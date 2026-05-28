Cái giá MU phải trả khi thẳng tay sa thải Ruben Amorim

Đội bóng thành Manchester xác nhận đã phải chi tới 16,7 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim cùng các cộng sự, hồi tháng 1 vừa qua.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ tại vị hơn một năn, sau khi tiếp quản ghế nóng từ Erik ten Hag hồi tháng 11/2024.

Ruben Amorim trải qua quãng thời gian đáng quên tại Old Trafford, đưa MU cán đích vị trí thứ 15 ở Premier League - thành tích tệ nhất lịch sử CLB trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Dưới triều đại Amorim, MU thể hiện phong độ phập phù, lối chơi thiếu bản sắc. Nhà cầm quân 41 tuổi hứng nhiều lời chỉ trích vì cứng nhắc trong chiến thuật, luôn kiên định với sơ đồ ba trung vệ.

Ruben Amorim ra đi, Darren Fletcher nắm tạm quyền hai trận trước khi Michael Carrick được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng tới hết mùa giải.

Cựu tiền vệ người Anh nhanh chóng tạo dấu ấn, giúp MU giành vé dự Champions League, qua đó được trao hợp đồng chính thức tại Old Trafford.

Trong bối cảnh Quỷ đỏ hướng tới tương lai đầy kỳ vọng, báo cáo tài chính mới nhất cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, bất chấp khoản chi lớn cho việc sa thải Amorim.

Theo công bố , MU đạt lợi nhuận 37,7 triệu bảng trong 9 tháng, tính đến tháng 3/2026, trái ngược khoản lỗ 3,2 triệu bảng cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo tin rằng, các biện pháp cắt giảm nhân sự, chi phí ngoài sân cỏ kể từ ngày Sir Jim Ratcliffe trở thành đồng chủ sở hữu đã giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính CLB.