá trị của Quang Hải không chỉ nằm ở những bàn thắng, kiến tạo hay danh hiệu. Đó còn là câu chuyện về sự hy sinh của gia đình, người thầy đầu tiên Vũ Minh Hoàng và hành trình bền bỉ của một cầu thủ từng không có lợi thế về thể hình.

Quang Hải và đồng đội hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Bản lĩnh đội trưởng và khát vọng vươn tầm quốc tế

Trước bán kết AFF Cup 2026 với Malaysia, Quang Hải tiếp tục thể hiện tinh thần ấy khi nhấn mạnh sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng. “Với mỗi trận đấu và mỗi đối thủ, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ phải duy trì sự tập trung cao nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới kết quả tốt nhất”, Quang Hải chia sẻ.

Đội trưởng ĐT Việt Nam cũng cảnh báo rằng không có đối thủ nào dễ chơi và những trận đấu trên sân khách luôn rất khó khăn. Việt Nam sẽ hành quân tới Kuala Lumpur đá trận bán kết lượt đi với Malaysia vào 16/8.

Quang Hải từng ghi 2 bàn vào lưới Malaysia, nhưng tiền vệ này không muốn dựa vào những thống kê trong quá khứ. Với cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, mục tiêu không chỉ là bảo vệ chức vô địch AFF Cup mà còn muốn cùng các đồng đội tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.

“Với tôi, mỗi ngày thức dậy, bước ra sân tập và cùng các đồng đội chinh phục những danh hiệu, những vị trí cao hơn chính là động lực để tôi không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng tiến bộ”, Quang Hải nói thêm.

Đội trưởng ĐT Việt Nam đặt mục tiêu cùng toàn đội giành thêm những danh hiệu và hướng tới “những vị trí cao hơn ở những sân khấu lớn hơn”. Và đó chính là lý do AFF gọi Quang Hải là một “người khổng lồ”, không phải bởi vóc dáng 1m68, mà bởi những gì anh đã làm được và khát vọng vẫn còn nguyên ở tuổi 29.