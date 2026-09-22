Cú sốc ASIAD: Hot girl bắn súng Việt Nam Thanh Thảo mất vé chung kết vì lỗi trang thiết bị?

Thông tin nóng hổi vừa được lãnh đội bắn súng Việt Nam cập nhật từ trường bắn Nagoya: Cặp xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đã rơi vào một tình huống oái oăm.

Phí Thanh Thảo và Tâm Quang thi đấu tốt nhưng bị loại vì lỗi trang phục?

Trước đó, ở loạt bắn vòng loại súng trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ diễn ra sáng nay, hai xạ thủ Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng. Bộ đôi này xuất sắc giành được 631,7 điểm, cán đích ở vị trí thứ 4 vòng loại, chính thức vượt qua chủ nhà Nhật Bản đúng 0,3 điểm để điền tên mình vào danh sách tranh chấp huy chương tại loạt bắn chung kết.

Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra ngay sau đó. Trong quy trình kiểm tra trang thiết bị bắt buộc sau loạt bắn, Ban tổ chức ASIAD đã công bố kết quả trang phục, thiết bị thi đấu của đội tuyển Việt Nam không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt theo quy định quốc tế.

Sai sót hậu trường hy hữu này đồng nghĩa với việc kết quả lọt vào chung kết của Thanh Thảo và Tâm Quang đứng trước nguy cơ đổ bể. Theo cập nhật lịch thi đấu chung kết, tuyển bắn súng Việt Nam không vào chung kết, mà thay vào đó là tuyển Nhật Bản.

Lý do đội tuyển bắn súng Việt Nam bị hủy kết quả vòng loại tại ASIAD 2026 đã được làm rõ: - Lỗi trang phục: Áo bắn của VĐV Việt Nam không đạt độ cứng tối thiểu 3.0mm theo quy định của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế (ISSF). Khi trọng tài kiểm tra ngẫu nhiên ngay sau bài bắn, máy đo chỉ đạt 2.9mm (thiếu 0.1mm). - Nguyên nhân khách quan: Chiếc áo này đã được ban tổ chức duyệt đạt chuẩn trước giải (ngày 18/9). Tuy nhiên, nhiệt độ lạnh từ điều hòa tại trường bắn đã tác động vật lý, làm chất liệu áo bị co cứng lại tại thời điểm đo. - Hậu quả: Đội Việt Nam bị hủy toàn bộ điểm số, mất suất vào chung kết đầy đáng tiếc dù đang xếp hạng 4. Đội Nhật Bản (xếp thứ 5) được đôn lên thay thế.

Việt Nam thi đấu tốt hơn Nhật Bản...

...Nhưng vé chung kết thuộc về Nhật Bản?