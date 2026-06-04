"Đóa hồng" Ba Lan hết tiền trả khách sạn, vẫn gây chấn động vào bán kết Roland Garros

Giải quần vợt Roland Garros 2026 đang chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích hiện đại chấn động nhất lịch sử banh nỉ thế giới. Nhân vật chính của cơn địa chấn này là Maja Chwalinska, tay vợt 24 tuổi người Ba Lan. Xuất phát từ vòng loại với thứ hạng 114 thế giới, cô đã thẳng tiến vào bán kết giải đấu danh giá sau chiến thắng thuyết phục hạt giống số 22 Anna Kalinskaya với tỷ số 7-6(3), 6-3 trong trận tứ kết đơn nữ (3/6).

Không chỉ gây bão bằng phong độ hủy diệt, Chwalinska còn khiến phòng họp báo Paris bùng nổ vì sự cố hài hước: Cô thừa nhận mình không có sẵn tiền để gia hạn phòng khách sạn vì ban tổ chức chỉ trả thưởng sau khi giải đấu kết thúc.

Kể cả vòng loại, "đóa hồng" Ba Lan, Chwalinska thắng liền 8 trận để vào tứ kết Roland Garros 2026

Sự cố "dở khóc dở cười" của triệu phú tương lai

Hành trình tiến sâu tại một giải Grand Slam đòi hỏi các tay vợt phải lưu trú nhiều tuần liền. Với một tay vợt ngoài top 100 như Chwalinska, việc phải thi đấu từ vòng loại khiến cô chỉ đặt phòng ngắn ngày do không kỳ vọng sẽ đi tiếp. Sau khi liên tiếp hạ gục các hạt giống hàng đầu, Chwalinska đối mặt với bài toán kinh tế khó khăn ngay giữa lòng Paris hoa lệ.

Trong buổi phỏng vấn sau chiến thắng nghẹt thở ở vòng trước, khi được hỏi về việc chuẩn bị đặt phòng cho tuần thi đấu thứ ba, mỹ nhân Ba Lan đã thật thà chia sẻ khiến cả khán phòng bật cười: "Tôi hy vọng là vẫn còn phòng trống ngoài kia... và tôi có đủ tiền để trả. Tôi biết mình đã kiếm được một khoản tiền thưởng rất lớn tại đây, nhưng ban tổ chức không phát séc ngay lập tức. Mọi người hãy cầu nguyện cho tôi nhé".

Tính đến khi lọt vào vòng 4, cô đã chắc chắn bỏ túi 285.000 Euro (và tăng lên khoảng 750.000 Euro khi vào tứ kết tương đương 23 tỷ đồng), một con số khổng lồ so với tổng số tiền thưởng khoảng 98.000 Euro mà cô tích lũy được trong suốt những tháng đầu năm 2026. Dù mang danh "triệu phú" tương lai, cô vẫn phải chật vật tính toán chi phí vì quy định nhận tiền sau giải. Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng ngỏ lời hỗ trợ chỗ ở để cô yên tâm thi đấu.

Hành trình tiêu diệt kẻ khổng lồ và những cột mốc lịch sử

Cơn địa chấn mang tên Maja Chwalinska không dừng lại ở câu chuyện ngoài lề. Trên sân đất nện, cô thể hiện một lối chơi vô cùng biến hóa và bản lĩnh. Để ghi tên mình vào danh sách 4 tay vợt mạnh nhất giải đấu năm nay, cô đã trải qua 8 trận thắng liên tiếp (bao gồm 3 trận vòng loại và 5 trận vòng đấu chính thức).

Trong chuỗi trận thăng hoa này, Chwalinska đã biến mình thành kẻ ngáng đường vĩ đại khi lần lượt quật ngã:

+ Nhà vô địch Olympic Zheng Qinwen với tỷ số hủy diệt 6-4, 6-0.

+ Hạt giống số 23 thế giới Elise Mertens cũng với kịch bản 6-4, 6-0.

+ Cựu tay vợt top 10 thế giới Maria Sakkari (1-6, 6-3, 6-2).

+ Tay vợt chủ nhà Diane Parry tại vòng 4 (6-3, 6-2) ngay trên sân trung tâm Court Philippe-Chatrier.

+ Hạ hạt giống số 22 Anna Kalinskaya với tỷ số 7-6(3), 6-3 trong trận tứ kết đơn nữ.

Với kết quả lịch sử này, Chwalińska trở thành tay vợt vượt qua vòng loại thứ hai trong Kỷ nguyên Mở giành quyền vào bán kết đơn nữ tại Roland Garros (sau Nadia Podoroska năm 2020). Thành tích kỳ diệu này cũng giúp cô nhảy vọt trên bảng xếp hạng, dự kiến lần đầu tiên ghi danh vào top 50 thế giới trên bảng xếp hạng WTA. Trước giải đấu này, cô mới chỉ thắng đúng 2 trận ở cấp độ WTA Tour trên mặt sân đất nện trong cả sự nghiệp.

Quá khứ đen tối và nghị lực phi thường của đóa hồng Ba Lan

Để có được nụ cười rạng rỡ và những bước chạy thanh thoát tại Paris, Chwalinska đã phải bước qua những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Sinh năm 2001, cô từng là bạn thân cùng lứa và là đồng đội ăn ý của tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek thời niên thiếu. Tuy nhiên, trong khi Swiatek thăng tiến thần tốc, áp lực khủng khiếp của thể thao đỉnh cao đã khiến Chwalinska rơi vào trạng thái trầm cảm nặng từ năm 2019.

Chwalinska cùng lứa với Swiatek (đội mũ) và từng bị "trầm cảm" vì người bạn thăng tiến quá nhanh

Mọi chuyện tồi tệ đến mức sau thất bại tại vòng loại Wimbledon 2021, Chwalinska đã phải tuyên bố tạm dừng sự nghiệp vô thời hạn ở tuổi 19. Cô nghẹn ngào nhớ lại giai đoạn đó cô hoàn toàn sợ hãi cây vợt và luôn liên tưởng môn quần vợt với áp lực và những giọt nước mắt. Cô rời xa hoàn toàn các giải đấu chuyên nghiệp trong nhiều tháng, quay về sống cùng gia đình, thử sức với chạy bộ và boxing để giải tỏa tâm lý, đồng thời nhờ đến sự can thiệp của các chuyên gia y tế.

Nhờ sự kiên trì và những liệu pháp tâm lý đúng đắn, "đóa hồng" xứ Ba Lan đã tìm lại được niềm đam mê với banh nỉ. Cô trở lại thi đấu vững vàng hơn với triết lý "kết quả trận đấu không định nghĩa con người tôi". Danh hiệu vô địch các giải WTA 125 tại Florianopolis (2024), Montreux (2025) và Oeiras (2026) chính là những viên gạch đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô trước khi tạo nên hành trình kỳ diệu tại Paris năm nay.

Cô gái Ba Lan sẽ viết tiếp cổ tích nếu thắng Diana Shnaider (Nga) ở trận bán kết diễn ra vào 21h30, 4/6.