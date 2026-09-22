Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Kazakhstan: Quỳnh Hương tỏa sáng ghi 18 điểm (ASIAD)

Với tính chất của trận đấu thủ tục, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định cho các trụ cột như đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, Kim Thoa và Lê Như Anh nghỉ ngơi. Dù vậy, các tay đập trẻ như Ánh Thảo, Trà My và đặc biệt là Quỳnh Hương đã có màn trình diễn ấn tượng để giúp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng khá dễ dàng trước Kazakhstan trong trận tranh hạng 7.

Quỳnh Hương ghi tới 18 điểm cho Việt Nam, nhiều nhất trên sân

Hai đội giằng co nhau trong những điểm số đầu tiên. Việt Nam liên tục phải bám đuổi Kazakhstan, và có lúc bị đại diện Trung Á dẫn cách biệt 3 điểm. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định của set một, Quỳnh Hương và các đồng đội đã bừng tỉnh đúng lúc để thắng ngược 25-21.

Sang set hai, Việt Nam càng chơi càng hay. Bích Thủy, Quỳnh Hương và Ánh Thảo thay nhau ghi điểm cho đại diện Đông Nam Á. Ngược lại, Kazakhstan liên tục đỡ hỏng bước một, giúp Việt Nam có chuỗi lên điểm ấn tượng trước khi thắng 25-19.

Đến set ba, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cô gái Việt Nam không chỉ phối hợp biến hóa, mà còn ráp chắn thành công các pha đập bóng của Kazakhstan. Quỳnh Hương khép lại màn trình diễn ấn tượng của mình bằng cú phát bóng ăn điểm trực tiếp để ấn định chiến thắng chung cuộc cho Việt Nam.

Trận đấu khép lại sau 71 phút. Quỳnh Hương như thường lệ vẫn là cái tên chơi nổi bật nhất khi mang về 18 điểm cho Việt Nam, nhiều hơn 4 điểm so với người xếp thứ hai là Kristina Belova bên phía Kazakhstan. Bên cạnh đó, những cái tên như Bích Thủy (10 điểm), Trà My (10 điểm), Lê Thanh Thúy (7 điểm) và Ánh Thảo (6 điểm) cũng để lại dấu ấn đậm nét trong ngày chia tay ASIAD năm nay.