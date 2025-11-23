Lùm xùm pickleball Việt Nam: Lý Hoàng Nam bị gán mác "vua ăn gian"

Những tưởng tranh cãi ở giải PPA Đà Nẵng đã khép lại khi cả hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều có những động thái hoà giải. Nhưng không, mạng xã hội Việt Nam vẫn chưa cho phép câu chuyện trôi vào quên lãng. Và lần này, nhân vật khơi lại lùm xùm không ai khác chính là HLV Huỳnh Phú Quí, người vẫn thường “đi cùng mọi cơn sóng gió” của Vinh Hiển.

Hoàng Nam (bên trái) và Trương Vinh Hiển (bên phải) trước đó có tranh cãi về chuyện "bóng trong, bóng ngoài" ở PPA Đà Nẵng, tuy nhiên mọi chuyện đã khép lại khi Vinh Hiển chủ động gửi lời xin lỗi

👀 Tin nhắn chúc mừng… nhưng bị soi ra chi tiết nhạy cảm

Tối 20/11, đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, HLV Huỳnh Phú Quí đăng tải tin nhắn chúc mừng từ Trương Vinh Hiển. Một đoạn hội thoại khá lịch sự và nhẹ nhàng, những tưởng sẽ chỉ là bài đăng cảm động của hai thầy trò.

Nhưng cư dân mạng vốn có đôi mắt của đại bàng. Chỉ vài phút sau, người ta lập tức phát hiện phía trên tin nhắn chúc mừng đó là một đoạn chat trước đó, trong đó HLV Quí gửi Vinh Hiển ảnh chụp màn hình cùng lời bàn tán về… Lý Hoàng Nam.

Nội dung gây sốc hơn nhiều người nghĩ như Lý Hoàng Nam bị gọi là "vua ăn gian" của Việt Nam, người chat còn nói “thua cái hết cãi” và kèm theo câu “TVH (viết tắt tên Trương Vinh Hiển) thắng mình vui lắm…”

Dựa vào nội dung, có thể đoán đoạn chat này xuất hiện sau khi Trương Vinh Hiển đánh bại Lý Hoàng Nam tại chung kết đơn nam PPA Australia vừa kết thúc vào cuối tuần trước.

Điều đáng chú ý, Vinh Hiển không phản hồi gì trước những bình luận về Hoàng Nam. Anh chỉ gửi lời chúc 20/11. Tuy nhiên, việc đoạn tin nhắn bị vô tình để lộ đã đủ khiến cộng đồng pickleball sôi sục lần nữa.

Khi HLV Phú Quí khoe đoạn chat Vinh Hiển chúc mừng ngày 20/11 thì đã bị cư dân mạng "soi" tin nhắn không hay

🔄 Lùm xùm cũ chưa nguôi, tai tiếng mới lại tới

Câu chuyện mâu thuẫn giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại PPA Đà Nẵng vốn đã trở thành tâm điểm suốt một thời gian dài. Dù hai tay vợt đã có khoảnh khắc trò chuyện thoải mái sau giải đấu, tạo cảm giác “hạ nhiệt” nhưng mọi thứ dường như chưa dừng lại.

HLV Huỳnh Phú Quí vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Trương Vinh Hiển và gần như luôn xuất hiện ở mọi diễn biến lùm xùm liên quan đến học trò. Việc ông vô tình để lộ đoạn chat lần này càng khiến dân mạng nghi ngờ rằng những dư âm chuyện cũ vẫn chưa được xếp lại.

Có thể nói pickleball đang bùng nổ ở Việt Nam, kéo theo đó là hàng loạt nhân vật mới nổi, giải đấu quy mô và… drama cũng tăng theo cấp số nhân. Câu chuyện “vua ăn gian” lần này chắc chắn sẽ còn được bàn tiếp, nhất là khi liên quan đến hai nhân vật ngôi sao pikcleball hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Dù vậy, với việc cả hai đều đang thi đấu quốc tế nhiều hơn và dần có mối quan hệ dễ chịu hơn trước, hy vọng những ồn ào ngoài sân sẽ sớm khép lại để hai tay vợt sẽ tập trung thể hiện chuyên môn trên sân đấu.