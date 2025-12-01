Dự đoán vòng 14 Ngoại hạng Anh: MU bứt phá vào top đầu, Arsenal chịu sức ép lớn

Man City quyết thu hẹp khoảng cách với Arsenal

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh kịch tính hơn nhờ kết quả hòa 1-1 giữa Chelsea và Arsenal. Và Man City là một trong những đội hưởng lợi nhiều nhất. Không phải Chelsea, chính Man City mới là đội bóng được kỳ vọng sẽ làm khó được Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City vẫn đang đua vô địch Ngoại hạng Anh

Ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City hành quân đến sân của Fulham (2h30 ngày 3/12). Hai bàn thắng sớm đã giúp Fulham đánh bại Tottenham 2-1 cuối tuần qua, đưa tinh thần đội bóng lên cao. Chiến thắng tối thứ Bảy giúp Fulham tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ, với ba chiến thắng trong bốn trận gần nhất.

Dù xuất phát chậm, đội bóng của Marco Silva vẫn chơi tốt trên sân nhà, chỉ có Arsenal – đội dẫn đầu Premier League – là ra về với chiến thắng tại Craven Cottage mùa này. Fulham đã thắng cả hai trận sân nhà gần nhất mà không để thủng lưới. Nếu Fulham giữ sạch lưới trước các vị khách Man City, họ sẽ có ba chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại Premier League mà không để lọt lưới lần đầu tiên kể từ tháng 2/2011!

Manchester City vừa cần tới bàn thắng ở phút bù giờ để vượt qua Leeds cuối tuần qua (3-2) sau khi đã dẫn trước 2-0. Trận đấu này phản ánh phần nào những khó khăn mà đội bóng của Pep Guardiola đang trải qua. Trận tới, Man City hứa hẹn sẽ bung toàn lực trong cuộc so tài với Fulham hòng tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Man City sẽ thắng 2-0 trận này.

Chelsea làm khách trên sân Leeds

Chelsea đang có phong độ tương đối tốt ở Premier League và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 12 trận. Họ đang trong cuộc đua vô địch. "The Blues" cũng có thành tích sân khách khá ổn, với 3 chiến thắng trong các trận gần nhất.

Leeds United đang có phong độ không tốt ở Premier League, xếp thứ 18 với 11 điểm sau 12 trận. Leeds đang ở nhóm có nguy cơ xuống hạng. Ngoài ra, Leeds United chỉ thắng 2 trận sân nhà tại Elland Road mùa này. Vì thế, cơ sở để Chelsea giành chiến thắng rất cao, siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán kết quả 2-1 cho đội bóng Tây London.

Arsenal cần khơi lại mạch thắng

Arsenal cẩn trọng cái tên Brentford

Arsenal vừa hòa Chelsea 1-1. Theo thống kê, "Pháo thủ" chỉ thắng 1 trong 3 vòng đấu gần nhất và đã bị các đối thủ bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Đã thế, trận tới Arsenal lại phải đối đầu Brentford - đội bóng luôn gây ra khó khăn lớn cho các đại gia.

Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, đây sẽ là màn so tài căng thẳng bởi Brentford có phong độ khá ổn, thắng 2/3 trận gần nhất. Dù vậy, lợi thế sân nhà vẫn là điểm mấu chốt để "Pháo thủ" hướng đến chiến thắng, dù không hề dễ dàng. Tỷ số của trận đấu có thể là 2-1 cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta.

MU - Liverpool có đà vượt qua khủng hoảng

Nếu Liverpool thua West Ham, rất có thể ngày hôm nay HLV Arne Slot đã bị sa thải. May cho nhà cầm quân người Hà Lan là ở thời khắc định đoạt, đội bóng của ông lại chơi hay đến mức đáng ngạc nhiên. Hàng thủ tìm lại sự chắc chắn còn hàng công trở nên hiệu quả với sự bùng nổ của Alexander Isak, đó là những gì Liverpool đã thể hiện ở London Stadium.

MU ngược dòng hạ Crystal Palace

Vòng đấu này, Liverpool sẽ được chơi tại Anfield, tiếp đón đối thủ khó chịu Sunderland. Mặc dù đang đứng thứ 6 với 22 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Regis Le Bris chỉ giành được 7 điểm trên sân khách. Làm khách tại Anfield ở thời điểm này rõ ràng là bất lợi cho "Mèo đen".

Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán, Liverpool sẽ tiếp đà từ trận thắng West Ham, giữ sạch lưới và hạ Sunderland với cách biệt tối thiểu 1-0.

MU là đội "chốt hạ" vòng 14 Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" đã vượt khó đánh bại Crystal Palace 2-1 ngay trên sân khách. Ở vòng đấu này, MU được tiếp West Ham tại Old Trafford, nơi mà họ mới để thua cay đắng Everton ở vòng 12.

Thế nên, đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ không được phép lặp lại sai lầm. Theo siêu máy tính Opta, MU sẽ giữ trọn 3 điểm bằng chiến thắng tưng bừng 3-1.

