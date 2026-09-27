ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ

Sau khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu, cầu thủ Philippines gục xuống sân.

Trong khi Đình Bắc và đồng đội cũng mệt nhoài sau trận thắng vất vả.

Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn cố gắng ra chia vui với số ít cổ động viên có mặt trên sân Jalak Harupat ở Bandung.

Xuân Son dù bị chấn thương vẫn cố đứng dậy, chia vui với người hâm mộ.

HLV Kim Sang Sik bắt tay từng học trò, hỏi han tình hình của Xuân Son.

Cả đội chụp ảnh chung với cổ động viên có mặt trên sân.