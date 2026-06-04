"Rafa mới" và Fonseca nhận cú sốc, bài học xương máu ở Roland Garros

Thánh đường quần vợt Philippe Chatrier vừa trải qua một đêm không ngủ, một đêm mà hơi thở của lịch sử hòa quyện vào sự tàn nhẫn đến nghẹt thở của thể thao đỉnh cao. Kể từ thời của những Agassi, Becker hay Edberg càn quét thế giới những năm 1980, Roland Garros mới lại rúng động trước một làn sóng tuổi teen mãnh liệt đến thế.

Hai "gã điên" 19 tuổi, "Rafa mới" Rafael Jodar và Joao Fonseca đã dựng nên một cơn cuồng phong làm lung lay tận gốc rễ trật tự cũ. Thế nhưng, dưới ánh đèn Paris lộng lẫy, bản lĩnh lạnh lùng của những tay vợt kinh nghiệm đã kéo tất cả trở lại thực tại. Câu chuyện cổ tích dừng lại, nhưng một kỷ nguyên điên rồ chính thức bắt đầu.

Jodar (bên trái) nhận bài học lớn khi so tài Zverev (bên phải)

Rafael Jodar và bài học xương máu: Đừng đùa với Zverev

Jodar bước vào sân với sự kiêu hãnh của một kẻ vừa lội ngược dòng không tưởng trước Busta. Trước hạt giống số 2 Alexander Zverev, chàng trai 19 tuổi được mệnh danh là "Rafa mới" của Tây Ban Nha không thăm dò, anh lao vào tấn công như một võ sĩ hạng nặng. Những cú topspin sấm sét từ cuối sân găm thẳng vào góc chết, bẻ gãy mọi toan tính của tay vợt người Đức. Jodar dẫn trước 5-2 trong set 1. Khán đài Paris như muốn nổ tung. Ai cũng nghĩ về một vụ lật đổ vĩ đại.

Nhưng, đó là lúc ranh giới giữa một hiện tượng và một tay vợt có kinh nghiệm ở Grand Slam xuất hiện. Khi mái che sân Philippe Chatrier được đóng lại, Zverev lập tức hóa thân thành một "cỗ máy hủy diệt". Tỷ lệ giao bóng 1 chính xác vọt lên 80%, nã 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp sấm sét. Zverev ngốn trọn chuỗi điểm gỡ hòa, rồi "nghiền nát" Jodar 7-3 trong loạt tie-break định mệnh.

Cú đấm tâm lý ấy quá nặng. Jodar suy sụp hoàn toàn. Sự vượt trội về tổng số điểm (107 so với 85) giúp Zverev dễ dàng thổi bay hai set sau với các tỷ số tàn nhẫn 6-1, 6-3. "Ở cấp độ này, bạn không được phép chùng xuống dù chỉ một giây", lời tự sự cay đắng của Jodar tại phòng họp báo chính là bài học đắt giá nhất mà Paris tặng cho anh.

Fonseca (bên trái) rất hay nhưng Mensik (bên phải) quá lì lợm

Joao Fonseca và vũ điệu Samba kiệt quệ trước "Người băng" Mensik

Trên khán đài, huyền thoại Gustavo Kuerten liên tục bật dậy gào thét. Fonseca đã chơi thứ tennis vị nghệ thuật khi tiễn cả kỷ lục gia Novak Djokovic lẫn chuyên gia đất nện Casper Ruud rời giải sau những trận marathon hành xác gần 5 tiếng đồng hồ.

Nhưng thể thức 5 set của Grand Slam là một cái bẫy thể lực tàn nhẫn. Đối đầu với Jakub Mensik (20 tuổi) trong trận tứ kết trẻ nhất Paris sau đúng hai thập kỷ, Fonseca đã phải chiến đấu bằng những giọt năng lượng cuối cùng của cơ thể.

Mensik, kẻ được báo chí quốc tế phong tặng danh hiệu "Ice-man" (Người băng) đã chơi một thứ tennis khoa học đến rợn người. Gặp một Fonseca kiên cường cứu đến 6 điểm kết thúc trận đấu (Match-point) và lội ngược dòng dẫn 5-3 trong set 3, Mensik vẫn lạnh lùng như một bóng ma. Tay vợt người Séc kéo đối thủ vào loạt tie-break và kết liễu trận đấu bằng chiến thắng sát nút 7-6(3). Thua chung cuộc 4-6, 3-6, 6-7(3), Fonseca đổ gục xuống mặt sân đỏ, kiệt sức nhưng đầy ngạo nghễ.

Bình minh rực lửa của kỷ nguyên tennis mới

Báo chí quốc tế những giờ qua không dùng từ "sụp đổ". Họ gọi hai trận thua của Jodar và Fonseca là "Vụ nổ lớn kích hoạt tương lai".

Sự run sợ của các đàn anh, hãy nghe chính Alexander Zverev thừa nhận: "Đối đầu với những cậu nhóc này ở tứ kết khiến tôi thực sự rùng mình. Quần vợt thế giới đang sở hữu một thế hệ trẻ quá đỗi tàn bạo".

Jakub Mensik đi vào lịch sử, đạp đổ ngọn núi Fonseca, Mensik trở thành tay vợt nam đầu tiên sinh từ năm 2004 trở về sau lọt vào bán kết một giải Grand Slam, tái hiện kỷ lục của huyền thoại Ivan Lendl năm 1980.

Bước ra khỏi giải đấu, Jodar chính thức ghi tên vào top 25 thế giới, Fonseca trở thành biểu tượng mới của Nam Mỹ.

Tro tàn từ hai thất bại tại tứ kết Roland Garros 2026 không phải là sự chấm hết. Đó là dòng máu nóng cần có để mài giũa những viên kim cương thô. Đất nện Paris có thể tàn nhẫn, nhưng nó đã làm xong nghĩa vụ vĩ đại nhất, khai sinh ra những kẻ kế vị xứng đáng nhất cho tương lai.