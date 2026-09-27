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FIFA ASEAN CUP 2026

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son

ĐT Việt Nam vất vả đánh bại Philippines 1-0 ở lượt trận ra quân của FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã gửi những lời tri ân đến người hâm mộ.

     

Sau khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu, cầu thủ Philippines gục xuống sân.

Sau khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu, cầu thủ Philippines gục xuống sân.

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 2

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 3

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 4

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 5

Trong khi Đình Bắc và đồng đội cũng mệt nhoài sau trận thắng vất vả.

Trong khi Đình Bắc và đồng đội cũng mệt nhoài sau trận thắng vất vả.

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 7

Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn cố gắng ra chia vui với số ít cổ động viên có mặt trên sân Jalak Harupat ở Bandung.

Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn cố gắng ra chia vui với số ít cổ động viên có mặt trên sân Jalak Harupat ở Bandung.

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 9

Xuân Son dù bị chấn thương vẫn cố đứng dậy, chia vui với người hâm mộ.

Xuân Son dù bị chấn thương vẫn cố đứng dậy, chia vui với người hâm mộ.

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 11

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 12

ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ - 13

HLV Kim Sang Sik bắt tay từng học trò, hỏi han tình hình của Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik bắt tay từng học trò, hỏi han tình hình của Xuân Son.

Cả đội chụp ảnh chung với cổ động viên có mặt trên sân.

Cả đội chụp ảnh chung với cổ động viên có mặt trên sân.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup: ĐT Việt Nam so kè Thái Lan sau trận ra quân
Nóng bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup: ĐT Việt Nam so kè Thái Lan sau trận ra quân

ĐT Việt Nam hay ĐT Thái Lan dẫn đầu bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt đầu tiên?

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 00:20 AM (GMT+7)
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