Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Cái giá MU phải trả khi thẳng tay sa thải Ruben Amorim

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim

MU vừa công bố báo cáo tài chính mới nhất, hé lộ số tiền CLB phải bỏ ra để bồi thường cho Ruben Amorim và đội ngũ ban huấn luyện của ông.

Đội bóng thành Manchester xác nhận đã phải chi tới 16,7 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim cùng các cộng sự, hồi tháng 1 vừa qua.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ tại vị hơn một năn, sau khi tiếp quản ghế nóng từ Erik ten Hag hồi tháng 11/2024.

Amorim bị MU sa thải hồi đầu năm - Ảnh: MUFC

Ruben Amorim trải qua quãng thời gian đáng quên tại Old Trafford, đưa MU cán đích vị trí thứ 15 ở Premier League - thành tích tệ nhất lịch sử CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Dưới triều đại Amorim, MU thể hiện phong độ phập phù, lối chơi thiếu bản sắc. Nhà cầm quân 41 tuổi hứng nhiều lời chỉ trích vì cứng nhắc trong chiến thuật, luôn kiên định với sơ đồ ba trung vệ.

Ruben Amorim ra đi, Darren Fletcher nắm tạm quyền hai trận trước khi Michael Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng tới hết mùa giải.

Cựu tiền vệ người Anh nhanh chóng tạo dấu ấn, giúp MU giành vé dự Champions League, qua đó được trao hợp đồng chính thức tại Old Trafford.

Trong bối cảnh Quỷ đỏ hướng tới tương lai đầy kỳ vọng, báo cáo tài chính mới nhất cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, bất chấp khoản chi lớn cho việc sa thải Amorim.

Theo công bố , MU đạt lợi nhuận 37,7 triệu bảng trong 9 tháng, tính đến tháng 3/2026, trái ngược khoản lỗ 3,2 triệu bảng cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo tin rằng, các biện pháp cắt giảm nhân sự, chi phí ngoài sân cỏ kể từ ngày Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng chủ sở hữu đã giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính CLB.

Amorim đến Benfica thay thế Mourinho, Roy Keane trù ẻo Fernandes (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Amorim đang được Benfica đánh giá là ứng viên hàng đầu để thay thế Mourinho.

Theo An Nhi

Nguồn:

-28/05/2026 16:26 PM (GMT+7)
