Kình ngư đầu tiên giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD

Tại Cung thể thao dưới nước Tokyo ngày 25/9, Zhang Zhanshuo (Trương Triển Thạc) cán đích đầu tiên và phá kỷ lục bơi 400m tự do nam, với 3 phút 41 giây 28. Sau khi nổi lên mặt nước, Zhang giơ cả hai tay lên và đếm chậm từ một đến bảy. Địa điểm thi đấu tràn ngập tiếng reo hò, nhưng anh không bị cuốn theo.

"Tôi tự thấy mình bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng", Zhang nói. "Tất nhiên, tôi hạnh phúc khi giành được 7 HC vàng, nhưng tôi muốn biến nó thành động lực lớn hơn nữa trong tương lai".

Kình ngư Trung Quốc Zhang Zhansuo đếm HC vàng sau khi về nhất ở bơi 400m tự do nam ASIAD 2026, tại Cung thể thao dưới nước Tokyo, Nhật Bản ngày 25/9/2026. Ảnh: AP

Đây mới là lần đầu tiên kình ngư người Trung Quốc này dự ASIAD, và anh lập tức được ví von là "Vua của các nội dung tự do". Zhang về nhất ở 7 nội dung, gồm 200m, 400m, 800m, 1.500m, tiếp sức 4x100m và 4x200m, cùng 4x100m hỗn hợp nam, phá ba kỷ lục châu Á và hai kỷ lục Á vận hội.

Những kết quả này còn giúp Zhang trở thành VĐV thứ hai giành 7 HC vàng tại một kỳ ASIAD, sau kỳ tích của xạ thủ Triều Tiên Go Gil-san năm 1982. Tuy nhiên, anh là VĐV bơi đầu tiên giành 7 HC vàng tại một kỳ đại hội. Kỷ lục trước đó là 6 HC vàng thuộc về các nữ kình ngư Zhang Yufei (Trung Quốc) và Rikako Ikee (Nhật Bản). Zhang nhất 50m tự do, 50m, 100m, 200m bướm, tiếp sức 4x100m tự do nữ và 4x100m hỗn hợp nam nữ năm 2023. Rikako thắng 50m, 100m tự do, 50m, 100m bướm, tiếp sức 4x100m tự do và 4x100m hỗn hợp nữ năm 2018.

Những thành công vang dội vừa đạt được tại ASIAD 2026 không làm Zhang thay đổi cách nhìn nhận về tinh thần của thể thao. Khi được hỏi điều gì làm bản thân phấn khích nhất trong suốt ASIAD, VĐV 19 tuổi nhớ về khoảnh khắc chạm vào thành bể, ngoi lên mặt nước và nhìn lên màn hình lớn, rồi thấy bên cạnh thời gian của anh nhấp nháy thể hiện phá kỷ lục.

VĐV giành 7 HC vàng trong một kỳ ASIAD. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)

Zhang nhấn mạnh ASIAD không phải mục tiêu lớn nhất. "Tôi cần bình tĩnh lại, đối mặt với khoảng cách giữa mình với những người giỏi nhất thế giới", anh cho hay. "Tôi sẽ dốc hết sức để theo đuổi kỷ lục thế giới. Tôi phải cải thiện nhiều điều. Sau ASIAD, tôi sẽ tổng kết lại những điểm yếu cả về kỹ thuật và thể chất".

Khi được đề nghị tự chấm điểm màn trình diễn tại ASIAD này, Zhang tự chấm 85 trên thang 100. Anh tự nhận kỹ thuật quay đầu của bản thân vẫn kém một số VĐV hàng đầu thế giới, và đây sẽ là trọng tâm tập luyện thời gian tới. Bên cạnh đó, Zhang tiếp tục tập trung phát triển các nội dung bơi tự do trung bình và dài.

Môn bơi ASIAD 2026 cũng đã khép lại vào ngày 25/9, sau 6 ngày tranh tài. Trung Quốc lập kỷ lục giành 30 HC vàng, trong 54 bộ huy chương, nhiều hơn hai chiếc so với kỳ trước. Bên cạnh Zhang Zhanshuo, đồng đội 13 tuổi Yu Zidi được nhắc đến nhiều nhất khi về nhất ở 200m bướm, 200m và 400m hỗn hợp cá nhân nữ.

Chủ nhà Nhật Bản giành 7 HC vàng, nhiều hơn hai so với kỳ trước. Trong khi đó, kỷ lục thế giới duy nhất bị phá, thuộc về Shin Ohashi, ở nội dung 200m ếch nam, với 2 phút 4 giây 83.

Chỉ 8 trong 37 quốc gia tham dự môn bơi giành được huy chương. Đông Nam Á có Singapore giành 3 HC bạc, đều thuộc về Gan Ching Hwee ở 400m, 800m và 1.500m tự do nữ.

Bảng tổng sắp huy chương môn bơi ASIAD 2026. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)