Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
Rashford bẽ bàng khi dính 'cú lừa' từ Barcelona

Sự kiện: Marcus Rashford

Marcus Rashford bị rơi vào tình thế khó xử, rất muốn ở lại Barcelona nhưng đội bóng xứ Catalan bất ngờ trở mặt, vung tiền chiêu mộ Anthony Gordon.

Tối qua, hàng loạt kênh truyền thông xứ sương mù loan tin, Newcastle chấp nhận lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng mà Barcelona đặt lên bàn đàm phán hỏi mua Anthony Gordon.

Cuối tuần này, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi sẽ bay đến Barcelona tiến hành thủ tục kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Rashford đóng góp vào 28 bàn cho Barcelona mùa giải vừa qua - Ảnh: PA

Động thái nhanh gọn và chóng vánh là đòn giáng mạnh vào Marcus Rashford - người đã có mùa giải tương đối tốt trong màu áo Barca dưới dạng cho mượn.

Tiền đạo người Anh ghi được 14 bàn thắng và cũng có 14 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân. Nhờ thành tích đó, Rashford nhận được những lời tán dương từ HLV Hansi Flick, cũng như ban huấn luyện Barcelona.

Nhà ĐKVĐ La Liga chỉ cần bỏ ra thêm 26 triệu bảng là sẽ mua đứt được Rashford từ MU. Thế nhưng, đằng sau những lời ve vuốt tiền đạo người Anh, lãnh đạo Barca âm ầm thầm hành động ngược lại.

Họ chưa từng thảo luận chính thức với MU, chỉ đánh tiếng đòi giảm giá, hoặc mượn Marcus Rashford thêm một mùa bóng nữa.

Bất chấp những than vãn về khó khăn tài chính, cùng thời điểm, đội chủ sân Nou Camp vẫn dốc két 70 triệu bảng để rước về Anthony Gordon.

Anthony Gordon sẽ lấy chỗ của Rashford ở Nou Camp mùa tới - Ảnh: PA

Hãy nghe những lời tâm sự từ Rashford: "Tôi chẳng phải là ảo thuật gia, nhưng nếu được, tôi hy vọng ở lại Barcelona.

Bản thân muốn đến đây để chiến thắng, giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Barcelona là CLB tuyệt vời. Được một phần của đội thật vô cùng đặc biệt..."

Giấc mơ tiếp tục khoác áo Barca dường như sẽ tan thành mây khói. Tương lai phía trước Rashford hết sức mịt mờ, bởi MU chẳng còn là nơi anh thuộc về.

Bóng đá Anh gây xôn xao châu Âu, áp lực hay động lực cho Arsenal ở chung kết Cúp C1? (Clip 1 phút)
Liệu Arsenal sẽ đối diện áp lực lớn hay có động lực trước thềm chung kết Champions League, sau những tin vui liên tiếp của bóng đá Anh?

Theo An Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/05/2026 14:18 PM (GMT+7)
