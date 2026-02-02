Choáng "Tia chớp" Usain Bolt muốn trở lại thi đấu ở Olympic 2028

Làng thể thao thế giới đang xôn xao trước tiết lộ đầy bất ngờ từ Usain Bolt. Huyền thoại điền kinh Jamaica cho biết anh mong muốn trở lại Olympic LA 2028, không phải trên đường chạy quen thuộc, mà ở một môn thể thao hoàn toàn khác: cricket.

Usain Bolt muốn dự Olympic 2028 với tư cách VĐV cricket

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Esquire, Usain Bolt thừa nhận anh “rất hứng thú” với khả năng trở lại đấu trường Olympic khi cricket chính thức được đưa vào chương trình thi đấu LA 2028, diễn ra từ ngày 12 đến 29/7/2028. Đây là lần đầu tiên cricket xuất hiện tại Olympic sau 128 năm, kể từ kỳ Thế vận hội Paris 1900.

“Tôi đã giải nghệ rất vui vẻ rồi. Tôi cũng lâu lắm không chơi cricket, nhưng nếu họ gọi, tôi sẵn sàng”, Bolt nói nửa đùa nửa thật. Phát biểu ấy lập tức khiến người hâm mộ toàn cầu phấn khích, bởi viễn cảnh “Tia chớp” trở lại Olympic luôn mang sức hút đặc biệt.

Mối duyên cũ của huyền thoại điền kinh

Với Bolt, cricket không phải cuộc dạo chơi nhất thời. Lớn lên tại vùng Caribe, anh từng coi cricket là môn thể thao yêu thích đầu tiên trước khi rẽ hướng sang điền kinh và làm thay đổi lịch sử cự ly ngắn.

Sau khi giải nghệ năm 2017, Bolt vẫn duy trì mối liên hệ với cricket. Anh từng làm đại sứ hình ảnh cho World Cup T20 2024, giải đấu do Mỹ và Tây Ấn đồng tổ chức, đồng thời tham gia một số trận giao hữu, trong đó có màn so tài tại Ấn Độ năm 2014 cùng các ngôi sao như Yuvraj Singh hay Harbhajan Singh.

"Tia chớp" Bolt vẫn là chân chạy chưa ai có thể thay thế về tốc độ trên đường chạy 100m

Huyền thoại không thể thay thế của điền kinh thế giới

Usain Bolt khép lại sự nghiệp điền kinh với vị thế VĐV chạy nhanh nhất lịch sử, nắm giữ kỷ lục thế giới 100m và 200m. Anh sở hữu 8 HCV Olympic và 11 HCV thế giới, nổi bật nhất là cú “hat-trick lịch sử” 100m và 200m tại ba kỳ Olympic liên tiếp gồm Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016.

Chính vì vậy, dù không còn thi đấu điền kinh, mọi động thái của Bolt vẫn luôn thu hút sự chú ý. Ý tưởng anh trở lại Olympic, dù ở một môn thể thao khác, vẫn đủ khiến người hâm mộ phải “choáng”.

Olympic LA 2028 và cơ hội lịch sử cho cricket

Tại LA 2028, cricket sẽ được tổ chức theo thể thức T20, với 6 đội nam và 6 đội nữ tranh tài. Trước đó, cricket chỉ xuất hiện đúng một lần tại Olympic năm 1900, khi Vương quốc Anh đánh bại Pháp để giành HCV.

Nếu Usain Bolt thực sự góp mặt, đó không chỉ là câu chuyện thể thao đơn thuần, mà mang tới sức hút riêng, biến Olympic 2028 trở thành kỳ Thế vận hội đặc biệt hơn bao giờ hết.

Dù mới dừng ở mức “ý định”, nhưng chỉ riêng khả năng Usain Bolt trở lại Olympic cũng đủ khiến thế giới thể thao chờ đợi.