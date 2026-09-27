Chủ tịch Man City ra tuyên bố vụ bị kết luận vi phạm luật tài chính

Chủ tịch Man City tự tin sẽ chứng minh được sự vô tội

Man City bị điều tra từ năm 2023 liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính và phán quyết dự kiến sẽ kết luận đội chủ sân Etihad có tội ở 114 cáo buộc trong số này. Man City bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định, tập trung vào những cáo buộc cho rằng CLB đã thổi phồng doanh thu tài trợ từ các công ty có liên quan và thực hiện những khoản thanh toán “ngoài sổ sách” khác nhằm né tránh các quy định tài chính.

Chủ tịch Al Mubarak gửi thư tới người hâm mộ, khẳng định Man City vô tội

Những đồn đoán về các hình phạt mà Man City có thể phải nhận, cũng như khả năng kháng cáo phán quyết của CLB, đã gia tăng trong 24 giờ qua, buộc Al Mubarak phải lên tiếng. Chủ tịch Man City đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của CLB, khẳng định đội bóng vô tội và giải thích rằng quá trình này vẫn còn “một chặng đường dài”.

Al Mubarak viết: “Tôi đã gắn bó với CLB này trong 18 năm. Tôi vinh dự được sát cánh cùng các bạn tại Etihad, Wembley và Istanbul. CLB này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và hết lần này đến lần khác, các bạn đã cho tôi thấy cũng như nói với tôi rằng Manchester City có ý nghĩa lớn như thế nào đối với các bạn. Đó là lý do tôi viết thư này cho các bạn hôm nay.

Sau những thông tin được truyền thông đăng tải hôm thứ Sáu, nhiều người trong số các bạn có lẽ đã dành cả buổi tối để trả lời những câu hỏi và phản hồi tin nhắn từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Tôi cũng vậy. Đây là điều tôi nói với gia đình mình: Quy trình của Premier League vẫn còn một chặng đường dài, và sự tự tin cũng như quyết tâm chứng minh CLB vô tội của chúng ta vẫn mạnh mẽ như thời điểm bắt đầu.

Có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn để giúp các bạn hiểu tại sao chúng tôi lại tự tin vào lập trường của mình đến vậy. Nhưng việc quy trình pháp lý được bảo mật nghiêm ngặt, cùng quyết tâm tôn trọng điều đó, đồng nghĩa tôi chưa thể làm như vậy vào lúc này. Ngay cả bức thư này cũng đã phải trải qua nhiều lần kiểm tra pháp lý để đảm bảo tuân thủ các quy định”.

Hình phạt nặng treo lơ lửng

Các CLB Premier League đang tìm kiếm tư vấn pháp lý liên quan đến những yêu cầu bồi thường xoay quanh các cáo buộc, trong khi BBC (Anh) tiết lộ rằng Man City sẽ kháng cáo. Các hình phạt dành cho Man City vẫn chưa được công bố, nhưng những hệ quả có thể bao gồm trừ điểm, loại khỏi Premier League hoặc phạt tiền rất lớn.

Truyền thông đưa tin Man City sẽ bị kết luận có tội ở phần lớn trong tổng số 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính

Al Mubarak, người được bổ nhiệm làm chủ tịch Man City sau khi CLB được tiếp quản vào năm 2008, cũng cho rằng đội bóng của ông đang bị “làm suy yếu”.

Ông nói thêm: “Trong khi một số người nhanh chóng đưa ra kết luận của riêng mình và có quá nhiều thông tin ồn ào đang bao quanh chúng ta, không có gì thay đổi. Chúng ta từng cùng nhau đối mặt với những thử thách và vượt qua chúng. Vẫn có nhiều người muốn làm suy yếu đà phát triển của CLB. Chúng ta sẽ không trao cho họ cơ hội đó”.

Đây là tuyên bố chính thức thứ hai của Man City kể từ khi thông tin về phán quyết dự kiến có tội xuất hiện. Tuyên bố đầu tiên cũng thừa nhận rằng “quy trình vẫn đang diễn ra và còn những nội dung quan trọng cần được hoàn tất”.

Man City cũng khẳng định CLB đã “chăm chỉ tôn trọng đúng quy trình pháp lý trong suốt 8 năm” và kỳ vọng “Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Premier League sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng, khách quan, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tác động mang tính phe phái nào”.

Man City đã giành 8 danh hiệu trong khoảng thời gian được đề cập trong vụ việc, gồm 3 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 1 Siêu cúp Anh và 1 FA Cup. Các cáo buộc bao trùm nhiệm kỳ của các HLV Roberto Mancini và Manuel Pellegrini, cũng như 2 năm đầu tiên dưới thời HLV Pep Guardiola, người rời CLB vào cuối mùa giải trước sau 10 năm dẫn dắt.