VĐV được phép dùng doping, nếu phá kỷ lục Usain Bolt nhận luôn 263 tỷ đồng

Ban tổ chức Enhanced Games 2026, giải đấu gây tranh cãi nhất hành tinh khi cho phép vận động viên (VĐV) sử dụng chất kích thích, vừa đưa ra một quyết định chưa từng có trong lịch sử thể thao, treo thưởng 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho bất kỳ ai xô đổ được kỷ lục chạy 100m của huyền thoại Usain Bolt tại kỳ đại hội năm 2027.

Kỷ lục Bolt được thiết lập cách đây 16 năm giờ đây được treo thưởng 10 triệu USD cho người phá được

Mồi nhử trăm tỷ sau một giải đấu "thất bại"

Mức tiền thưởng khổng lồ này đã được CEO Maximilian Martin chính thức công bố trong thư gửi các cổ đông và đối tác vào ngày 27/5/2026. Con số 10 triệu USD cao gấp 10 lần so với mức thưởng 1 triệu USD ban đầu mà giải đấu hứa hẹn trước đó..

Động thái "chơi lớn" này được đưa ra ngay sau khi nội dung chạy nước rút tại kỳ Enhanced Games đầu tiên diễn ra tại Las Vegas ngày 24/5/2026 khép lại với sự thất vọng tràn trề. Mặc dù mang tiếng là giải đấu "mở khóa giới hạn sinh học con người" bằng công nghệ và dược phẩm, thành tích cự ly 100m nam lại kém xa kỳ vọng.

Christian Angermayer, nhà đồng sáng lập Enhanced Games, thẳng thắn thừa nhận nội dung chạy tốc độ đang là mắt xích "yếu nhất" của giải do mặt bằng VĐV tham gia còn quá thấp.

Nghịch lý: Người vô địch chạy bằng... "thực lực sạch"

Tại phần thi chung kết cự ly 100m nam ở Las Vegas, ngôi sao người Mỹ Fred Kerley đã về nhất với thành tích 9 giây 97. Một con số quá đỗi bình thường nếu so với kỷ lục thế giới 9 giây 58 mà Usain Bolt thiết lập từ năm 2009.

Nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ, Fred Kerley giành chiến thắng mà không hề sử dụng bất kỳ loại doping nào. Anh tham gia giải đấu hoàn toàn "sạch" nhằm giữ hy vọng có thể quay lại tranh tài tại Olympic Los Angeles 2028. Thành tích 9 giây 97 của Kerley còn kém nhiều so với kỷ lục cá nhân tốt nhất (PB) của chính anh là 9 giây 76 được lập vào năm 2022.

Xếp ngay sau Kerley là Emmanuel Matadi (Liberia) với 10 giây 05 và Marvin Bracy-Williams (Mỹ) với 10 giây 39. Toàn bộ các thông số này đều thua xa những giải đấu điền kinh truyền thống, nơi mà doping bị cấm.

Fred Kerley không dùng doping, đơn giản vì anh không muốn gặp rắc rối ở các giải sau

Tại sao "thần dược" vẫn bất lực trước kỷ lục của Bolt?

Có nhiều nguyên nhân khiến Enhanced Games 2026 chưa thể tạo nên một "siêu nhân" thực thụ trên đường chạy tốc độ:

- Sự cố kỹ thuật liên tiếp: Cuộc đua chung kết 100m bị gián đoạn tới 4 lần vì các lỗi xuất phát (false start) và việc VĐV phải dừng lại buộc dây giày, khiến tâm lý và thể trạng của người chạy bị ảnh hưởng nặng nề.

- Thời gian chuẩn bị quá ngắn: Do các rào cản pháp lý và vận chuyển, các VĐV chỉ có vỏn vẹn 9 tuần để thực hiện phác đồ sử dụng chất tăng cường, thay vì kế hoạch 20 tuần như dự kiến ban đầu.

- Nỗi sợ bị cấm thi đấu vĩnh viễn: Các ngôi sao điền kinh hàng đầu thế giới hiện nay vẫn quay lưng với Enhanced Games. Họ lo ngại các án phạt nặng từ Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) và Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA).

Khoản tiền thưởng 263 tỷ đồng cho năm 2027 chính là "quân bài chiến lược" của ban tổ chức nhằm thu hút những chân chạy đẳng cấp nhất thế giới chấp nhận đánh đổi sự nghiệp truyền thống để bước vào cuộc chơi của công nghệ sinh học. Liệu tiền bạc và "thần dược" có giúp con người xô đổ được giới hạn của Usain Bolt, câu trả lời vẫn phải chờ vào năm sau.