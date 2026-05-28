Trực tiếp tennis Sinner - Cerundolo: Chiến thắng thần tốc? (Roland Garros)
(17h, 28/5, vòng 2 Roland Garros 2026) Sinner được kỳ vọng giành thêm chiến thắng ấn tượng nữa khi đối đầu Cerundolo.
Sinner mơ thắng chóng vánh Cerundolo
Sinner khởi đầu Roland Garros 2026 đầy ấn tượng khi hạ Tabur sau 3 set và 2 giờ 11 phút thi đấu. Điều này trái ngược hẳn với Cerundolo, dù anh cũng dùng đến 3 set đấu để thắng Fearnley ở trận đầu tiên. Cụ thể, Fearnley có tới 2 lần khiến Cerundolo phải bước vào loạt tie-break.
Cerundolo từng có 1 lần đối đầu Sinner vào năm 2023. Thời điểm ấy, Sinner chưa có trình độ cao như hiện nay nhưng tay vợt người Italia vẫn thắng chóng vánh sau 3 set đấu.
Với tình hình như vậy, rõ ràng Cerundolo khó lòng ngăn cản được Sinner ở trận đấu tới. Thậm chí, Sinner còn xác định phải có thêm trận thắng chóng vánh nữa để tiết kiệm sức lực.
(Tin thể thao, tin tennis) Roland Garros 2026 nóng ngay từ lễ bốc thăm khi Djokovic rơi vào “nhánh tử thần” cùng Zverev, còn Sinner rộng cửa vào chung...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/05/2026 12:28 PM (GMT+7)