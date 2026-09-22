Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Kazakhstan: Quỳnh Hương thăng hoa (ASIAD)

Set 1 Set 2 Nữ Việt Nam 21(0) 0(0) Nữ Kazakhstan 25(0) 0(0) SET 2 SET 1 21-25 VIỆT NAM THẮNG SET 1!!! Lê Thanh Thúy chắn bóng thành công, ghi điểm ấn định phần thắng set 1 cho Việt Nam. 19-21 Lợi thế cho Việt Nam! Quỳnh Hương chắn bóng thành công, giúp Việt Nam tạo ra cách biệt 2 điể trước Kazakhstan. 17-18 Cách biệt sít sao Hai đội vẫn đang cống hiến cho khán giả nhà thi đấu Park Arena Komaki màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. 16-14 QUỲNH HƯƠNG LÊN TIẾNG!!! Chủ công 18 tuổi đập bóng uy lực từ sau vạch 3m, rút ngắn tỷ số cho Việt Nam. 14-11 Cách biệt nới rộng Syroyeshkina đập bóng uy lực, gia tăng cách biệt cho đại diện Trung Á. 11-10 Không được Kazakhstan lại vượt lên dẫn điểm Việt Nam sau khi chủ công Trà My đập bóng đi ra ngoài. 7-8 VIỆT NAM VƯỢT LÊN! Belova đập bóng đi ra ngoài, đưa Việt Nam vượt lên dẫn ngược Kazakhstan. 4-4 NHẬP CUỘC GIẰNG CO Hai đội đang giằng co nhau ngay trong những điểm số đầu tiên.

Tái ngộ duyên nợ

Kazakhstan là đối thủ quen thuộc với Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau hai lần tại AVC Cup 2026 hồi tháng Sáu. Ở vòng bảng, Việt Nam thua Kazakhstan với tỷ số 2-3. Nhưng sau đó, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chiến thắng trước đại diện Trung Á với tỷ số 3-0 trong trận tranh hạng ba, qua đó có lần thứ tư đứng trên bục nhận huy chương trong 5 năm. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là VĐV ghi nhiều điểm nhất giải với tổng cộng 105 điểm.

Nỗ lực tìm chiến thắng

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại ASIAD 2026 cũng như là trận đấu cuối cùng trong năm 2026 với ĐT Kazakhstan tại trận phân hạng 7-8. Trước đó, ĐT Việt Nam đã để thua ĐT Indonesia trong trận tranh hạng 5-6. Hy vọng các nữ tuyển thủ Việt Nam có thể lấy lại phong độ, đặc biệt là chủ công Trần Thị Thanh Thúy để giành hạng 7 chung cuộc tại ASIAD 2026.