ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines, Đình Bắc - Xuân Son tri ân người hâm mộ
ĐT Việt Nam vất vả đánh bại Philippines 1-0 ở lượt trận ra quân của FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã gửi những lời tri ân đến người hâm mộ.
Sau khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu, cầu thủ Philippines gục xuống sân.
Trong khi Đình Bắc và đồng đội cũng mệt nhoài sau trận thắng vất vả.
Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn cố gắng ra chia vui với số ít cổ động viên có mặt trên sân Jalak Harupat ở Bandung.
Xuân Son dù bị chấn thương vẫn cố đứng dậy, chia vui với người hâm mộ.
HLV Kim Sang Sik bắt tay từng học trò, hỏi han tình hình của Xuân Son.
Cả đội chụp ảnh chung với cổ động viên có mặt trên sân.
ĐT Việt Nam hay ĐT Thái Lan dẫn đầu bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt đầu tiên?
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/09/2026 00:20 AM (GMT+7)