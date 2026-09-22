VĐV "nữ giả nam" về đích ngang cua-rơ Trung Quốc, bị mất HCV hy hữu nhất lịch sử

Một kịch tính điên rồ và nghẹt thở bậc nhất lịch sử vừa diễn ra tại nội dung chung kết đua xe đạp đường trường nữ Asian Games 2026 vừa khép lại vào sáng 22/9. Hai vận động viên dẫn đầu cán đích với thời gian bằng nhau chằn chặn.

Fariba Hashimi về đích bằng VĐV Trung Quốc nhưng chỉ giành HCB

Khi bảng điện tử "bất lực" trước màn nước rút nghẹt thở

Kết thúc chặng đua khốc liệt tại lộ trình Shinshiro (Nhật Bản), cả hai cua-rơ Guo Li (Trung Quốc) và Fariba Hashimi (Afghanistan) cùng thực hiện màn nước rút thần tốc và cán đích với thành tích 2 giờ 50 phút 05 giây (+0).

Trên bảng điện tử hiển thị thời gian chính thức, không có bất kỳ một phần trăm giây nào chênh lệch giữa hai đối thủ. Mắt thường của hàng ngàn khán giả và tổ trọng tài tại trường đua hoàn toàn bất lực trong việc xác định ai là người chiến thắng. Theo luật của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI), ban tổ chức buộc phải kích hoạt hệ thống Photo-finish (Ảnh chụp cán đích) bằng camera kỹ thuật số siêu phân giải.

Kết quả phân tích hình ảnh từng milimét cho thấy bánh trước xe của Guo Li đã nhích hơn xe của Fariba Hashimi chỉ trong một cái chớp mắt. Khoảng cách siêu nhỏ vô hình này đã "tước" đi tấm HCV lịch sử của Fariba.

Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng châu lục

Dù hụt ngôi vị cao nhất bởi công nghệ nghiệt ngã, nhưng Fariba Hashimi mới chính là nhân vật chiếm trọn mọi ánh hào quang và sự thán phục của truyền thông quốc tế tại kỳ ASIAD lần này.

Nữ cua-rơ 23 tuổi này sở hữu một câu chuyện đời thực lấy đi nhiều nước mắt. Sinh ra tại Afghanistan, nơi phụ nữ bị cấm đoán tham gia thể thao, Fariba từng phải bí mật đóng giả làm nam giới, đeo 2-3 lớp mặt nạ kín mít để người đời không nhận ra giới tính của mình khi tập luyện. Cô từng phải đạp xe trong nỗi sợ hãi tột cùng khi liên tục bị người qua đường lăng mạ và ném gạch đá vào đầu.

2 VĐV dẫn đầu cán đích bằng thời gian nhau

Năm 2021, khi tình hình quê nhà biến động, Fariba cùng chị gái phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước. May mắn mỉm cười khi cô được cộng đồng xe đạp quốc tế hỗ trợ sơ tán sang Ý để định cư. Từ một cô gái tị nạn phải bỏ lại tất cả, không có nổi một chiếc xe đạp tử tế, Fariba đã tập luyện điên cuồng ở châu Âu để hôm nay đứng đây, cạnh tranh sòng phẳng và khiến siêu cường thể thao Trung Quốc phải thót tim đến những milimét cuối cùng.

"Tôi đã trốn chạy khỏi những viên gạch đá của người đời chỉ để được đạp xe", Fariba chia sẻ sau cuộc đua. Tấm HCB bằng giây với nhà vô địch là phần thưởng cho nghị lực phi thường của một cô gái tị nạn, và là biểu tượng kiêu hãnh gửi tới hàng triệu phụ nữ tại quê hương cô.

Trong khi đó, tấm HCĐ của chặng đua thuộc về vận động viên Leung Wing Yee (Hong Kong - Trung Quốc) với thời gian 2:50:46. Các đại diện của Việt Nam như Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi cán đích ở nhóm sau với khoảng cách hơn 10 phút.