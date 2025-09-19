Usain Bolt há hốc mồm vì "ông cháu" 17 tuổi chạy nhanh hơn cả mình

⚡ "Ông cháu" 17 tuổi chạy nhanh hơn cả Usain Bolt

Thế giới điền kinh vừa chứng kiến màn ra mắt đầy ấn tượng của tài năng trẻ Gout Gout tại giải vô địch Điền kinh Thế giới ở Tokyo. Ngay cả “huyền thoại sống” Usain Bolt cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trước tốc độ bứt phá của chàng trai 17 tuổi người Úc.

Usain Bolt (áo vàng) có mặt tại Nhật Bản, rất kinh ngạc trước khả năng bứt tốc của Gout

Trong vòng loại nội dung 200m nam, Gout Gout cán đích với thời gian 20 giây 23, về thứ ba và giành vé vào bán kết. Thành tích này thậm chí còn vượt xa màn ra mắt của Bolt ở Olympic Athens 2004, khi “Tia chớp Jamaica” chỉ đạt 21 giây 05.

Đáng chú ý, Gout gần như chủ động giảm tốc ở cuối đường chạy, cho thấy anh vẫn còn “giấu bài”. Điều đó càng khiến Usain Bolt, 8 lần vô địch Olympic phải “há hốc mồm” trên khán đài.

🐎 “Ngựa chiến” tuổi 17

Được coi là gương mặt sáng giá cho Olympic Brisbane 2032, Gout chia sẻ đầy phấn khích sau khi hoàn thành lượt chạy: “Đây là cơ hội, tôi sẽ chạy như một chú ngựa, chạy như cơn gió. Được thi đấu cùng các vận động viên hàng đầu là trải nghiệm tuyệt vời. Usain Bolt là thần tượng lớn nhất, tôi sẽ luôn hướng về anh ấy để học hỏi và noi gương”.

Trước đó, Gout từng gây chú ý với thành tích 19 giây 84 giây tại giải vô địch điền kinh Úc hồi tháng 4. Dù kỷ lục này không được công nhận chính thức do gió hỗ trợ vượt chuẩn, nó vẫn cho thấy tiềm năng phi thường của anh.

Trong khi dành lời khen “cậu bé có tương lai rực rỡ”, Usain Bolt cũng lên tiếng cảnh báo: “Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn khi bước lên đấu trường chuyên nghiệp. Tôi từng trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Điều quan trọng nhất là Gout phải có đội ngũ huấn luyện đúng đắn, môi trường phù hợp và sự tập trung cao độ. Nếu giữ được tất cả yếu tố đó, cậu ấy có thể tiến xa, thậm chí vươn tới Olympic”.

Gout (giữa) cần thêm thời gian để tiếp nối những gì mà "thần tượng" Bolt đã đạt được

🌟 “Truyền nhân” có làm nên lịch sử?

Gout Gout mới chỉ 17 tuổi nhưng đã được truyền thông quốc tế ví như “truyền nhân của Usain Bolt”. Những con số anh tạo ra ở tuổi thiếu niên thật sự phi thường, gợi nhớ lại thời điểm Bolt còn là “hiện tượng trẻ” trước khi bùng nổ tại Olympic Bắc Kinh 2008 với ba tấm HCV lịch sử.

Tuy nhiên, Gout cần thêm thời gian. Ở bán kết nội dung 200m nam, Gout Gout (Australia) đã thi đấu ở lượt chạy thứ hai và đạt thành tích 20 giây 36 giây, xếp hạng 4. Dù chỉ kém vị trí giành vé đi tiếp một khoảng cách rất nhỏ, tài năng trẻ này vẫn không thể góp mặt ở vòng chung kết.

Chung kết 200m nam sẽ diễn ra lúc 21h tối 19/9 theo giờ VN, quy tụ những chân chạy xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tâm điểm chắc chắn là cuộc cạnh tranh giữa Noah Lyles (Mỹ), đương kim vô địch thế giới và Olympic, cùng Letsile Tebogo (Botswana), “ngôi sao châu Phi” đang nổi lên mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Zharnel Hughes (Anh), Bryan Levell (Jamaica), Kenny Bednarek (Mỹ) và Alexander Ogando (Dominican Republic) càng khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn, hứa hẹn màn so tài tốc độ đỉnh cao ở cự ly 200m.