Những môn nào sẽ "giải cứu" nhiệm vụ đoạt 4 HCV của thể thao Việt Nam ở ASIAD?

Khi những "cây săn vàng" được quy hoạch bài bản của thể thao Việt Nam (TTVN) tại Á vận hội lần này liên tiếp lỡ hẹn, chặng đua nước rút từ ngày 27/9 cho đến ngày bế mạc 3/10 bỗng trở thành một bài toán khó. Giữa ranh giới mong manh của việc hoàn thành chỉ tiêu và một kỳ đại hội không như ý, áp lực đang dồn lên vai những môn thi đấu muộn hơn.

Cầu mây đôi nữ Việt Nam là đương kim vô địch thế giới

Thực tế nghiệt ngã từ "khung giờ vàng"

TTVN đang đối diện với một kịch bản vô cùng thử thách. Tính đến thời điểm này, chúng ta có 1 HCV (nhờ công của đội biểu diễn quyền kata nữ karate), 1 HCB và 16 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Mục tiêu tối thiểu 4 HCV vẫn còn cách 3 tấm huy chương.

Sự nghiệt ngã của đấu trường châu lục nằm ở chỗ, khi những niềm hy vọng lớn từng được đầu tư trọng điểm như bắn súng đi qua, chúng ta buộc phải chấp nhận thực tế rằng khoảng cách giữa đẳng cấp Đông Nam Á và tầm vóc Á vận hội là một vực thẳm lớn. Những tấm HCĐ quý giá của rowing hay canoeing rất đáng trân trọng nhưng chưa đủ để giải quyết bài toán thành tích. Bây giờ là lúc TTVN phải tìm kiếm câu trả lời ở những nội dung đối kháng và các môn có tính đột biến cao.

Cầu mây nữ: "Trọng pháo" bắt đầu thi đấu từ ngày 27/9

Nhìn vào lịch thi đấu còn lại, cầu mây chính là điểm tựa lớn nhất, là cái tên mang tính "bảo chứng" cao nhất cho hy vọng giành HCV của đoàn Việt Nam. Các học trò của HLV Trần Thị Vui sẽ chính thức xuất trận vào ngày mai với nội dung đá đôi nữ (regu 2 người). Xét về mặt chuyên môn, đây là nội dung chúng ta có cơ sở vững chắc nhất để tính toán phương án vàng.

- Điểm tựa phong độ: Cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly vừa đăng quang chức vô địch thế giới danh giá tại giải King's Cup hồi tháng 8 ngay trên đất Thái Lan sau khi hạ gục Myanmar ở chung kết.

- Thiên thời địa lợi: Tại kỳ ASIAD lần này, cường quốc cầu mây Thái Lan không đăng ký tham gia nội dung đá đôi nữ. Việc né được "ngọn núi lớn" này mở ra một cánh cửa không thể rộng mở hơn cho các cô gái áo đỏ.

Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố, hành trình vòng bảng của tuyển đôi nữ Việt Nam (nằm ở bảng A) sẽ cực kỳ dồn dập: 7h ngày 27/9: Gặp đội tuyển Lào, 13h ngày 27/9: Đại chiến với đội tuyển Myanmar (đối thủ trực tiếp duyên nợ), 7h ngày 28/9: Gặp đội tuyển Malaysia.

Nếu giải quyết tốt hai trận đấu đầu tiên, tấm vé vào bán kết (diễn ra chiều 28/9) và trận chung kết (ngày 29/9) hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chưa dừng lại ở đó, ở giai đoạn sau, nội dung bộ tứ nữ (4 người), nơi Việt Nam đang là đương kim vô địch ASIAD cũng sẵn sàng bùng nổ để bảo vệ ngai vàng của mình. Cầu mây không chỉ là hy vọng, đó là mệnh lệnh phải thắng để kích hoạt lại tinh thần cho toàn đoàn.

Phùng Thị Huệ từng vô địch thế giới 2021

Ju-jitsu và taekwondo sẵn sàng bùng nổ

Ngoài cầu mây là điểm tựa "bắt buộc phải thắng", ju-jitsu cũng chính là mỏ vàng đối kháng khả dĩ nhất của võ thuật Việt Nam lúc này. Điểm rơi phong độ chạm đỉnh từ giải châu Á hồi đầu tháng chính là bệ phóng hoàn hảo để Phùng Thị Huệ đổi màu huy chương thành vàng. Bên cạnh đó là Trần Hồng Ân (57kg nữ) và Nguyễn Tiến Triển (85kg nam).

Trong khi đó, taekwondo với những đóa hồng quyền cước như Bạc Thị Khiêm và làn gió trẻ Nguyễn Thị Loan sẽ đóng vai trò "kẻ phá bĩnh vĩ đại", sẵn sàng tạo nên những bất ngờ dễ chịu cho đoàn Việt Nam.

Chờ đợi bất ngờ từ nhóm "cửa dưới"

Bên cạnh hai mũi nhọn trên, TTVN vẫn còn những ẩn số đang chờ ngày bùng nổ ở các môn thể thao điện tử (Esports - nội dung Liên Minh Huyền Thoại), điền kinh, và boxing.

Ở các nội dung này, Việt Nam không nằm ở thế thượng phong khi phải đụng độ những "gã khổng lồ" thực sự từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, trong thể thao, vị thế "cửa dưới" đôi khi lại là một thứ vũ khí tâm lý cực kỳ lợi hại. Khi không bị đè nặng bởi áp lực phải giành vàng bằng mọi giá, các vận động viên hoàn toàn có thể thi đấu với tâm lý cởi mở nhất để tạo nên những cú lật đổ ngoạn mục vào giờ chót.

3 huy chương vàng ASIAD ở những ngày thi đấu tiếp theo, mục tiêu ấy tưởng chừng như đơn giản trước ngày lên đường, giờ đây lại trở thành mục tiêu không đơn giản. Nhưng lịch sử thể thao nước nhà đã chứng minh, những chương viết huy hoàng nhất thường được tạo nên khi chúng ta bị dồn vào thế chân tường.