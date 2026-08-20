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Kết quả thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất, kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam

Sự kiện: Asiad 2026 Bóng chuyền Việt Nam

Cập nhật kết quả bóng chuyền nữ ASIAD 2026, với tâm điểm là hành trình của đội tuyển Việt Nam tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.

Kết quả thi đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026 

Ngày Vòng Bảng Đội 1 Kết quả Đội 2
16/9 Vòng bảng A Nhật Bản Nepal
16/9 Vòng bảng B Trung Quốc Philippines
16/9 Vòng bảng C Thái Lan Mongolia
16/9 Vòng bảng D Việt Nam Qatar
17/9 Vòng bảng A Nhật Bản Indonesia
17/9 Vòng bảng B Trung Quốc Kazakhstan
17/9 Vòng bảng C Thái Lan Kyrgyzstan
17/9 Vòng bảng D Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc)
18/9 Vòng bảng A Indonesia Nepal
18/9 Vòng bảng B Kazakhstan Philippines
18/9 Vòng bảng C Thái Lan Đài Loan (Trung Quốc)
18/9 Vòng bảng C Kyrgyzstan Mongolia
18/9 Vòng bảng D Việt Nam Hàn Quốc
18/9 Vòng bảng D Hong Kong (Trung Quốc) Qatar
20/9 Tứ kết Nhất bảng A Nhì bảng B
20/9 Tứ kết Nhất bảng B Nhì bảng A
20/9 Tứ kết Nhất bảng C Nhì bảng D
20/9 Tứ kết Nhất bảng D Nhì bảng C
21/9 Bán kết Thắng TK1 Thắng TK2
21/9 Bán kết Thắng TK3 Thắng TK4
22/9 Chung kết Thắng BK1 Thắng BK2

* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.

Bài viết cập nhật liên tục kết quả và bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ở Aichi, Nhật Bản từ ngày 16/09 đến 22/09. Giải đấu có 14 đội tuyển, được chia thành 4 bảng, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Đây là bảng đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết và tiếp tục cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu châu Á. Việt Nam từng đứng thứ tư tại ASIAD 2022 và mục tiêu được đặt ra cho kỳ ASIAD 2026 là duy trì vị trí trong top 4.

Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo số trận thắng, điểm trận, tỷ số set, tỷ số điểm và kết quả đối đầu khi các đội có cùng thành tích. Thắng 3-0 hoặc 3-1 được 3 điểm, thắng 3-2 được 2 điểm, trong khi đội thua 2-3 nhận 1 điểm.

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Nóng nhất thể thao tối 17/8: Thảo My & Thảo Vy sẽ không dự ASIAD 20

(Tin thể thao) Cặp chị em Thảo Vy & Thảo My sẽ không thi đấu cho ĐT bóng rổ Việt Nam tại ASIAD 20.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 22:52 PM (GMT+7)
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