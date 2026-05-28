Trực tiếp tennis Sinner - Cerundolo: Chiến thắng thần tốc? (Roland Garros)

Sinner mơ thắng chóng vánh Cerundolo

Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 đầy ấn tượng khi hạ Tabur sau 3 set và 2 giờ 11 phút thi đấu. Điều này trái ngược hẳn với Cerundolo, dù anh cũng dùng đến 3 set đấu để thắng Fearnley ở trận đầu tiên. Cụ thể, Fearnley có tới 2 lần khiến Cerundolo phải bước vào loạt tie-break.

Cerundolo từng có 1 lần đối đầu Sinner vào năm 2023. Thời điểm ấy, Sinner chưa có trình độ cao như hiện nay nhưng tay vợt người Italia vẫn thắng chóng vánh sau 3 set đấu.

Với tình hình như vậy, rõ ràng Cerundolo khó lòng ngăn cản được Sinner ở trận đấu tới. Thậm chí, Sinner còn xác định phải có thêm trận thắng chóng vánh nữa để tiết kiệm sức lực.