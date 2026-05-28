Rashford bẽ bàng khi dính 'cú lừa' từ Barcelona

Tối qua, hàng loạt kênh truyền thông xứ sương mù loan tin, Newcastle chấp nhận lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng mà Barcelona đặt lên bàn đàm phán hỏi mua Anthony Gordon.

Cuối tuần này, cầu thủ chạy cánh 25 tuổi sẽ bay đến Barcelona tiến hành thủ tục kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Rashford đóng góp vào 28 bàn cho Barcelona mùa giải vừa qua - Ảnh: PA

Động thái nhanh gọn và chóng vánh là đòn giáng mạnh vào Marcus Rashford - người đã có mùa giải tương đối tốt trong màu áo Barca dưới dạng cho mượn.

Tiền đạo người Anh ghi được 14 bàn thắng và cũng có 14 pha kiến tạo sau 49 lần ra sân. Nhờ thành tích đó, Rashford nhận được những lời tán dương từ HLV Hansi Flick, cũng như ban huấn luyện Barcelona.

Nhà ĐKVĐ La Liga chỉ cần bỏ ra thêm 26 triệu bảng là sẽ mua đứt được Rashford từ MU. Thế nhưng, đằng sau những lời ve vuốt tiền đạo người Anh, lãnh đạo Barca âm ầm thầm hành động ngược lại.

Họ chưa từng thảo luận chính thức với MU, chỉ đánh tiếng đòi giảm giá, hoặc mượn Marcus Rashford thêm một mùa bóng nữa.

Bất chấp những than vãn về khó khăn tài chính, cùng thời điểm, đội chủ sân Nou Camp vẫn dốc két 70 triệu bảng để rước về Anthony Gordon.

Anthony Gordon sẽ lấy chỗ của Rashford ở Nou Camp mùa tới - Ảnh: PA

Hãy nghe những lời tâm sự từ Rashford: "Tôi chẳng phải là ảo thuật gia, nhưng nếu được, tôi hy vọng ở lại Barcelona.

Bản thân muốn đến đây để chiến thắng, giành càng nhiều danh hiệu càng tốt. Barcelona là CLB tuyệt vời. Được một phần của đội thật vô cùng đặc biệt..."

Giấc mơ tiếp tục khoác áo Barca dường như sẽ tan thành mây khói. Tương lai phía trước Rashford hết sức mịt mờ, bởi MU chẳng còn là nơi anh thuộc về.